En fotos. Marta Minujín y los invitados al festejo de sus 80 años casándose con la eternidad, en el Malba

Después del vals con los protagonistas de su performance y sus máscaras y del lanzamiento del ramo, Marta Minujín y el momento de las cintas en su torta de casamiento. Entre los "premios", hubo pins de su obra "Partenón" de libros. La artista comentó que le gusta estar en Nueva York "porque ahí no me reconoce nadie. Acá sí, no puedo ni ir a la verdulería a comprar una manzana". La artista admitió que "a veces salgo con una peluca negra y no me reconocen, hasta que hablo y ahí sí, entonces me callo".

Lucas Ignacio Mangi - LA NACIÓN