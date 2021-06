Italia: el método implementado para disfrutar la playa sin dejar de cuidarse

Alejandro Gorenstein PARA LA NACION

Son las 11hs de una mañana soleada en la playa de Mondello. Faltan apenas 20 días para que llegue el verano a Italia. Sin embargo, los días acompañan y muchas personas se acercan a disfrutar de este lugar, ubicado a unos 13 kilómetros del centro de Palermo.

Unos cuatro adolescentes caminan por la orilla del mar, mientras aprovechan para degustar el vicio de patear una pelota, a días del inicio de la Eurocopa. También se divisa a un grupo de mujeres que parece que ya no están en edad para trabajar y que a pocos segundos de pisar la arena ya encuentran dos reposeras y una sombrilla para pasar todo el día.

Hasta acá podría tratarse de un día normal del verano del 2019 cuando todavía la palabra coronavirus no existía en el vocabulario de los italianos ni de ninguna otra nacionalidad en el mundo. Por aquellos días de verano en Italia hubiera sido imposible llegar cerca del mediodía a la playa y encontrar estos accesorios que son de suma utilidad, especialmente para los que eligen almorzar al sol. Claramente, hay un antes y un después de la pandemia. Y disfrutar de las playas no es la excepción.

A diferencia del 2020 cuando en Italia, el primer epicentro europeo de la pandemia, en mayo se había autorizado la reapertura de las playas públicas y privadas, este año la novedad es la aparición de nuevas aplicaciones que permiten a los amantes del sol y del agua poder reservar desde sus celulares las sombrillas, mesas, sillas y reposeras. Y este escenario no solamente ocurre en Mondello, sino en todas las playas del país.

Beneficios

Roberta Rozzi, una mujer de unos 40 y pico de años, llega a la playa de Mondello con su barbijo puesto y desde su celular le muestra a la persona que la atiende en una cabina que tiene hecha la reserva de una reposera a su nombre. Muy amablemente, la persona que está del otro lado del vidrio observa los datos con mucha atención y en menos de cinco segundos le entrega un papel blanco rectangular, una especie de comprobante que ella guarda en su cartera.

A lo largo de los 8.000 kilómetros de costa, en todas sus playas este país tiene 12.000 negocios que representan aproximadamente el 30% de los ingresos turísticos. Gentileza Costa Cruceros

“Una vez elegido el lugar, veo que la APP ofrece varios servicios, entre ellos actividades deportivas, como reservar una clase de windsurf. En mi caso solo me interesa reservar una reposera”, dice Rozzi a Euronews.

Como las plazas son limitadas, la ventaja que tienen estas APP es que permite a los usuarios evitar la cola al llegar al balneario y, por sobre todas las cosas, asegurarse de que van a poder contar con aquello que deseen para disfrutar unas horas escuchando el ruido de las olas del mar.

Otro tema positivo es que el rastreo de los contactos es mucho más fácil gracias a la aplicación. “Si no utilizara la aplicación tendría que venir antes sin garantía de tener una plaza, ya que en ese caso no estaría pre-pagada. Además, cuando llego aquí, todos mis datos personales ya han sido registrados, por lo que no me enfrento a ningún riesgo para la salud, como tener que tocar superficies o un bolígrafo, ya que se me exigiría rellenar un formulario”, aclara Rozzi.

Para tomar esta determinación hay algunos números vinculados a la economía que es importante tener en cuenta. Repartidos a lo largo de los 8.000 kilómetros de costa, en todas sus playas este país tiene 12.000 negocios que representan aproximadamente el 30% de los ingresos turísticos. Por esa razón, el gobierno italiano está buscando alternativas para no cortar con esa entrada de dinero. Y en los últimos días estas aplicaciones se están haciendo tendencia.

¿Cómo está Italia actualmente en relación a la pandemia?

Según el Ministerio de Sanidad italiano, hasta el 31 de julio de 2021, por el momento, es obligatorio utilizar el barbijo en los lugares públicos cerrados. También es obligatorio su uso al aire libre, excepto en los casos en los que esté aislado de personas no convivientes.

En Italia el acceso a las playas públicas y privadas es libre y en la entrada a cada balneario es obligación la medición de la temperatura corporal. Gentileza Sicilia.es

En acceso a las playas públicas y privadas es libre. Los establecimientos balnearios privados pueden exigir una reserva para acceder a la playa. En la entrada, la medición de la temperatura corporal es obligatoria. Cada sombrilla de playa debe tener un espacio libre de al menos 10 metros cuadrados a su alrededor, mientras que entre cada reposera o cama solar la distancia mínima debe ser de al menos un metro y medio.

Los deportes individuales como palas de playa, la natación y el surf están permitidos, respetando la distancia interpersonal. El uso de la mascarilla es obligatorio en las zonas comunes (bares, restaurantes, etc.) y en el interior; no es obligatorio en la playa siempre y cuando se guarde la distancia de seguridad. En las playas públicas hay que guardar al menos un metro de distancia entre las personas y a la hora de colocar sombrillas y reposeras habrá que cumplir las mismas indicaciones válidas para los establecimientos balnearios.

Más allá de que faltan más de seis meses para el verano en la Argentina, esta idea que se está implementando en Italia podría ser imitada por los diferentes balnearios del país para asegurar una estadía más prolija y organizada teniendo en cuenta que para ese momento se estima que la mayoría de la población, al menos, ya tendrá colocada la primera dosis de la vacuna.

