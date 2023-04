Más diseño: Qué se puede ver en el Paseo de Compras de Experiencia Living

Al entrar o salir de la feria en Distrito Quartier, una selección de locales con objetos de diseño que elevan el día a día, sin olvidar la cosmética del hogar.

Después de recorrer los 18 departamentos íntegramente ambientados que propone la segunda edición de Experiencia Living, nada mejor que seguir el programa en la plaza seca con un café para discutir las ideas recién cosechadas, o visitar los stands del Paseo de Compras, con objetos de diseño lo suficientemente transportables como para caer en una nueva tentación.

El ex Hospital Ferroviario (izq.) fue refuncionalizado por el estudio Camps Tiscornia para hacer viviendas permanentes: allí se lleva a cabo Experiencia Living. Cruzando la calle Pedro Zanni, se ve la Casa de Moneda. Alejandro Guyot - LA NACION

El Paseo de Compras se encuentra en la plaza seca entre el edificio Quartier Lofts (el ex Hospital Ferroviario) y el gran edificio vidriado destinado a oficinas. Ambos forman parte del Distrito Quartier, un barrio con todo para descubrir a 5 minutos de Retiro que era, hasta no hace mucho, una zona exclusivamente administrativa.

Una vista más abarcadora del Distrito Quartier permite ver, sobre la derecha, la Casa de Moneda en primer plano y, detrás, el edificio Lofts. Los árboles señalan la entrada y desembocan en la plaza seca.

Ce.Ce Piume

Oriunda de San Pedro, Carla Vitale empezó su marca de muebles (sin saberlo) cuando diseñó y armó ella misma ese camastro para el jardín de su casa que no encontraba en ningún lado. Hoy Ce.Ce Piume ofrece, además de la pieza pionera, mesas, sillas y reposeras en maderas autóctonas y algunos muebles traídos de Indonesia.

Carla Vitale, creadora de Ce.Ce Piume, frente a su stand de Experiencia Living. Eliana Paternostro

Para la feria, Ce.Ce Piume trajo una selección de sus muebles insignia y una profusión de piezas chicas de madera y cestería artesanal.

Fibras naturales, maderas claras que revelan su noble origen y trabajo artesanal, tres pilares de Ce.Ce Piume. Eliana Paternostro

Llum

“No me gusta estar en el común denominador. Me gusta buscar lo que no hay”, comparte Melina Izarraga, creadora de la marca de velas Llum. Eso la llevó a procurar para sus velas de soja contenedores reciclables, con la cantidad de pabilos correcta para su diámetro y, por si fuera poco, hechos a mano. “Insisto en lo artesanal porque así empecé yo, en la cocina de mi casa”.

Melina Izarraga, fundadora de Llum (izq.) en su stand de Experiencia Living junto con su socia, Loli Soto (centro). Eliana Paternostro

Llum (”luz”, en catalán) utiliza fragancias de la perfumería fina adaptadas a la cera de soja. ¿Cuál es la más pedida? ‘Lotus’, que tiene un fondo cítrico que la hace neutra, de modo que puede permanecer sin invadir. ¿Y la más extravagante? “Hay decenas de opciones. Se me ocurre ‘Dolce figues’, un blend de madera de lapacho con higos dulces”, elige Melina. Suena delicioso.

Junto con sus velas en frascos transparentes de base ancha, un clásico de Llum, otros de vidrio pintado en los tonos que para Izarraga sintetizan elegancia: negro y ámbar. Eliana Paternostro

“Una fragancia de buena calidad crea una atmósfera de bienestar que te abraza y te contiene. Es lo que busqué para mis velas. (Los sprays vinieron después, a pedido del público)”.

Velas de soja en contenedores de madera de lapacho o plátano, hechos artesanalmente por su carpintero, "un artista de 80 años que no se quiere jubilar". Eliana Paternostro

Casa Tarlo

“Nuestra intención es ofrecer productos textiles para la decoración con calidad de sastrería en colores sobrios, es nuestra seña de identidad”, nos dice Maximiliano Tarlowski, nieto e hijo de empresarios textiles, él mismo dedicado a la indumentaria durante años y, desde hace cuatro, enfocado totalmente a Casa Tarlo, su marca para el hogar. “Mi expertise está en el proceso y tratamiento de los géneros, que llevé a la ambientación en proyectos a medida donde, mayormente, colaboro con arquitectos e interioristas”.

Almohadones, mantas, cubreedredones, cubresomier hechos en su propia fábrica de Villa Crespo: capa sobre capa de textura y calidez. Eliana Paternostro

"Trabajamos terciopelos, linos y algodones puros, teñidos artesanalmente de a pocos metros en lugar de por rollo." Maximiliano Tarlowski, al frente de Casa Tarlo

Todos estos cuidados se traducen en ambientes cálidos y relajados sin dejar de ser elegantes. Los almohadones, siempre grandes, tienen detalles tan delicados como fundas interiores con cierre (dos almohadones en uno, en la práctica), para poder reemplazar el relleno de vellón con el tiempo, de ser preciso.

Los ponchos con capucha hablan de la historia de Maximiliano con la indumentaria. Vienen en terciopelo, para la noche; en lienzo con corderito; o en lino reversible con gasa. Eliana Paternostro

Cook Good

Todas blancas, así son las cacerolas, fuentes y sartenes de hierro esmaltado (por dentro y por fuera) que verán en el stand de Cook Good. “Tomamos esta decisión porque creemos que ese color queda bien en cualquier cocina; incluso, mucha gente las compra como elemento decorativo. Más destacable todavía es que son productos están libres de metales pesados, todo un beneficio para la salud”, nos explica Romina Brelis, dueña de la marca junto con su marido, Pedro Harispe.

Lindas para mirar, un placer para trabajar, con la solidez y la durabilidad del hierro, las cacerolas de Cook Good también se pueden usar en artefactos de inducción. El interior negro también es esmaltado. Eliana Paternostro

“Les decimos la ‘Ferrari de la abuela’. Son de hierro, pero no se oxidan ni hay que curarlas. Y, lejos del consumo sin conciencia, duran tanto como las de ellas. Una vuelta a los orígenes, con una vuelta de tuerca”.

Romina Brelis y Pedro Harispe, la pareja al frente de Cook Good, comprometidos con la cocina saludable en una batería duradera. Eliana Paternostro

Suspiros del Monte

“La gente se sorprende cuando le digo que no hay límite para la cantidad de colores en una alfombra. O que una de colores vale la mismo que una de tonos tierra”, relata Germán Gutiérrez, que creó la marca Suspiros del Monte hace 15 años y todavía cuenta entre sus sesenta tejedores a muchos que arrancaron con él. “Somos prácticamente una familia”, dice con orgullo y emoción.

Para Experiencia Living, Gutiérrez trajo una selección de alfombras en tonos neutros. Estas y todas las que se pueden encargar son de pura lana de oveja tejida en telar y teñida artesanalmente. Eliana Paternostro

“Nosotros ofrecemos alfombras de tres categorías (que implican otras tantas técnicas) y tres precios diferentes. Primero, las lisas o rayadas (sin importar el color de las rayas); segundo, las que traen pompones (redondos, cuadrados o triangulares; y la tercer categoría, que yo llamo ‘todo lo demás’: con zigzag, flores y guardas (las más caras).

“En nuestro stand tenemos alfombras en colores tierra y medidas estándar para llevar. Y un muestrario colgado como ‘instalación’ para que la gente vea lo que somos capaces de hacer”.

Suspiros del Monte regala la calidez del NOA como complemento ideal de espacios sofisticados y modernos. Eliana Paternostro