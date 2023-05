Guardianes de la Galaxia Vol. 3: Chris Pratt y James Gunn hablan sobre el final de la familia superheroica más disfuncional de Marvel

LA NACION conversó con el director y el protagonista de la aventura más divertida, profunda y movilizante de la saga; manipulación genética, búsqueda identitaria y la posibilidad cierta del cruce entre DC y Marvel

Fernando Ariel García PARA LA NACION

Un aventurero terrícola, adoptado por una pandilla de piratas espaciales. Una alienígena de piel verde, criada por Thanos y entrenada para convertirse en la asesina perfecta. Un guerrero incansable y todopoderoso, mezcla de patovica intergaláctico y niño revoltoso. Una criatura con forma de árbol, tan dulce como letal. Un mapache antropomórfico, modificado genéticamente hasta convertirse en un mercenario ácido e infalible. La hija adoptiva de Thanos, cuyo cuerpo y mente fueron lacerados por su padre hasta dejarla hecha un manojo tecnológico de frustración, violencia y sadismo. Una ingenua humanoide, parecida a una mantis religiosa, con poderes empáticos y un gran corazón.

Casi una década después de su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con dos películas propias y un especial navideño, sendas participaciones en la saga más importante de los Vengadores y un cameo en el último film de Thor, los Guardianes de la Galaxia llegan este jueves a los cines argentinos, para cerrar a lo grande una de las trilogías más exitosas del cine de superhéroes . En exclusiva, en medio de la gira promocional del nuevo film de Marvel, el director y guionista James Gunn y el actor Chris Pratt conversaron con LA NACIÓN vía zoom, revelando las claves necesarias para entender por qué cierran, definitivamente, este ciclo de aventuras, comedia y emoción.

-Más que por una misión, los Guardianes terminaron juntos por necesidad, por su naturaleza solitaria y su básica condición de náufragos en busca de un hogar, ¿no?

JAMES GUNN: -Desde el principio de Guardianes de la Galaxia Vol. 1 nos encontramos con estos personajes con una característica en común: son los únicos de su especie en esa área particular del espacio exterior. Todos se sienten profundamente aislados, increíblemente diferentes entre sí. Gamora es la última habitante de su planeta, y Drax es el superviviente de la matanza familiar ordenada por Thanos. No sabemos si existen otros Groot en algún lado; y estamos seguros de que Rocket es el único de su especie en todo el universo. Y Star-Lord (personaje interpretado por Chris Pratt), es el único humano del grupo.

CHRIS PRATT: -Desde chico, Star-Lord ha estado perdido y buscando algo. Siempre está aprendiendo cosas nuevas sobre sí mismo y quién es en realidad. Creo que encontró su razón de ser como miembro de los Guardianes de la Galaxia y, especialmente, en su amor por Gamora.

Gamora (Zoe Saldaña) y Star-Lord (Chris Pratt) Jessica Miglio - Marvel-Disney

-¿Es por eso que, a diferencia de los Vengadores, que funcionan como un equipo, los Guardianes se comportan siempre como una familia?

JG: -Sí. Desde el principio quise ese tipo de relación entre los personajes. Un vínculo que se constituyó en Guardianes 2 y ahora vamos a poner en crisis. Guardianes 3 transcurre algunos años después, justo cuando los problemas empiezan a surgir en la familia y deben hacer frente a una situación de vida o muerte.

Final del juego

Está en todas las promociones y se lo ha repetido hasta el cansancio. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 viene a poner punto final a la historia de los Guardianes tal como la conocemos. La franquicia va a continuar, eso está confirmado, pero sin Gunn y sin Pratt . Gunn es actualmente el copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios, máximo responsable por la existencia audiovisual de Batman, Superman y demás paladines de la Distinguida Competencia. Y Pratt tiene intenciones de tomarse un merecido descanso después de su ajetreada seguidilla de películas Marvel, la trilogía de Jurassic World y su protagónico vocal en la cinta animada Super Mario Bros.

La tercera entrega marca el final de Pratt dentro de la saga de Guardianes de la Galaxia Marvel Studios - Marvel Studios-Disney

Por eso no extraña que el peso narrativo de la última parte recaiga, sobre todo, en el destino del mapache Rocket, personaje con el que se identifica Gunn y cuyo origen secreto se revela por fin en el film. Una historia densa y dolorosa, ligada a la manipulación genética y los límites morales que la investigación científica debería asumir para evitar convertirse en un impiadoso ejercicio de poder megalomaníaco y genocida.

-James, en distintas entrevistas has dicho que vos sos Rocket. ¿Cuánto de autobiográfico tiene su arco argumental en la trilogía y, en particular, los hechos traumáticos que le tocan atravesar en el Vol. 3?

