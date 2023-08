Arnaud Frésard se enamoró de Argentina en 2017, y años más tarde, decidió emprender en el país junto a su hermano; el camino no es fácil, pero, aun así, ve en la Argentina una tierra llena de oportunidades

Arnaud Frésard no podía salir de su asombro, jamás había visto algo semejante en su vida. Desde la ventana del avión, la ciudad de Buenos Aires había emergido impresionante, provocando en él un impacto que jamás olvidará. De pronto su país de origen, Suiza, había quedado minúsculo ante semejante espectáculo.

Una emoción indescriptible se apoderó de él al imaginar los próximos seis meses en aquella ciudad, así como en otros rincones de Argentina. ¿Serían los paisajes tan maravillosos como esperaba? ¿Serían la carne y el vino tan buenos como le habían contado?

En aquel invierno de 2017, descendió del avión dispuesto a descubrirlo todo en el marco de un semestre de intercambio universitario en Buenos Aires. Ya había estado seis meses en Sudáfrica y había disfrutado mucho vivir en el hemisferio austral. ¿Sería también esta, una vivencia inolvidable?

Y así, con estos interrogantes, Arnaud se entregó a vivir la experiencia argentina sin imaginar que se transformaría en un suceso que cambiaría el curso de su historia para siempre.

Argentina inesperada: un perro, dos hermanos suizos, y la idea de emprender

Lo primero que llamó la atención de Arnaud en Buenos Aires fue su dinamismo y su gastronomía. No tardó más de un par de semanas en enamorarse de las parrillas argentinas, los vinos y el mate, una costumbre que, por supuesto, en un comienzo le pareció extraña.

Sin embargo, Argentina comenzó a meterse en su piel gracias a la apertura de su gente: “Los argentinos tienen un contacto fácil y cálido, sobre todo comparado con Suiza donde la gente es más reservada. Creo que el vínculo social que tienen es algo muy positivo. Es muy agradable juntarse con los argentinos, uno siempre se la pasa bien”, observa.

La costumbre del mate primero le pareció extraña; hoy, Arnaud, lo toma cada día.

Y fue aquel mismo año, dispuesto a descubrir las bellezas naturales del país, que Arnaud arribó a Mendoza, la provincia que despertó en él pensamientos novedosos cuando, en un recorrido por sus bodegas, entabló amistad con otro suizo, dueño de un viñedo y con quien quedó en contacto.

Ya de regreso en Suiza, Arnaud no pudo olvidar Argentina y las oportunidades que había vislumbrado en aquella tierra tan extensa. Su hermano, Florian, también había conocido el país y, al igual que él, había quedado encantado con su cultura.

“Con el tiempo, nos surgió la idea de emprender acá, en Argentina”, cuenta Arnaud. “Nos propusimos elaborar nuestros propios vinos. Así que con Florian empezamos a trabajar sobre 3SAPAS que es un acrónimo para 3 suizos al pie de los Andes. Los tres suizos somos mi hermano Florian y yo, más nuestro perro Gibbs, un Golden Retriever suizo que ahora se mudó definitivamente con nosotros”.

Imagen de la región del Cantón de Jura, de donde provienen Arnaud y su familia. Jura pertenece a la parte francófona de Suiza.

“Para nosotros era muy importante crear una bodega de una nueva generación, es decir sustentable, disruptiva y joven, traer un aire nuevo en la industria vitivinícola”, agrega.

Con su proyecto en marcha, Arnaud y Florian decidieron abandonar sus vidas y sus carreras en Suiza para mudarse a Mendoza y dedicarse de lleno a su sueño. A pesar de la emigración por partida doble, su familia tomó bien la noticia: “Nuestros padres nos visitan de manera frecuente y les encanta pasar tiempo acá con nosotros. Ese cambio de vida permite también al resto de nuestra familia y a nuestros amigos venir y descubrir lo maravilloso que es Argentina”.

Argentina definitiva: “La calidad humana es muy alta”

Pero Buenos Aires y Mendoza no fueron los únicos lugares que conquistaron a Arnaud. El suizo quedó impactado por la naturaleza pura e intacta en toda la extensión del territorio. Recorrió Tierra del Fuego, Bariloche, Villa La Angostura, El Calafate, El Chaltén. También llegó a los rincones del norte, como Cafayate, en Salta: “Cada uno de esos viajes me permitieron descubrir la belleza de esos grandes espacios de pura naturaleza que a veces en nuestra vida diaria olvidamos”, dice, pensativo.

En octubre de 2022, Arnaud culminó su mudanza definitiva. Para su sorpresa, diversas personas de su nuevo entorno comenzaron a invitarlo a compartir una copa de vino o un asado, aún sin conocerlo de manera íntima. Y allí, en aquella tierra amable, halló el amor, una mendocina cuya familia también le abrió las puertas de su hogar: “Así que hasta el día de hoy puedo decir que la calidad humana es muy alta en mi entorno argentino”.

En Mendoza, los vecinos les abrieron sus puertas aún sin conocerlos íntimamente.

“Con respecto a la calidad de vida, también puedo decir que es muy buena y confortable, sobre todo en Mendoza. Me gusta el equilibrio entre naturaleza y ciudad que hay acá. Me agrada tener cerca una ciudad y al mismo tiempo poder aprovechar los viñedos y los paisajes andinos que ofrece la región. Como nací en una zona de campo de Suiza, es muy importante para mí tener ese vínculo directo con la naturaleza. También la infraestructura, las bodegas, la gastronomía y la naturaleza de Mendoza ofrecen muchas posibilidades para divertirse”.

