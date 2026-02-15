¿Hay entradas para Bad Bunny hoy, domingo 15 de febrero?

Bad Bunny tuvo sus dos primeros recitales en el estadio Monumental de River Plate, los cuales fueron la primera presentación luego de su histórica actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. Ahora, por la gran expectativa generada, y tras haberse liberado entradas para la función del viernes 13 de febrero, los fans están expectantes por novedades para este domingo 15 de febrero.

Al ingresar al portal AllAccess, se informa que las entradas para este domingo 15 de febrero están totalmente agotadas. De esta manera, a menos que se liberen tickets a último momento, no hay ningún método legal para adquirir un pase para poder ver la segunda función de Bad Bunny en Argentina. Para aquellos que se atrevan a especular con esto, es importante tener en cuenta que las puertas se abrirán a las 16:00, el artista argentino Ramma será el telonero nacional a las 19:00, el grupo Chuwi tocará a las 20:00 y el propio puertorriqueño saldrá a las 21:00 hs.

Los tres shows de Bad Bunny en Argentina se agotaron muy rápidamente All Access

Tras lo que fue el impactante show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, donde invitó a artistas de fama mundial como Ricky Martin y Lady Gaga, el puertorriqueño se llevó todos los elogios por su presentación en Argentina. En el evento deportivo, consiguió números récord de audiencia y ahora “hará historia como el primer artista latino en presentarse en estadios a nivel mundial, incluyendo Latinoamérica, Europa y Australia”, tal y como anticipó AllAccess.

Con respecto a la llegada de Bad Bunny a Argentina, lo hizo casi inmediatamente después de dar la vuelta al mundo con su presentación en el Super Bowl. Así, el martes a la madrugada aterrizó en Buenos Aires, con el objetivo de disfrutar de nuestro país antes de la seguidilla de recitales. En ese sentido, visitó un restaurante ubicado en el barrio de Núñez y tuvo una cena íntima con un grupo que lo acompañó en una “mini” cata de vinos. Luego, fue de incógnito al Movistar Arena para ver la presentación de Yandel.

Bad Bunny fue visto junto a Gabriela Berlingeri a la salida de un lujoso restaurante en Recoleta, rodeado de un fuerte operativo de seguridad GROSBY GROUP

En el marco del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, hay varios datos a tener en cuenta para esta tercera presentación. En un primer lugar está la lista de canciones confirmada para los shows, fundamental para poder disfrutar a pleno y saberse las letras completas de cada tema. Por otro lado, el clima será otro aspecto fundamental para no sufrir durante la espera o el recital en sí mismo, de forma que es importante revisar cómo estará el cielo y la temperatura.

Información sobre los accesos al show de Bad Bunny en River All Access

También se deberá prestar atención a la forma de llegar hasta el estadio de River Plate, ya que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires activará un esquema de tránsito especial en Núñez y esto podría complicar el acceso a las inmediaciones del Monumental, dado que habrá múltiples cortes de calle programados. Además, se decidió extender el horario de la línea D del subte, por lo que el último tren saldrá de la estación Congreso de Tucumán a la 1:30 hs.