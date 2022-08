Tomar la posta: Con más luz y una nueva paleta, actualizaron un departamento clásico que es parte de la historia familiar

Paola Bellini y Javier, su marido, sintieron que estaban ante una oportunidad inmejorable: los padres de él decidieron vender su hogar de toda la vida, un departamento de estilo francés, en un edificio de valor patrimonial, que da hacia el luminoso y tranquilo contrafrente de una avenida señorial y tiene una ubicación estratégica.

A todos les gustaba la idea de que el departamento quedara en manos conocidas. Para Paola, involucrarse en un proyecto de reforma e interiorismo era un modo de evocar a su madre, siempre dispuesta a planear y embarcarse en el trajinar de las remodelaciones.

No hubo mandatos ni mochilas: desde el principio, tuvieron claro que querían construir un espacio con nuevas referencias, que hablaran de sus gustos y su propia historia

Paola siguió de cerca cada tramo de la reforma que se enfocó en renovar instalaciones y en ampliar o fusionar ambientes para agilizar la distribución. También definió el interiorismo que le confió a Tupé Home. Tan genuino es el cambio que ya les cuesta recordar cómo era antes el departamento.

Al comedor se accede desde el hall de entrada y desde el living. Cambiaron la ubicación de la composición de espejos, un recurso que ya estaba, pero en la pared lateral. Así, impacta desde la entrada.

Colgar la lámpara fue una de las tantas ideas que Paola tomó de su amiga Gaby López Monzón, interiorista al frente de C’est Moi.

Este ambiente fue hecho a nuevo y proyectado por la arquitecta María Paz Tosoni. Además del mueble con molduras, el estilo francés se mantuvo con los azulejos ‘Subway’ biselados. Las lámparas colgantes aportan diseño. La luz para trabajar está garantizada con los spots de techo.

La dueña de casa bocetó el mueble de cocina “en una hoja Rivadavia” y se lo encomendó a un carpintero.

En la cocina, que era compacta y oscura, sumaron el comedor diario donde antes había un lavadero, y ganaron luz con la nueva ventana sobre la pileta. Pisos ‘Urban Pearl’ de 80x80cm (Vite Porcellanato). El mural ‘Crowd’ (Sofía Willemoës) le da atractivo a este rincón de uso cotidiano.

La araña, que estaba destinada al hall, le dio un aire romántico al dormitorio principal.

Sobre el respaldo, fotos de Laura Saint-Agne. El baño se renovó íntegramente y se hizo en suite.

Desde el playroom, punto de encuentro para ver tele y lugar de trabajo, se accede a los dormitorios. Fotografía en blanco y negro de Ani Buero (Diderot.Art). Lámparas de mesa ‘Hongo’ y colgantes ‘Farola’ (La Feliz) y escritorio de Eugenio Aguirre. Silla con doble esterillado bombé, diseño exclusivo de Tupé Home. Alfombra ‘Gerardo’ 2x1,30 metros (Confirme Humanidad).

“Antes de la reforma, la decoración no me interesaba demasiado, me daba igual. En el camino, fui notando que hay objetos que despiertan sensaciones desde que se eligen”.