Dejar la ingeniería y las finanzas para seguir los pasos de la abuela

Junto a Florian y su perro Gibbs, Arnaud halló en el Valle de Uco una combinación de clima y tierra increíbles para cultivar uvas finas y elaborar vinos de alta gama.

Ambos venían de un mundo muy alejado al universo vitivinícola, pero aun así decidieron aventurarse a su evidente pasión. Florian era ingeniero en relojes, y Arnaud, un especialista en finanzas, pero las uvas estaban en su sangre. Su abuela tenía, junto a la familia de ella, un pequeño viñedo en el Véneto (Italia) donde hacían su propio vino casero, y aquella herencia influyó en su decisión.

Arnaud pescando con mosca en Suiza, junto a Gibbs: "Como nací en una región del campo de Suiza, es muy importante tener ese vínculo directo con la naturaleza", dice.

“También mi hermano y yo trabajamos durante nuestros estudios en gastronomía y siempre nos encantó la comida y los maridajes con el vino. Asimismo, hice un semestre de intercambio en Stellenbosch, la región de los viñedos de Sudáfrica, eso me permitió descubrir sus bodegas y al mismo tiempo desarrollar mi pasión por el vino. El aspecto del vino que nos interesa mucho es que es una ciencia exacta que deja un espacio a la magia, permitiendo un resultado distinto en cada vino”.

“Empezamos a trabajar sobre un estilo de vino moderno con mucha fruta y buena acidez. También trabajamos sobre etiquetas con un diseño disruptivo y moderno. Además, como la sustentabilidad es el corazón de 3SAPAS, trabajamos sobre el envase para optimizarlo desde un punto de vista ecológico: usamos botellas ecológicas livianas, etiquetas hechas de papel reciclado y corcho hecho de caña de azúcar reciclada”, explica.

Convertir vino en vida y emprender en Argentina con una visión a largo plazo: “Tenemos fe en que Argentina va a salir adelante”

Sin embargo, frente a la urgencia medioambiental, a los hermanos suizos aquellas acciones sustentables no les parecieron suficientes. Sabían que no todas las empresas deciden ser carbono neutral, entonces optaron por hacer un esfuerzo extra para cuidar el planeta y demostrar que un emprendimiento puede funcionar generando un impacto positivo en el medioambiente.

“Porque hoy en día cuidar al medioambiente no es solo cuidar al futuro de las próximas generaciones, sino que es cuidar nuestro propio futuro, sea cual sea nuestra edad”, manifiesta.

“Para hacer este esfuerzo adicional, nos surgió la idea de que, por cada botella vendida, se plante un árbol nativo en zonas amenazadas por deforestación y ecosistemas degradados. Para implementar esta maravillosa iniciativa, quien planta el árbol es una ONG argentina llamada Un Árbol, que tiene varios proyectos de reforestación en todo el país. Para darle una idea de lo que representa ese esfuerzo, un árbol compensa la huella de carbono de más de mil botellas. Así que el impacto neto es positivo. Llegamos a Argentina para traer aire nuevo en el mundo del vino y convertir vino en vida y creo que es lo que logramos con nuestro concepto disruptivo y sustentable”.

“El camino no siempre es fácil. Para mí, los mayores desafíos de emprender en Argentina son la burocracia para poder operar en la economía, las restricciones sobre las exportaciones y las altas variaciones de los precios. Actualmente el ambiente regulatorio de la economía no favorece el emprendimiento y claramente no apoya al crecimiento económico. No obstante, nosotros tenemos una visión a largo plazo y vemos en la Argentina una tierra maravillosa llena de oportunidades, ya que posee recursos naturales y capital humano con un buen nivel de educación”.

“Tenemos fe en que Argentina va a salir adelante y que va a estar bien posicionada en el futuro cuando otros países del mundo se vean impactados de manera más fuerte que Argentina en temas como el desafío energético, subida del nivel del mar, desafío de escasez alimentaria, desafíos de biodiversidad, desafíos territoriales, estructurales, infraestructurales, y tanto más”.

La esperanza argentina: “El vínculo social es algo único en el mundo”

Arnaud jamás olvidará aquel julio del 2017, cuando llegó a la Argentina por primera vez. Una experiencia temporaria se transformó en un cambio de vida, no solo para él, sino para su hermano y, en definitiva, para toda su familia.

Atrás, en Europa, quedó su vida dentro del mundo de las finanzas, tan alejado de su realidad mendocina. Hoy la apuesta del joven suizo por esta nación es fuerte. Con un optimismo envidiable, él cree en el país, en todo lo que puede aportarle a él, y todo lo que la tierra que adoptó tiene para enseñarle.

“Una de las cosas que aprendí es a adaptarme rápidamente porque en Argentina cada día que pasa es un día totalmente nuevo. Entonces, es fundamental poder actuar de manera dinámica y proactiva”.

“Lo que también aprendí de esta cultura es que, sin importar la situación que estés atravesando, siempre se puede tener buena onda, juntarse con los amigos, la familia y disfrutar del momento presente. Creo que el vínculo social que tienen los argentinos es algo muy lindo que hay que cuidar: es algo único en el mundo”, concluye.

