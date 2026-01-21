“Además de ser un lindo reconocimiento, que un cliente vuelva a llamar acorta pasos en la obra”

La diseñadora de interiores Camila Renner fue convocada por una familia amiga para actualizar su casa, pero sin que perdiera identidad ni el calor de su historia

“Que un cliente nos vuelva a llamar implica un lindo reconocimiento y nos acorta pasos, porque ya nos conocemos. Al tratarse, además, de amigos, todo fluyó con mucha naturalidad y me resultó sencillo interpretar lo que buscaban en esta nueva etapa de su vida”, comparte la interiorista Camila Renner.

En el living, la ampliación visual se logró a partir de una nueva disposición del mobiliario, alfombras claras a medida y una iluminación que potencia la luz natural Santiago Ciuffo

Sin perder el estilo tan marcado de la casa, el objetivo fue aportarle mayor luminosidad y funcionalidad.” — Camila Renner, a cargo de la renovación del interiorismo

Camila Renner en un rincón del playroom, el espacio que tuvo la mayor transformación Santiago Ciuffo

Manteniendo su estructura original, el sofá se renovó con placas de alta densidad Santiago Ciuffo

“Los sillones con esterilla americana, la mesa baja y las de arrime son diseños que Camila Renner ideó hace 20 años. “El diseño clásico perdura: siempre es una buena inversión”, reflexiona.

Fundas claras y almohadones de terciopelo (Tienda Mayor) que retoman los tonos del tapiz familiar Santiago Ciuffo

Una obra en etapas

El proceso comenzó con una depuración consciente. Muebles, objetos y textiles fueron revisados uno por uno, atendiendo tanto a su valor afectivo como a su uso cotidiano. A partir de esa selección, Renner replanteó los espacios con una distribución más eficiente y una estética actual, apoyada en una base neutra que permite que los materiales nobles, las texturas y el color aparezcan con equilibrio.

El juego de comedor se cambió por una mesa para ocho personas (Kikely), elegida por su diseño continuo, con sillas (Lacroze Studio) de petiribí, lino y cuero suela, que se integran a la paleta de color Santiago Ciuffo

La reforma se desarrolló en tres etapas: primero, la planta baja social; luego, la planta alta privada; finalmente, la cocina, renovada sin obra húmeda y con la familia viviendo en la casa. “El resultado es una casa luminosa, funcional y auténtica, donde lo nuevo y lo heredado conviven en armonía. Verlos cómo disfrutan esos espacios hoy es la mejor recompensa”.

Vista desde el living hacia el comedor y, más allá de las puertas dobles, la cocina y el playroom Santiago Ciuffo

Cocina renovada sin obra húmeda

El piso damero tenía mucha presencia, así que Camila se inclinó por rodearlo de elementos en tonos neutros. Además, como las dimensiones no daban para incorporar una isla, crearon una barra para tomar un café o comer al paso.

Los antiguos frentes laqueados de los muebles se reemplazaron por termoformado blanco con moldura fina y tiradores negros (Di Mario), interrumpido por algunos sectores en melamina Faplac ‘Scotch’ para darle calidez. Santiago Ciuffo

“La familia permaneció en la casa durante la renovación, lo que supuso una logística muy afinada, sobre todo cuando llegó el momento de la cocina. Por suerte, los caños estaban en buen estado y pudimos hacerla sin obra húmeda”.

La mesada se cambió por una de Silestone ‘Blanco Norte’ (Marmolería Casella) Santiago Ciuffo

Los chicos crecen

“Cuando los hijos de mis amigos eran chiquitos, acá estaba el playroom, todo lleno de juguetes. Al crecer, las actividades y horarios empezaron a cambiar y necesitaron un lugar para juntarse con amigos”, comenta Camila Renner.

Para la nueva dinámica de los adolescentes, mesa ‘Tulip’ (Kikely) rodeada de sillas en el mismo estilo (DeSillas), donde reunir amistades. Lámpara colgante (Alto Rancho) Santiago Ciuffo

La biblioteca se conservó, solo le cambiaron los tiradores por unos de petiribí y le sumaron canastos, libros y plantas.

El sofá y los sillones se retapizaron Santiago Ciuffo

Entre la cocina y el jardín, se diseñó el sector de TV y consola de juego, delimitado por una alfombra a medida.

Mesas bajas en petiribí con hidrolaca (Camila Renner) Santiago Ciuffo

La galería está en conexión con la cocina y el nuevo playroom Santiago Ciuffo

La suite principal

La creación de distintas escenas −descanso, lectura y vestidor− y el uso de alfombras a medida permitieron aprovechar los metros y generar un clima sereno y funcional.

Las mesas de luz originales se acompañaron con apliques dorados (I Wish Deco). Espejo (Hydra Home), banqueta (Cording Home) con manta de lana natural (Elementos Argentinos) Santiago Ciuffo

Camila diseñó el respaldo en lino y eligió la ropa de cama (Melissa Domit) y los almohadones (Compañía del Comercio) para que combinaran con el tapiz sobre la pared.

“Las alfombras son clave para terminar de cerrar una ambientación. Las utilicé muchísimo en este proyecto para definir áreas específicas, integrar elementos y aportar calidez”.

Frente a la cama, se conservó un mueble bajo y un sillón, que fue retapizado a tono, y se sumó una lámpara de pie del mismo juego que los veladores (I Wish Deco). Santiago Ciuffo