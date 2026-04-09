El poder de la luz: mirá cómo los “light designers” construyen atmósferas que definen la arquitectura

Esta nueva edición de Experiencia Living funciona también como un recorrido para explorar las posibilidades de diseño que la luz ofrece. La firma Idea Iluminación viene de ganar un prestigioso premio internacional y sorprende con lanzamientos que combinan belleza y precisión técnica

Escuchar Nota

Que la iluminación de una casa debe planificarse con cuidado y desde el principio parece algo obvio, y sin embargo es una premisa que no siempre se cumple. Es que el poder de la luz resulta imbatible no solo en términos de funcionalidad (el discreto placer de no forzar la vista), sino en la tarea de generar profundidades y jerarquías, subrayar puntos focales y texturas y generar escenas que acompañen la experiencia del usuario.

De la mano del inquieto equipo de Idea Iluminación, los 14 departamentos que integran Experiencia Living Remeros Beach 2026 exhiben una acertada combinación de iluminación decorativa y técnica. Con más de 40 años en el mercado, la firma viene de ganar por segunda vez consecutiva el iF Design Award, uno de los mayores reconocimientos en el mundo del diseño industrial que cada año otorga el iF International Forum Design, con sede en Hannover, Alemania.

-

“Esta vez desembarcamos en Experiencia Living con un montón de lanzamientos e incluso de familias enteras de productos. Todo se puede ver en un recorrido en el que queda claro cómo la luz puede revelar la arquitectura y potenciar cada ambiente”, explica el gerente comercial de Idea, Nicolás Wolf. Y agrega: “Igual que en la edición pasada, trabajamos con light designers y se dio un proceso muy interesante. Nos encanta habernos vuelto una parte tan vital de la decoración”.

Tendencias y lanzamientos: nuevas formas de iluminar

Wolf observa dos tendencias claras: la incorporación del color a las luminarias (“antes –dice– prácticamente todo se quedaba en el negro y el blanco”) y las morfologías orgánicas y súper armoniosas. “De hecho, después de años volvimos a tener tulipas, que otra vez están en auge a nivel mundial”, detalla.

La propuesta de la marca incluye cabezales, empotrables, lineales, colgantes, tiras LED, plafones, apliques y luminarias decorativas, lo que refleja tanto la diversidad de aplicaciones como la flexibilidad para integrarse a distintos lenguajes arquitectónicos.

Entre las novedades de este 2026 sobresale la ampliación de la categoría de luminarias decorativas con el lanzamiento de nuevas familias, algunas de las cuales pueden verse en exclusiva en Experiencia Living:

Familia Nambu. Es una línea de luminarias colgantes y de mesa que incorpora un diseño de celdas ópticas que optimizan el confort visual y reducen el UGR (Unified Glare Rating o Índice de Deslumbramiento Unificado). Así, generan una presencia escultórica y una iluminación cálida y envolvente.

La sutil y muy funcional línea de luminarias colgantes y de mesa Nambu, aquí en el departamento 001 de Julia Saramaga y Cristela Caviglia.

En la nueva línea Nambu, las celdas ópticas optimizan el confort visual y reducen los deslumbramientos.

Familia Bolton. Se trata de una familia completa que incluye colgantes, apliques y luminarias de mesa. Su nota distintiva es un disco de vidrio blanco mate que proporciona una iluminación general suave y homogénea.

Familia Serafine. Una colección de campanas colgantes disponibles en tres diámetros y cuatro colores, pensadas para combinar diseño y funcionalidad. Son ideales para generar iluminación general y decorativa en cocinas, comedores y espacios amplios en los que aportan presencia y carácter.

Aplique Bolton: una solución lumínica que suma diseño y una luz general suave y homogénea, aquí en el pasillo de ingreso al departamento intervenido por Leti Rocco.

Cinco ejemplares de la encantadora y recién lanzada familia Serafine, en el espacio 301 de Adriana Randazzo.

Otro de los productos destacados es Blugo, la luminaria ganadora del iF Design Award que se presenta como un sistema lineal (desarrollado por Idea Iluminación) que genera iluminación rasante de alta precisión, ideal para realzar texturas y materialidades de la arquitectura con un efecto elegante, uniforme y sin deslumbramientos.

La marca está exhibiendo además renovadas terminaciones en su línea de cabezales Croll, que ahora incorporan nuevos tonos, como cobre y bronce, en sintonía con las tendencias actuales de materiales y tonalidades en interiorismo.

Diseño, funcionalidad, atmósfera: Blugo también se luce en el departamento 304 by Loly Albasini.

Cabezales Croll, ahora en nuevos tonos cobre y bronce.

También en el segmento de iluminación exterior se suman nuevas soluciones pensadas para arquitectura y paisajismo:

Luma. Se trata de piedras luminosas de exterior que integran iluminación cálida y difusa, ideales para generar atmósferas en jardines, terrazas y espacios abiertos.

Olaf. Una nueva línea de proyectores de exterior diseñada para iluminación puntual en paisajismo, vegetación y esculturas, lo que permite destacar elementos del entorno con precisión y control lumínico.

Las originales piedras luminosas de exterior Luma.

La nueva línea de proyectores exteriores Olaf, pensada para brindar luz puntual en paisajismo, vegetación o esculturas.

De qué hablamos cuando hablamos de “confort visual”

“A la hora de diseñar un producto prestamos atención a las terminaciones, a cómo está construido, a que la instalación sea fácil, el mantenimiento sencillo y que luzca sólido. Por eso no usamos chapas ni plástico, sino materiales como aluminio o vidrio”, revela Wolf.

Otra de las premisas de la marca es el bienestar visual: que la calidad de la luz no moleste ni impida llevar adelante ciertas actividades. “Que no tenga brillos ni destellos ni canse la vista –añade–, que es lo que en definitiva hace que los espacios se puedan habitar y disfrutar”.

Explorá las soluciones lumínicas que pueden transformar tu hogar en www.ideailuminacion.com.ar.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.