JG: -Obviamente, yo no soy producto de la manipulación genética ni estuve prisionero en una cueva con mis amigos animales desde pequeño. Pero sí siento que Rocket es una especie de alter ego espiritual mío. Un personaje que siempre se sintió afuera de todo, sin terminar de pertenecer a ningún lado. Que sufrió los traumas de crecer y tener que salir al mundo sabiéndose desconectado de las otras personas, razón por la cual utilizó su ira y su humor para mantener alejada a la gente. Recién cuando llegué a mis cincuenta empecé a tener mucha más empatía con aquellas personas que no conozco e, incluso, con aquellas personas cuyas opiniones no comparto. Ese es el viaje de Rocket a lo largo de la trilogía; y ese fue exactamente mi viaje personal.

La otra pata argumental del Vol. 3 se apoya en la última etapa de la construcción identitaria de Star-Lord, iniciada en las dos películas anteriores. Ya lo vimos resolviendo la compleja relación con su madre y con su padre; y ahora le toca enfrentar su partida más difícil: hacer las paces consigo mismo. Justo cuando se encuentra atravesando una profunda depresión causada por la muerte de su amada Gamora, reemplazada ahora por la Gamora de un universo paralelo en el cual nunca fueron pareja.

Chris Pratt en la premiere mundial de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, en Los Ángeles Jordan Strauss - Invision

-Chris, ¿qué tiene que aprender Star-Lord antes de cerrar su ciclo en la nueva película?

CP: -A dejar de huir de su hogar, descubrir quién fue y quién está destinado a ser. A encontrarse en su corazón y no buscarse más en una relación amorosa o en las personas que lo rodean. Porque desde que perdió a Gamora, ya no sabe quién es en realidad.

La maquinaria se pondrá en movimiento cuando los Guardianes salgan de su zona de confort para salvar la vida de Rocket y experimenten, en primera persona, la delgada línea que separa los sueños utópicos de las pesadillas distópicas. Una epopeya que, pagando los altos costos emocionales que les facturen, terminará depositándolos en la puerta de la (aparentemente) única utopía posible: aquella basada en la empatía entre los seres sintientes, sean humanos, alienígenas o animales antropomórficos. Una familia que los contenga a todos; y les permita proyectar algún tipo de mañana.

-¿Cómo se imaginan el futuro de los Guardianes?

JG: -Hermoso. No queremos spoilear nada, pero les aseguramos que quedan en manos muy capaces.

DC versus Marvel

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 casi no llega a ver la luz. En julio de 2018, por la difusión de unos viejos tuits completamente desubicados, altamente ofensivos e infantilmente provocativos, posteados varios años antes, Disney despidió a Gunn. Por la petición online originada por el propio Chris Pratt y el resto de los actores y técnicos involucrados en la saga de los Guardianes, que amenazaron con abandonar la producción, en 2019 Disney recontrató a Gunn para terminar el final de su trilogía, tal como la había imaginado. En el medio, el director había firmado contrato con DC para filmar El Escuadrón Suicida y, algo después, su desprendimiento para streaming, la serie de Peacemaker. Dos éxitos de crítica y público que terminaron ubicándolo como máximo responsable del Universo Extendido de DC, en su momento de mayor fragilidad comercial.

James Gunn dio el salto de Marvel a DC Jordan Strauss - Invision

-¿Qué podés adelantarnos de tu Superman Legacy y el nuevo cine superheroico de DC?

JG: -Tengo la responsabilidad de construir un Universo DC mucho más articulado que el actual. Formalmente, va a comenzar con el Flash de Andy Muschietti y con Blue Beetle (a estrenarse en la Argentina el 15 de junio y el 17 de agosto, respectivamente). Después de eso vendrán las nuevas producciones. Entre ellas, Superman Legacy, que no será una comedia.

-Chris, ¿te interesaría formar parte del nuevo universo DC o tenés planes para continuar en Marvel?

CP: -Todo es posible. Ahora estoy ocupado en la presentación de Guardianes 3 y me interesa saber cómo la recibirá el mundo. Después, quiero dedicarme al papel más importante de mi vida: ser padre de tres sorprendentes hijos y esposo de una asombrosa mujer.

-James, ¿hay alguna posibilidad de ver en cine el choque que ya se vio en los cómics: DC versus Marvel?

JG: -Sí, definitivamente. Pero creo que es algo que no veremos en el futuro inmediato. Puede ser dentro de diez años, más o menos. O antes, no lo sé. Para que el encuentro entre DC y Marvel valga realmente la pena, primero tengo que armar el Universo DC. En eso estoy.

