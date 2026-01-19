Noticias de New York, en vivo: hasta cuándo sigue el frío y actualizaciones de hoy, lunes 19 de enero de 2026

La ciudad de Nueva York tendrá este lunes 19 de enero de 2026 un día muy frío pero estable, en principio ya sin nieve. El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo hasta el domingo por la noche un aviso por condiciones invernales, con acumulaciones estimadas de 3 a 5 pulgadas en la ciudad y alrededores, pero para el lunes el sistema ya se habrá alejado y quedará aire frío y seco.

El pronóstico para el lunes indica cielo mayormente despejado o con pocas nubes. La máxima de NYC rondará 34–36°F (1–2°C) y la mínima cerca de 19–20°F (-7°C), con viento del oeste y sudoeste de 15 a 30 km/h, lo que puede bajar la sensación térmica, sobre todo temprano y por la noche. No se esperan nuevas precipitaciones.

El Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional dice que se espera que una poderosa tormenta Freepik