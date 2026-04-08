Aluminio, un material de alta prestación que redefine el habitar contemporáneo

Con impactantes aberturas en esquina y grandes superficies vidriadas creadas por Aluar, en Experiencia Living 2026, los espacios se abren a la luz y al paisaje combinando diseño, tecnología y eficiencia energética.

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Algunos materiales acompañan la arquitectura. Y otros la definen. En Experiencia Living Remeros Beach 2026, el aluminio se inscribe en esta segunda categoría. Aparece como la articulación perfecta que conecta exterior e interior, permitiendo que la luz y las visuales sean las grandes protagonistas.

Perfiles que se ensamblan para formar superficies continuas, juegos de luz y sombra, y una impronta que combina estética, eficiencia y durabilidad: el aluminio se consolida así como un aliado del diseño integral.

Las aberturas A40 RPT se expresan en grandes paños vidriados corredizos que se abren a amplios balcones y terrazas para disfrutar de las vistas.

En un recorrido por la muestra, las aberturas se convierten en más que un marco. Grandes paños vidriados y ventanas de líneas depuradas construyen una arquitectura abierta, mientras la luz natural modela los ambientes y amplía la percepción del espacio.

La versatilidad del color negro funciona a la perfección con diferentes estilos decorativos.

El modelo que domina el proyecto Remeros Beach: A40 RPT

Las aberturas A40 RPT de Aluar dominan los distintos departamentos del emprendimiento Remeros Beach. Gracias a su sistema de Ruptura de Puente Térmico, el aluminio acompaña el confort cotidiano: mejora la aislación acústica y térmica, resiste el paso del tiempo y requiere mínimo mantenimiento. Cualidades que lo vuelven especialmente atractivo para una arquitectura pensada para durar.

El proyecto Remeros Beach se caracteriza por sus balcones aterrazados; y las aberturas Aluar permiten disfrutarlos a pleno abriendo sus grandes paños corredizos.

Las grandes superficies vidriadas, resueltas con tipologías corredizas de 2, 3 y 4 hojas, paños fijos y ventanas batientes, potencian las visuales y refuerzan la idea de espacios abiertos y luminosos. El acabado Negro Microtexturado —cada vez más presente en proyectos contemporáneos— aporta precisión y carácter. Enmarca las visuales con elegancia y suma profundidad, convirtiéndose en un gesto de diseño en sí mismo.

El acabado Negro Microtexturado —cada vez más presente en proyectos contemporáneos— aporta personalidad.

Las diferentes tipologías de las aberturas permiten optimizar las vistas y adaptarse a las necesidades del ambiente.

Sin embargo, además de la estética, el aluminio se destaca por su durabilidad. La fortaleza de los perfiles de aluminio, sumada a la incorporación de accesorios de alta calidad y vidrios seguros y eficientes, da como resultado sistemas de aberturas que combinan hermeticidad, seguridad, confort y diseño.

La versatilidad también se expresa en su capacidad de adaptarse a distintos lenguajes. Desde terminaciones anodizadas hasta texturas símil madera, el aluminio dialoga con estilos diversos. Ventanas, puertas, barandas, parasoles o pérgolas pueden integrarse en una misma lógica, generando continuidad y coherencia visual.

De líneas puras y netas, en la unidad 2 se puede apreciar el revestimiento de Aluar aplicado en un exterior.

Un material que se expande y conquista

En esta edición, además, su presencia se expande. Ya no sólo se expresa en las aberturas: también reviste y suma textura. En la unidad Pied-à-terre, de la diseñadora Pía Magri, el aluminio se despliega como piel exterior.

Negro microtexturado para revestir paredes exteriores: la nueva propuesta de Aluar, que amplía su gama de soluciones para la construcción.

Se trata de uno de los nuevos revestimientos de aluminio en Negro Microtexturado de Aluar, instalado por el carpintero certificado Aluminio Bella Vista, que se incorpora en exteriores como una solución de diseño contemporáneo, de líneas limpias y bajo mantenimiento.

El revestimiento de Aluar, de alta prestación y bajo mantenimiento, se integra a la arquitectura contemporánea.

Porque al momento de crear y diseñar, cada decisión cuenta en el desafío de construir un mañana más sostenible, los perfiles de aluminio que se utilizan en arquitectura y construcción son extruidos utilizando 100% de energía renovable, que deriva de los aerogeneradores del parque Eólico de aluar. Sustentabilidad, diseño y confort van de la mano.

Más información en Aluar.

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