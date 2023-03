Netflix: los estrenos de películas en marzo de 2023

Este mes llegan a la plataforma de streaming la nueva colaboración de Jennifer Aniston y Adam Sandler y la película de Luther, entre otros atractivos títulos

El regreso de la dupla Jennifer Aniston-Adam Sandler promete este mes volver a cautivar a la audiencia como sucedió en 2019 cuando se estrenó la primera entrega del murder mystery que ahora tendrá su secuela, titulada Misterio a la vista. Asimismo, Idris Elba retoma el rol que le permitió lucirse por años en TV, el de John Luther en el largometraje que se desprende de la serie; y la comedia romántica tiene su merecido lugar con varios títulos del género.

Estas son las principales películas que llegan a Netflix en marzo:

*Eres tú (ya disponible)

Eres tú Netflix

La película española de la cineasta Alauda Ruiz de Azúa apuesta a aportar su grano de arena en el género de la comedia romántica que está atravesando un período fluctuante entre producciones efectivas y otras fácilmente olvidables. En este caso, Eres tú parte de una convención del género como lo es el triángulo amoroso abordado con toques de ciencia ficción, cruza que vimos en largometrajes como Palm Springs y El mapa de las pequeñas cosas perfectas. Como adelantó la plataforma de streaming sobre el film que se suma a Netflix en marzo: “Javier puede ver el futuro y por fin descubre quién será el amor de su vida. Solo hay un problema: es la novia de su mejor amigo”.

El rol de Javier es interpretado por el actor Álvaro Cervantes, quien le aporta carisma a este joven que tiene problemas para mantener relaciones estables, ya que su don para la clarividencia le juega en su contra con sus parejas. Todo cambia cuando advierte quién es la mujer con la que está destinado a pasar el resto de su vida, Lucía (Silvia Alonso), situación que le provoca grandes conflictos con su amigo. El resto del elenco de Eres tú -escrita por los guionistas Cristóbal Garrido y Adolfo Valor- se completa con los nombres de Susana Abaitua, Gorka Otxoa y Pilar Castro en una participación especial.

*Muy lejos (8 de marzo)

Muy lejos Netflix

Otra de las apuestas de Netflix del mes es la película alemana Muy lejos, concebida por Jane Ainscough, dirigida por Vanessa Jopp y protagonizada por Naomi Krauss. En cuanto a la premisa, la producción pone el foco en Zeynep, una mujer que, tras heredar una casa en una isla croata, emprende un viaje imprevisto “que le devuelve la fe en la vida y le abre las puertas del amor”. Antes de realizar ese viaje, la protagonista no está atravesando un gran momento personal, ya que siente que no tiene espacio para sí misma y sus necesidades. Su marido, su hija y su padre son muy demandantes con ella y el fallecimiento de su madre la sumerge en un duelo que no logra hacer a su tiempo.

Por lo tanto, cuando se le presenta la oportunidad de dejar Múnich para ir a la isla, no lo duda. Una vez allí, Zeynep parece encontrar la paz que estaba anhelando. Sin embargo, la presencia de Josip, un hombre que vive en la zona, se convertirá en foco de conflicto, pero también de infinitas posibilidades. “La vida simple que tenés es buena”, se escucha en el trailer de esta comedia en la línea de Bajo el sol de Toscana y Comer, rezar, amar , que tiene en su elenco a los actores Goran Bogdan, Adnan Maral, Bahar Balci, Artjom Gilz, y Davor Tomic.

*Luther: cae la noche (10 de marzo)

Luther: cae la noche Netflix

La serie policial de Neil Cross protagonizada por Idris Elba tiene ahora su película. La aclamada producción televisiva se prolongó a largo de cinco temporadas (concluyó en 2019) y le valió a su protagonista el Globo de Oro, el Critics’ Choice y el SAG, el galardón del Sindicato de Actores. El largometraje que se desprende de la serie fue escrito por Cross y dirigido por Jamie Payne, y tuvo un estreno limitado en salas de los Estados Unidos y el Reino Unido previo a su desembarco en Netflix. Elba vuelve a ponerse en la piel de John Luther y la plataforma de streaming reveló la premisa de este esperado regreso.

