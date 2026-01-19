Noticias de New York, en vivo: hasta cuándo sigue el frío y actualizaciones de hoy, lunes 19 de enero de 2026
Los reportes y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Cómo estará el clima en Nueva York este lunes 19 de enero de 2026
La ciudad de Nueva York tendrá este lunes 19 de enero de 2026 un día muy frío pero estable, en principio ya sin nieve. El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo hasta el domingo por la noche un aviso por condiciones invernales, con acumulaciones estimadas de 3 a 5 pulgadas en la ciudad y alrededores, pero para el lunes el sistema ya se habrá alejado y quedará aire frío y seco.
El pronóstico para el lunes indica cielo mayormente despejado o con pocas nubes. La máxima de NYC rondará 34–36°F (1–2°C) y la mínima cerca de 19–20°F (-7°C), con viento del oeste y sudoeste de 15 a 30 km/h, lo que puede bajar la sensación térmica, sobre todo temprano y por la noche. No se esperan nuevas precipitaciones.
Para retomar la rutina, la recomendación es moverse con cuidado: pueden quedar veredas resbaladizas por hielo residual durante la mañana.
Nieve en Nueva York: recomendaciones de seguridad para el frío extremo
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (Dhses, por sus siglas en inglés) detalló recomendaciones para combatir el frío extremo en Nueva York mientras permanece el temporal. Para evitar la hipotermia o la congelación, aconsejó:
- Utilizar varias capas de prendas abrigadas.
- Permanecer en un refugio con calefacción (si no se posee, se puede contactar a las autoridades locales para trasladarse a un lugar que tenga).
- Tomar descansos periódicos si se trabaja en el exterior.
- Contactar a emergencias médicas si se agravan los síntomas.
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York
Seguí leyendo
Alerta en California. Recomiendan limitar salidas por presencia de un contaminante en el aire que se extiende
Último sondeo. Quién gana las elecciones en Texas: las encuestas entre Greg Abbott y Gina Hinojosa
Buenas noticias para Texas. Greg Abbott anuncia nueva inversión en tecnología que crearía 500 empleos
- 1
Las polémicas declaraciones de Ben Affleck y Matt Damon sobre “el método Netflix” que perjudican al futuro de la plataforma
- 2
La Anmat prohibió un acondicionador para el pelo por irregularidades en su composición
- 3
Advertencia oficial: Irán dijo que la Argentina “recibirá una respuesta adecuada” por declarar terrorista a la Fuerza Quds
- 4
Chile: al menos 19 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios fuera de control