Quién es quién

Guardianes de la Galaxia Jessica Miglio

Guardianes de la Galaxia: Ecléctico supergrupo conformado por supervivientes de un traumático pasado. Se juntaron por azar y la convivencia los convirtió en familia. El concepto original, creado por Arnold Drake y Gene Colan, se presentó en enero de 1969 en la revista Marvel Super-Heroes! Nº 18. La versión popularizada por el cine está basada en el cómic desarrollado a partir de 2008 por Dan Abnett, Andy Lanning y Paul Pelletier.

Star-Lord

Star-Lord / Peter Quill (Chris Pratt): Líder de los Guardianes, hijo de un planeta con consciencia de Dios y una mujer terrestre. Siendo niño, fue abducido por un grupo de contrabandistas intergalácticos conocido como los Devastadores. Enamorado de Gamora, está atravesando una crisis personal que lo tiene deprimido y con tendencia al consumo de alcohol. Creado por Steve Englehart, Steve Gan y Bob McLeod, apareció por primera vez en el cómic Marvel Preview en enero de 1976.

Gamora Marvel Studios - Marvel-Disney

Gamora (Zoe Saldaña): Huérfana alienígena, fue entrenada por Thanos hasta convertirse en una perfecta asesina. Tras formar pareja con Star-Lord, fue asesinada por Thanos durante su épica confrontación con los Vengadores. La Gamora actual es una versión alterna, proveniente de un universo paralelo en dónde nunca estuvo enamorada de Star-Lord. Es la nueva líder de los Devastadores. Creada por Jim Starlin, debutó en junio de 1975 en el cómic Strange Tales.

Drax el Destructor (Dave Bautista): Experto guerrero cuya familia fue masacrada por orden de Thanos. Puede ser tan brutal y despiadado como sensible e infantil. Creado por Jim Starlin y Mike Friedrich, apareció en febrero de 1973 en los cómics de Iron Man.

Groot (voz de Vin Diesel): Cariñoso y letal, este humanoide con forma de árbol es el compinche perpetuo de Rocket. Creado por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby, debutó en las páginas de Tales to Astonish en noviembre de 1960.

Rocket Marvel Studios - Marvel-Disney

Rocket (voz de Bradley Cooper, lenguaje corporal de Sean Gunn): Mapache genéticamente manipulado para volverse uno de los cazarrecompensas más efectivo del universo. Sumamente inteligente e irascible, es un estratega experto y maneja cualquier tipo de arma de fuego. Creado por Bill Mantlo y Sal Buscema, debutó en mayo de 1982 en los cómics de Hulk.

Nebula (Karen Gillan): Hija adoptiva de Thanos, tuvo su cuerpo intervenido tecnológicamente de manera desalmada, cruel y abusiva por su propio padre. Hermana de Gamora, empezó siendo enemiga de los Guardianes antes de pasarse a sus filas. Creada por Roger Stern y John Buscema, apareció en los cómics de Los Vengadores en julio de 1985.

Mantis (Pom Klementieff): Alienígena empática y naif, es medio hermana de Peter Quill. Creada por Steve Englehart y Don Heck, apareció por primera vez en junio de 1973 en los cómics de Los Vengadores.

Kraglin Obfonteri Marvel Studios - Marvel Studios-Disney

Kraglin Obfonteri (Sean Gunn): Quien fuera segundo al mando de los Devastadores, vive ahora junto con los Guardianes de la Galaxia. Creado por Stan Lee, Ernest Hart y Don Heck, debutó en los cómics de Ant-Man en agosto de 1963.

Alto Evolucionador Marvel Studios - Marvel Studios-Disney

Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji): El gran malo del film, cuyos experimentos de manipulación genética están tras el origen de Rocket. Narcisista sociópata, a mitad de camino entre el Dr. Moreau de H.G. Wells y el trágico pathos shakespereano, está obsesionado con la creación de una raza perfecta en una sociedad utópica, sin ningún respeto por la vida y la libertad de los habitantes del cosmos. Creado por Stan Lee y Jack Kirby, apareció en los cómics de Thor en noviembre de 1966.

Adam Warlock Jessica Miglio - Marvel Studios-Disney

Adam Warlock (Will Poulter): Poderosísimo ser artificial, creado para destruir a los Guardianes y capturar a Rocket, por orden del Alto Evolucionador. Creado por Stan Lee y Jack Kirby para los cómics de Los 4 Fantásticos, debutó en octubre de 1967.

Cosmo Marvel Studios

Cosmo (voz de Maria Bakalova, cuerpo real del perro Slate): La Laika del Universo Cinematográfico de Marvel es una parlante perra soviética con poderes psiónicos. Creada por Dan Abnett, Andy Lanning y Wellinton Alves, apareció en enero de 2008 en el cómic de Nova.

Stakar Ogord (Sylvester Stallone): Uno de los Devastadores con más alto rango. Creado por Steve Gerber y Sal Buscema, se dio a conocer en septiembre de 1975 en los cómics de Los Defensores.