“Atormentado por un caso no resuelto, el brillante detective londinense escapa de prisión para cazar a un despiadado asesino serial”, adelantó Netflix sobre Cae la noche, la producción que también cuenta con las interpretaciones de Cynthia Erivo como Odette Raine, Andy Serkis como David Robey, Dermot Crowley como Martin Schenk y Henry Hereford como Brian Lee, entre otras figuras. Según le contó Elba a la revista GQ, el largometraje también se moverá en un terreno “moralmente complejo” como su serie madre. “Luther es un hombre atormentado, ese es el punto, eso es lo que lleva adelante el film, es un hombre perseguido por sus acciones, por la culpa, por pensamientos vinculados a lo que pudo haber hecho y a las personas que perdió”, expresó el actor sobre este gran personaje.

*¿Encontró lo que buscaba? (10 de marzo)

¿Encontró lo que buscaba? Netflix

Los detalles sobre el nuevo largometraje que Netflix suma a su catálogo este mes, ¿Encontró lo que buscaba?, han sido resguardados por la plataforma. Lo que se conoce hasta el momento sobre esta flamante producción es que se centra en un exlocutor “que se vuelve empacador de súper para ir al aniversario de la estación de radio en la que trabajó”. Asimismo, el servicio de streaming adelantó que, en su visita al lugar que fue su hogar por tanto tiempo, el protagonista se reencontrará con el amor de su vida, quien le hará replantearse su presente y dilucidar qué quiere para su porvenir. La comedia es comandada por Álvaro Guerrero, Andrea Chaparro, y Eduardo Minett.

*La elefanta del mago (17 de marzo)

La elefanta del mago Netflix

Un exponente del cine de animación se suma este mes a la plataforma. Se trata de La elefanta del mago, dirigida por Wendy Rogers y escrita por Martin Hynes (Toy Story 4), quien se basó en la novela homónima de Kate DiCamillo. El film cuenta la historia de “un resuelto niño que acepta el desafío de completar tres tareas imposibles a cambio de una elefanta mágica que puede ayudarlo a cumplir su destino”. Peter, tal es el nombre del protagonista, emprende un viaje sorprendente para poder llevar a cabo esas tareas y así volver a ver a su hermana.

En La elefanta del mago nos encontraremos con las voces de Sian Clifford, Benedict Wong en el rol del mago de este fascinante relato, Kirby-Howell Baptiste, Mandy Patinkin, Miranda Richardson, Noah Jupe como Peter, Pixie Davies como su hermana Adele, y el nominado al Oscar 2023 Brian Tyree Henry. “La primera vez que vi la película me impactó su belleza, es realmente hermosa”, expresó la autora de la novela editada en 2009. “Además tiene un gran corazón y es muy conmovedora, esa es su verdadera magia”, añadió la escritora sobre la adaptación a la que le dio el visto bueno.

*Misterio a la vista (31 de marzo)

Misterio a la vista Netflix

Cuando la primera entrega de este díptico murder mystery, Misterio a bordo, se estrenó en junio de 2019, el film protagonizado por Adam Sandler y Jennifer Aniston se convirtió entonces en el más visto en la historia de la plataforma, luego de que desde casi 31 millones de cuentas lo vieran en sus primeros tres días, logro que puede volver a repetirse. La película de Kyle Newacheck volvió a demostrar que Sandler es una figura que conecta siempre con la audiencia, sobre todo cuando forma dupla con Aniston. Recordemos que la comedia original seguía los pasos de Nick (Sandler), un policía que, junto a su esposa Audrey (Aniston), una peluquera fanática de las novelas de misterio, se ve envuelto en el asesinato de un millonario en un lujoso yate.

En la secuela que llega este mes a Netflix, Nick y Audrey ahora son detectives a tiempo completo. Cuando uno de sus amigos es secuestrado, estarán nuevamente en el centro de un caso de interés internacional. Misterio a la vista es dirigida por Jeremy Garelick, con guion de James Vanderbilt, quien también concibió la primera entrega de este relato en el que Sandler y Aniston son acompañados por Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodi Turner-Smith, Wilmer Valderrama, Tony Goldwyn y Annie Mumolo.

