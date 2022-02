En Palermo: Un PH se reformó con grandes aberturas y potenciando su terraza descuidada

“Cuando vimos el PH, Pablo me dijo que no me hiciera ilusiones, pero yo estaba segura de que íbamos a vivir aquí”, cuenta Laura Wehle, diseñadora de interiores y estilista. Tenía motivos de sobra para entusiasmarse, a pesar de que las negociaciones pintaban arduas.

Sillón y cortinas (Sol Deco). Hamaca (Fun in Acapulco). Daniel Karp

La propiedad estaba bastante abandonada, pero tenía entrada independiente, potencial de reforma y estaba en Palermo, el barrio al que querían mudarse. Además, quedaron fascinados con algo que no esperaban: una terraza de más de 100m2, con vista abierta. Después del feliz desenlace de la compra, convocaron a su amigo, el arquitecto Bruno Cariglino, que aportó su experiencia en reformas y paisajismo.

Bolsa de yute (Benditas Manos). La lámpara del living está hecha con una jaula del Puerto de Frutos. Daniel Karp

"Derribamos las paredes que no eran portantes para crear un gran ambiente y reemplazamos las ventanas, chicas, por puertas acordes con la escala de la planta" Arq. Bruno Cariglino, responsable del proyecto y dirección de la reforma

Laura en su escritorio. Desde aquí genera parte del contenido de su cuenta @estiloginger, donde comparte detalles de su hogar y vida cotidiana; vestido (Las Motas Folk Shop). Móvil hecho por Laura para Casa Chic. Daniel Karp

Las puertas de hierro y vidrio repartido ofrecen seguridad sin la rigidez de las rejas. Laura las pintó mezclando negro y marrón del lado de afuera, y en off white adentro.

Sobre el vajillero (Lolo & Co), obras de Mariu Riganti. Mesa y sillas del comedor (Mercado de Pulgas). Daniel Karp

"Creo que lo único que no se puede cambiar de una casa es la ubicación. El resto consiste en ser creativos y trabajar con profesionales con experiencia en este tipo de viviendas." Laura Wehle, estilista y dueña de casa

Una cocina muy bien integrada

El empapelado (Picnic) llevó al pasillo a un nuevo nivel. Feliz con su efecto, Laura sumó este recurso en otros espacios. Daniel Karp

Los muebles de la cocina y el frente de la isla son de paraíso, hechos sobre un diseño de los dueños de casa y el arquitecto. Para generar armonía visual y continuidad, la alzada es de microcemento. Campana (Franke). Mesadas de granito ‘Kashmir White’. Banquetas (Hermanas Marcovecchio).

"La cocina es lo primero que se ve al entrar y está integrada al living-comedor. Por eso quería que mantuviera el lenguaje del resto de la casa con maderas, plantas y objetos a la vista."

Individuales de yute (Sol Palou). Vajilla artesanal (Ginger Home). Repasadores (Natural Cosas Simples). Las galponeras con brazo móvil, colgantes y en distintos tamaños son una constante que aporta identidad. Daniel Karp

La suite

Unieron dos habitaciones pequeñas para darle amplitud al dormitorio principal. Como en el living, reemplazaron las aberturas por ventanales más grandes de vidrio repartido. “Mi casa es una extensión de mí. Me gusta crear climas relajantes y darles varios usos a las cosas”, describe Laura sobre el estilo de su hogar.

Ropa de cama (Mimi Home Love). Banco (Mercado de Pulgas). Perchero escalera (Sol Palou). Pisos originales de parquet. Daniel Karp

La puerta-ventana quedó con alféizar, porque es una viga invertida. Igual la usan para sentarse

Sobre el mueble vintage (Mercado Libre), cuadro de ojo turco rosa (Atelier Candombe). Con una puerta antigua hicieron el estante donde apoyan los canastos. Daniel Karp

Para aprovechar al máximo el espacio del baño, hicieron una mesada de pared a pared –el espejo antiguo tiene casi el mismo tamaño– de microcemento alisado con doble bacha, y usaron el mismo material para las paredes y el piso.

Cuarto infantil

Camas de caña (Lolo Petit Deco). Cuadro de insectos (Dos B). Mantas (Deco Garden). Empapelado de Picnic. Daniel Karp

“En casa hay textiles durables, como el algodón crudo, que van al lavarropas sin problemas y puedo renovar fácilmente cuando me aburro. Me gustan los colores complementarios sobre bases neutras”.

Mueble diseñado por Laura, accesible para los chicos. “El toilette es el lugar para jugársela y me encantó el efecto impactante de las flores”, dice Laura sobre el empapelado ‘Magnolia’ (Mentha Wallpapers). Daniel Karp

Planta alta

En la planta alta se encuentran el hall, la terraza, el lavadero y el playroom, que edificaron en una segunda etapa, cuando ya habían nacido León y Dona. Ese nuevo ambiente fue construido retirado unos metros de la línea de la fachada, para no alterar su estilo original.

Mesa para los chicos y sillas ‘Conejito’ (Mini Mundo). Cocinita de madera (Petite Ville). Lámparas (Rito Home). Daniel Karp

“Me interesa el universo infantil. Por eso, León y Dona tienen sus propios espacios en la casa para jugar y disfrutar”, dice Laura sobre el playroom en el que también organizó su espacio de trabajo.

"Este nuevo ambiente se hizo con sistema de construcción en seco, pisos vinílicos y ventanas de aluminio. Es una opción rápida, accesible y limpia, sobre todo si la obra se hace mientras la familia vive en la casa" Arq. Bruno Cariglino

Izq.: Espejo (Rapsodia Home). Mueble pintado de blanco (@victoriasurvintage). Der.: Escritorio (Elhecho Urbano). Alfombra de yute (Lotus Deco). Daniel Karp

"El lavadero tiene una vista privilegiada; soñaba con un lugar así. No soy de cocinar, pero sí me gusta dedicarme al cuidado de la ropa, de modo que puedo quedarme horas aquí"

Un espacio con plantas en la galería bajo la pérgola de eucalipto. El lavadero, con techo de madera y muebles de pino pintados por los dueños de casa. Daniel Karp

Terraza

“Con bajo presupuesto, transformamos la terraza, que era un mar de baldosas sofocantes, en un lugar más fresco y rústico que evoca los paisajes del campo y la playa”, dice orgullosa la dueña de casa.

Fogonero (Chillax & Friends). Daniel Karp