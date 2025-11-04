Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

En su cuenta de X, Andrés Larroque apoyó el presupuesto presentado por Axel Kicillof para la provincia de Buenos Aires. “En un contexto en el que el gobierno nacional ha desertado de sus responsabilidades, es fundamental que los diputados y senadores acompañen los proyectos enviados a la Legislatura para que el Gobernador cuente con las herramientas necesarias que permitan sostener y mejorar la inversión en políticas prioritarias para cuidar a los bonaerenses que sufren las consecuencias del modelo de ajuste de Milei”, escribió.

Acompañamos al gobernador @Kicillofok en la presentación del paquete de leyes que incluye el Presupuesto 2026, la Fiscal Impositiva y la autorización de toma de crédito para pagar deudas del gobierno de María Eugenia Vidal y crear un Fondo de Fortalecimiento Municipal.



En un… pic.twitter.com/lbqgvvwM9M — Andrés Larroque (@larroqueandres) November 3, 2025