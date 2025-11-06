Extra grandes, repartidos, dobles o transluminados, te mostramos la tendencia antes de que elijas tu próximo espejo

Nuevos formatos para uno de los objetos más nobles de la decoración

Escuchar Nota

Amplían, iluminan, crean sopresa, “engañan”, proponen un intercambio lúdico. Es enorme el aporte decorativo de los espejos, ciertamente mucho más grande que su forma o el trabajo del marco. Hoy, ponemos foco en la tendencia al elegirlos.

Bien grandes

Los espejos no escapan a una moda en alza: utilizar objetos XL, no solo en los esperados espacios grandes, sino también en los más chicos. Con lo cual, eso corre tanto para un toilette como para un dos ambientes.

En un reciente trabajo de interiorismo de Salazar Estudio, un inmenso espejo con marco de chapa acompaña el sofá en pana, lámparas ‘Bicho’ y mesas bajas con base de hierro (todo de Salazar Casa).

Espejo circular, araña con cuentas y aplique con hojas de hierro (todo de 7-27 Home Collection). Calcareos (Giacomozzi) y mampara de vidrio repartido hasta la altura de los azulejos

En estos dos casos, lo nuevo no es el formato circular del espejo, sino sus dimensiones, que se enfatizan colocándolos de modo que terminen debajo de la consola o la mesada.

Consola negra (Ascolta) y espejo gigante con iluminación LED (Arq. Lucía Guerberoff)

En versión repartida

“En nuestros proyectos nos inclinamos por ambientes despojados, en materiales clásicos que ‘despertamos’ con color y objetos especiales”, nos decía la arquitecta Joaquina Echaide, dueña de casa y socia en el estudio Darío y Joaquina.

Sofá (Lobo). Mesa ratona (La Base Studio). Lámpara de mesa roja (Ikea). En línea con la idea de incorporar destellos de color, la tradicional silla ‘BKF’ se eligió en azul eléctrico

El departamento de época conserva las aberturas originales, y el gran espejo se hace eco de su diseño y material.

Abierta al living, la cocina tiene una isla de acero inoxidable fuera de lo convencional (Darío y Joaquina)

Un espejo colgado en una pared blanca tiene un efecto totalmente distinto al que se pone una pared de color, donde parece que

Consola con un diseño que recuerda las cajas de nácar árabes (Landmark) y espejo hecho a medida

El hall de entrada con consola y espejo (Duveen) y cuadro 'Un verano alemán', de Lu Garabello Pompi Gutnisky

Sofá (Mar Deco), mesa ratona de petiribí macizo y mesa de apoyo en hierro y madera (Manifesto). Poltrona Eames Lounge, alfombra (Mihran) y espejo envejecido diseñado por la interiorista Silvina Piredda. Santiago Ciuffo

Unión sutil de tres paños de espejos para tomar gran parte del comedor. Artefactos colgantes ‘Acopla Doble’ en negro y cobre (Boutique de Luz). JONATHAN REICCHOLZ

Las divisiones pueden ser casi imperceptibles, como en el comedor de arriba, o tan grandes que el espejo se convierta en un rompecabezas donde cada pieza tiene su propio marco.

La mesada de mármol verde “corta” la mampara para cumplir distintas funciones a uno y otro lado. SERENA ELLER

Espejismos

En casa de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo, el descanso de la escalera con espectacular vista se ambientó con espejos enfrentados y un dúo de sillas (Santiago del Campo) Santiago Ciuffo

La caja de la escalera en casa de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo

Afuera también

Un espejo entre las plantas siempre provoca sorpresa. Como en el jardín de la diseñadora de indumentaria Gabriela Candiotti Santiago Ciuffo

Sillas ‘Tolix’, mesa de hierro con tapa de madera y los espejos, siempre presentes en las decoraciones de Carolina Aubele Daniel Karp

Otra cosa

“Para que el espejo del toilette pudiera leerse de piso a techo y aportar un sello original, diseñé una mesada que se separa de la pared gracias a una estructura interior de hierro tomada de los laterales”, dice el arquitecto Manuel Acevedo.

Mesada de Travertino (San Jorge Sur). La grifería del lavatorio se conecta por debajo de la mesada de mármol Javier Picerno

Un lugar ideal

En casa de la periodista especializada en diseño Deborah Needleman, que tuvimos el placer de entrevistar

Pocos lugares más acertados para colocar un espejo que sobre la chimenea. En ambientes clásicos, las molduras casi siempre proponene esa ubicación.

En casa de los diseñadores Marcelo Lucini y Ariel Estanga.

Fundamentales

Los baños y toilettes tienen contados elementos, por eso cada uno es de valor en el esquema. Veamos el aporte de los espejos en estos casos recientemente publicados en LIVING.

Armonía exquisita de texturas, materiales nobles y colores neutros con la firma de Joanne Cattarossi

El toilette de Concepto Fusión en Experiencia Living 2025 combina lo vintage y lo contemporáneo: el entelado de ragia aporta textura y un toque retro, mientras que los espejos se asocian por reflejo y luz a la obra de arte

También separados, como los de arriba, pero en este caso por un motivo más funcional que estético: para la bacha de él y para la de ella.

En este baño hay dos "L" que se encastran: una en madera y otra en Purastone Prima 'Alphinus' (De Stefano). A su perfecta coincidencia de tonalidades se suma el espejo de marco beige y la lámpara de terracota.

Mueble con doble bacha, espejos y accesorios en negro diseñados por Daniela Urzi y hechos a medida.

“Unimos dos baños para lograr este. Pensé en un mix entre el estilo sofisticado de los años 50 y los materiales presentes en el resto de mi casa”, nos dijo Daniela Urzi al describir cómo diseñó su baño. Conocedora de la importancia de la iluminación, creó un clima tenue con luces led y artefactos empotrados.

Antebaño dentro del cuarto de los dueños de Bruto Estudio. Observen cómo el espejo no impidió colocar grifería de pared.