Extra grandes, repartidos, dobles o transluminados, te mostramos la tendencia antes de que elijas tu próximo espejo

Nuevos formatos para uno de los objetos más nobles de la decoración
Amplían, iluminan, crean sopresa, “engañan”, proponen un intercambio lúdico. Es enorme el aporte decorativo de los espejos, ciertamente mucho más grande que su forma o el trabajo del marco. Hoy, ponemos foco en la tendencia al elegirlos.
Bien grandes
Los espejos no escapan a una moda en alza: utilizar objetos XL, no solo en los esperados espacios grandes, sino también en los más chicos. Con lo cual, eso corre tanto para un toilette como para un dos ambientes.
En estos dos casos, lo nuevo no es el formato circular del espejo, sino sus dimensiones, que se enfatizan colocándolos de modo que terminen debajo de la consola o la mesada.
En versión repartida
“En nuestros proyectos nos inclinamos por ambientes despojados, en materiales clásicos que ‘despertamos’ con color y objetos especiales”, nos decía la arquitecta Joaquina Echaide, dueña de casa y socia en el estudio Darío y Joaquina.
El departamento de época conserva las aberturas originales, y el gran espejo se hace eco de su diseño y material.
Un espejo colgado en una pared blanca tiene un efecto totalmente distinto al que se pone una pared de color, donde parece que
Las divisiones pueden ser casi imperceptibles, como en el comedor de arriba, o tan grandes que el espejo se convierta en un rompecabezas donde cada pieza tiene su propio marco.
Espejismos
Afuera también
Otra cosa
“Para que el espejo del toilette pudiera leerse de piso a techo y aportar un sello original, diseñé una mesada que se separa de la pared gracias a una estructura interior de hierro tomada de los laterales”, dice el arquitecto Manuel Acevedo.
Un lugar ideal
Pocos lugares más acertados para colocar un espejo que sobre la chimenea. En ambientes clásicos, las molduras casi siempre proponene esa ubicación.
Fundamentales
Los baños y toilettes tienen contados elementos, por eso cada uno es de valor en el esquema. Veamos el aporte de los espejos en estos casos recientemente publicados en LIVING.
“Unimos dos baños para lograr este. Pensé en un mix entre el estilo sofisticado de los años 50 y los materiales presentes en el resto de mi casa”, nos dijo Daniela Urzi al describir cómo diseñó su baño. Conocedora de la importancia de la iluminación, creó un clima tenue con luces led y artefactos empotrados.
Uno de los formatos más cómodos del espejo en el baño es el que toma toda la pared sobre la bacha.
