Escándalo cripto de Javier Milei, en vivo: reacciones y denuncias este miércoles 19 de febrero

01.30 | Escándalo cripto | El creador de $LIBRA alardeaba “controlar” a Javier Milei y de haber pagado sobornos en la Argentina

Por Camila Dolabjian

Hayden Davis, la cara visible de Kelsier Ventures, una de las empresas involucradas en el lanzamiento de $LIBRA, aseguró tener “control” total de lo que Javier Milei iba a hacer y decir para promocionar el token, diseñar maniobras de insider trading e incluso haber pagado coimas para que eso sucediera. Así lo reflejan chats a los que accedió LA NACION y algunos que fueron difundidos públicamente en redes sociales por recipientes de esos chats que, frente a la luz de los hechos, deciden mostrar lo que el joven decía hacer previo a la debacle de su proyecto.

El impacto político local no se compara a los efectos secundarios que causó el escándalo $LIBRA a nivel mundial. No solo por el involucramiento de Milei, que parece ya ser anecdótico en los círculos cripto globales, sino por encontrar a los responsables de la estafa. El enojo en esos ámbitos es profundo porque aseguran que personas como Davis le produjeron un daño irreparable a la innovación que los emprendedores serios procuran lograr con los desarrollos de criptografía y blockchain. Por eso es que muchos ahora hacen público, o envían pruebas por privado, de lo que el joven planificaba hacer con el lanzamiento del token y lo decía haber hecho para lograrlo. No hay evidencias de momento sobre la veracidad de los hechos sobre los que presumía. En el Gobierno niegan de manera terminante que Milei o alguien de su entorno haya lucrado con este caso.

00.45 | La insólita teoría de Lilia Lemoine sobre la entrevista interrumpida de Javier Milei: “Una cámara oculta”

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, opinó acerca de la interrupción cometida por el asesor presidencial Santiago Caputo durante una entrevista televisiva al presidente Javier Milei en el canal TN, y consideró que la filtración del material, que no había sido emitido al aire, fue consecuencia de “una cámara oculta”.

“El interrumpir la nota fue terrible”, manifestó Lemoine en diálogo con LN+ el martes por la noche y siguió: “Pero es más sucio de lo que parece lo que pasó. Quizás que (Santiago) Caputo se haya cruzado a interrumpir estuvo mal, pero puede pasar, y después vos lo cortás porque queda desprolijo y horrible, pero eso (la filtración) era para pegarle a Jony Viale”.

