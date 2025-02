Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

01.52 | El Gobierno convocó oficialmente a la Asamblea Legislativa del sábado a las 21

El Gobierno convocó oficialmente a la Asamblea Legislativa del sábado donde, a partir de las 21, el Presidente dará el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. La medida, que había sido comunicada días atrás, fue publicada en el Boletín Oficial por medio del decreto 140/2025.

“Señálanse las 21 horas del día 1° de marzo próximo para la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación correspondientes al año en curso”, plasmaron en el documento que lleva la firma de Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El periodo de sesiones ordinarias corre desde el primer día de marzo hasta el 30 de noviembre, sin embargo, no serán las primeras de este año: ya hubo extraordinarias en enero y febrero, en las que se trataron los proyectos de ficha limpia, ley de reiterancia y la suspensión de las PASO, entre otros.

01.01 | La Corte Suprema debate la licencia de Lijo y aplaza una semana la definición sobre la toma de juramento

Por Hernán Cappiello

La Corte Suprema de Justicia analizará hoy en su acuerdo general el futuro del juez federal Ariel Lijo. Ya llegó al tribunal el expediente con el pedido de licencia al que “le hizo lugar” la Cámara Federal, pero lo dejará en el “freezer” una semana y el próximo jueves “estaría en condiciones de definir todo”, dijo una alta fuente judicial a LA NACION.

En tanto, el Gobierno presiona para que este jueves o el viernes la Corte defina que hará con Lijo y le tome juramento, pero el máximo tribunal no está dispuesto a que le fijen los tiempos y dejó trascender que recién en una semana estará en condiciones de definir.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti Marcelo Manera - LA NACION

Lijo, designado por Javier Milei por decreto como juez de la Corte en comisión hasta fin de año, sostiene que no va renunciar a su cargo como juez federal de primera instancia para jurar en el máximo tribunal, por lo cual para que asuma en su nuevo cargo, es clave que la Corte avale su licencia, ya sea por acción u omisión.

La acordada de la Cámara Federal que le “hace lugar” al pedido es amplia, le da chance a la Corte que se meta en el caso y se oponga, lo avale o que deje todo como está y avance la designación.

En Comodoro Py 2002 nadie cree que la Corte se plante en contra de Lijo y el Gobierno oponiéndose a la licencia, pero si apuestan a que el máximo tribunal haga tiempo y congele el asunto un tiempo breve, como señalan las fuentes judiciales.

00.30 | Macri rechazó la decisión de Milei de nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto: “No es correcta”

Por Matías Moreno

En un nuevo gesto de distanciamiento del Gobierno, Mauricio Macri, jefe de Pro, criticó esta noche la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto, y en comisión por un año, al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, para llenar las vacantes de la Corte Suprema.

“La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo”, expresó.

La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo. La confianza… pic.twitter.com/R8jhPcSfNc — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 27, 2025

El exmandatario se manifestó minutos antes de las 23, en el cierre de una jornada en que Pro volvió a exhibir sus divisiones internas. Es que Macri encabezó esta tarde una reunión de la “mesa ejecutiva” de la fuerza en la que no logró conciliar visiones en torno a la idea de emitir una declaración partidaria para criticar el mecanismo al que apeló Milei para nombrar a Lijo y García Mansilla en el máximo tribunal del país.

00.00 | Juan Carlos Maqueda, sobre la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla: “Es horrible lo que hizo el Poder Ejecutivo”

Después de la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema a través de un decreto, el exmiembro del máximo tribunal Juan Carlos Maqueda cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo y dijo que lo se hizo es “horrible”.

"La designación está al borde de la inconstitucionalidad": Juan Carlos Maqueda con Morales Solá

“Da para el debate porque está al borde de la inconstitucionalidad. Creo que mientras esté contemplado en el texto de la Constitución, que está en el artículo 99 inciso 19, se puede llevar adelante en función de la legalidad que tiene eso, pero eso no quiere decir que no sea cuestionado judicialmente y de que no pueda haber otras opiniones como las hay, que este procedimiento está especialmente incorporado en la reforma constitucional de 1860″, expresó en diálogo con Joaquín Morales Solá por LN+.

LA NACION

Temas Javier Milei