Buen clima. Exitosa unión de tonos oscuros y estilo rústico sin resignar calidez

La vida de esta familia y la reforma de esta casa comenzaron casi al mismo tiempo. Poco después de conocerse, la interiorista Ariadna Decarlos y Juan, su marido, fueron padres de Lupita, que tenía solo un mes cuando se mudaron y empezaron las obras. Durante varias semanas, la pareja y la bebé recién nacida estuvieron prácticamente confinados en una de las habitaciones mientras Ariadna organizaba el trabajo y a los proveedores que se cruzaban por los ambientes. ¿Lo recuerda ella como un trauma? Para nada. Su tono de voz fresco y optimista, refleja la alegría de quien al fin levanta los cimientos del hogar que siempre soñó. Ese impulso feliz la llevó a proyectar la decoración con un estilo que nunca había tenido en sus casas anteriores y que fluyó naturalmente: paredes en gris y negro, hierro, maderas rústicas que a pesar de su presencia contundente resplandecen gracias a la calidez de quienes habitan cada espacio.

Fans de los relojes y muy puntuales, los dueños de casa los pusieron en varios ambientes.

“Me despojé de todos los prejuicios y me animé a los tonos oscuros como el negro en las paredes. Me tienta jugar con los estilos y me alentó la amplitud de los ambientes”.