Proyectar con propósito: cómo es el sistema constructivo que permite innovar tanto en las necesidades funcionales como en las estéticas

Siempre creando soluciones constructivas de gran calidad y terminación, los sistemas Durlock se destacaron en Experiencia Living 2026 por su innovador uso.

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Gargantas generan una luz ambiente sutil y tamizada, cielorrasos con desniveles para sectorizar espacios, curvas perfectas que serían imposibles de lograr con otros sistemas, recursos para generar nichos, separar ambientes, construir privacidad o controlar la acústica, entre otras.

En una época en la que la construcción y el diseño de interiores busca conjugar estética, funcionalidad y eficiencia, Durlock se consolida como un aliado clave para transformar los espacios contemporáneos.

El stand de Durlock fue diseñado por la arquitecta Lourdes Yarade Saravia, inspirado en los quinchos y galerías que caracterizan a sus obras. La ejecución estuvo a cargo del equipo de Habika Construcciones Modulares.

Los sistemas integrales Durlock favorecen una mayor libertad proyectual y creativa, mientras optimizan los tiempos de obra y permiten resolver con precisión aspectos fundamentales como la acústica, la iluminación y el confort térmico.

Tanto el en cielorraso como en las paredes del Stand de Durlock se usó Simplísima, placas de cemento para renovar, revestir, construir, proteger y reparar tus paredes interiores y exteriores de manera fácil y rápida.

En Experiencia Living 2026, los arquitectos y diseñadores eligieron intervenir cada uno de sus espacios 100% con Sistema Durlock. Desde la estructura a las terminaciones, cada etapa fue pensada como un sistema integral, con todos los materiales necesarios para responder tanto a las necesidades constructivas como a las soluciones estéticas. Y aunque el resultado se percibe en cada uno de los departamentos, con detalles que transmiten calidez y confort con sólo cruzar el umbral, hay algunos espacios que se destacan por el uso diferencial del sistema Durlock.

Caracterizado por la fluidez de las líneas curvas, el espacio de Leti Rocco es un ejemplo del uso creativo de los sistemas Durlock.

Una apuesta fuerte: el ambiente creado por Leti Rocco

Entre los espacios destacados por la forma de entender y aplicar los sistemas constructivos Durlock, se encuentra el espacio 202, a cargo del Estudio Leti Rocco. Un espacio en el que las curvas fluyen con el reflejo tanto del agua (en las vistas a la piscina exterior) como en los colores de los cerámicos azul profundo. Como si fueran parte de las ondulaciones del agua, los cielorrasos tienen gargantas. Además, la cocina se integra al living a través de una estructura curva.

Tanto en el cielorraso de la cocina como en la pared divisoria, el comedor y la habitación, se usaron las placas Superboard Fachadas Premium. Es una placa cementicia especialmente indicada para proyectos de alto valor estético.

Para responder al ambicioso plan del Estudio, Durlock respondió con toda la línea estética de Cedral, Simplísima junto a los detalles de la placa Superboard para enlucidos y cielorrasos. Se trata de productos de la línea decorativa Durlock® para interior y exterior.

Los destacados del sistema integral Durlock en Experiencia Living

Cedral: Se trata de listones y placas de cemento para revestimientos internos o fachadas que se distinguen por su estética. Existe una amplia gama de colores, y se puede optar por el natural y pintarlo del tono elegido para el proyecto. Cedral no tiene mantenimiento.

Simplísima: Son placas de cemento para renovar, revestir, construir, proteger y reparar las paredes interiores y exteriores de manera fácil y rápida. Los múltiples diseños con coating resistente a la humedad y a los rayos UV hacen de Simplísima un revestimiento resistente y duradero.

Superboard Fachadas Premium: Es una placa cementicia especialmente indicada para proyectos de alto valor estético. Posee un nivel de terminación destacado (superficie pulida, escuadría, bordes rectificados) que facilitan la instalación y realzan la terminación. También se utiliza en cielorrasos y paredes internas para enlucir los ambientes y simular la tendencia del hormigón a la vista.

Soluciones como Durlock proponen una nueva forma de pensar la arquitectura interior: versátil, innovadora, limpia y adaptable a las necesidades del habitar actual. Podes ver más en Durlock.com y calcular tu proyecto en Duitonline.com para recibir los presupuestos directamente de un Distribuidor Oficial Durlock.

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