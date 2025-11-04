Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Andrés Larroque, sobre el presupuesto de Kicillof para PBA
En su cuenta de X, Andrés Larroque apoyó el presupuesto presentado por Axel Kicillof para la provincia de Buenos Aires. “En un contexto en el que el gobierno nacional ha desertado de sus responsabilidades, es fundamental que los diputados y senadores acompañen los proyectos enviados a la Legislatura para que el Gobernador cuente con las herramientas necesarias que permitan sostener y mejorar la inversión en políticas prioritarias para cuidar a los bonaerenses que sufren las consecuencias del modelo de ajuste de Milei”, escribió.
Acompañamos al gobernador @Kicillofok en la presentación del paquete de leyes que incluye el Presupuesto 2026, la Fiscal Impositiva y la autorización de toma de crédito para pagar deudas del gobierno de María Eugenia Vidal y crear un Fondo de Fortalecimiento Municipal.— Andrés Larroque (@larroqueandres) November 3, 2025
El fuerte cruce entre el gobernador de Salta y un diputado de Pro que le reclamó por la falta de apoyo a Milei en el Congreso
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el diputado nacional (Pro) Fernando Iglesias se trenzaron en un fuerte cruce televisivo, luego de que el legislador le achacara al mandatario la falta de apoyo al gobierno de Javier Milei en el Congreso durante los últimos meses. Sin embargo, el salteño contratacó reclamando mayor asistencia para el norte del país, con la intención de empoderar la infraestructura y potenciar los ingresos provinciales.
La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó su renuncia tras la salida de Guillermo Francos
La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó su renuncia al cargo, en medio de una serie de cambios de funcionarios dentro del Gabinete, según confirmó este lunes a LA NACION. La segunda de Mario Lugones había ingresado al gobierno de Javier Milei en mayo de 2024 como secretaria de Gestión Administrativa, dentro de la misma cartera, y fue una figura clave para el Poder Ejecutivo en el conflicto en el Hospital Garrahan.
