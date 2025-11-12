Un loft con alma fashion: el refugio neoyorquino de Eloísa von Wernich en pleno Palermo

En lo que fue una antigua fábrica, la influencer diseñó su casa-estudio con espíritu industrial y estética black & white
- 4 minutos de lectura'
En pleno Palermo, una ex fábrica reciclada combina la estructura industrial con un estilo depurado y una paleta en blanco y negro que le otorga ese aire de loft neoyorquino que tanto la identifica. Es el espacio de Eloísa von Wernich, influencer, creadora de contenido y referente del lifestyle.
“Es como vivir en el Soho, pero en Buenos Aires”, asegura ella. El flechazo fue inmediato: “Ya había dejado de buscar, pero apenas entré supe que era mi lugar. Tenía todo lo que siempre soñé”. Allí vive, trabaja, descansa y arma sus producciones; porque su hogar es, además, su set creativo, donde cada rincón está listo para ser parte de una foto o un video.
Un refugio con identidad
La casa transmite apertura, tanto física como emocional. Todo está integrado: el living, el comedor, la cocina y el dormitorio se conectan visualmente, sin muros que interrumpan el recorrido. Las vigas negras a la vista, las texturas y los materiales industriales conservan el carácter original del edificio, mientras que los detalles de deco, la iluminación y las obras enmarcadas aportan calidez y estilo.
El proyecto estuvo a cargo del estudio Hanselmade, que entregó la vivienda bajo el concepto “llave en mano”: espacios listos para habitar, con mobiliario, textiles y una heladera total black que se integra con la estética general. “Transformaron todo al detalle y lograron un estilo muy particular, que me representa”, cuenta Elo.
Después, ella sumó su impronta: arte en blanco y negro, fotografías de moda, alfombras de piel, velas aromáticas y música que acompaña cada momento del día —jazz para relajarse, Polo & Pan para levantar la energía y Dua Lipa para las juntadas con amigas—.
Todo integrado, todo pensado
Cada rincón tiene un propósito. En el living, la madera de la mesa corta con la fuerza del negro y el blanco predominantes, y un tubo de luz rosa (@bronx.concept) agrega un guiño inesperado que rompe la monocromía.
El orden y la estética son sagrados para Eloísa. Es un hábito que viene de su infancia, cuando compartía departamento con sus tres hermanas: “Mi cuarto era completamente distinto al resto. ¡Parecía de otra casa!”.
En el baño, repite esa atención al detalle: cuadros, aromas y pequeñas composiciones que hacen del espacio una experiencia sensorial.
Búnker creativo
El área de trabajo es su rincón favorito. Allí, un escritorio de líneas simples convive con una biblioteca ordenada por colores, una alfombra mullida y un perchero. Desde ese sector, que balconea hacia el living, organiza sus producciones, edita contenido y planifica campañas.
“Trabajé en producción de moda y esa parte mía sigue presente. Me encanta armar los espacios, elegir la ropa, pensar la imagen completa”, cuenta. Por eso, cada objeto parece tener una historia o una intención: el tapado rosa chicle sobre la silla o la campera verde no son casuales, sino parte de una composición visual. “Mi hermana dice que mi casa siempre está lista para hacer fotos, que es como un estudio de fotografía”, agrega.
Y tiene razón: en este loft, la cámara siempre encuentra su mejor ángulo.
Espacio de descanso
Su dormitorio, íntimo y sofisticado, mantiene la coherencia estética del resto. Predominan los tonos neutros, el gris oscuro y el blanco, con guiños personales como una fotografía de Kate Moss y Johnny Depp sobre la mesa de luz.
Elo se acuesta temprano, enciende una vela y pone su playlist de jazz. A veces edita videos desde la cama, otras simplemente lee y deja que la calma la envuelva. “La primera noche no pude dormir de la emoción. Dejé todo iluminado para mirar alrededor, porque estaba viviendo un sueño”.
Tres años después, ese sueño sigue intacto. En su casa, Elo encuentra su eje: el lugar donde vuelve a su raíz, donde se inspira y donde, cada mañana, prende una vela, prepara café y deja entrar el sol de Palermo.
Agradecemos a OHLALÁ! su colaboración en esta nota.
- 1
Extra grandes, repartidos, dobles o transluminados, te mostramos la tendencia antes de que elijas tu próximo espejo
- 2
“Buscamos que cada obra lleve, aunque sea en un gesto mínimo, un vínculo con Japón”
- 3
Arte y color en un departamento en Belgrano R que celebra la vida
- 4
Se lanzó la 4ta edición de Experiencia Living, que se llevará a cabo en Remeros Beach en marzo y abril de 2026