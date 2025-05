Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

02.00 | Macri habló sobre su futuro en año electoral y evitó responder si buscaría entrar al Senado: “No me van a creer”

El expresidente y líder del Pro, Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri habló este domingo por la noche sobre su futuro en un año electoral marcado a fuego por las elecciones legislativas, comicios en los que la oposición busca dar el batacazo y empezar a construir en ciudad de Buenos Aires, territorio predilecto del Pro. En una entrevista televisiva, el líder de ese espacio dijo que dará pelea para “defender el futuro” de la Capital y se refirió también a una posible candidatura a senador.

Consultado sobre la posibilidad de buscar ingresar al Senado en las elecciones nacionales de medio término, Macri evitó contestar directamente la pregunta de uno de los entrevistadores en TN y, ante la insistencia, indicó: “Yo he dicho que no tengo vocación de ser candidato. Nadie me creyó en el 2023. Ahora no me van a creer. Para mi, es importante que aparezcan y sigan otros para llevar la antorcha de estas ideas de cambio que el Pro trajo a la política a la Argentina, que hoy lleva adelante La Libertad Avanza a nivel nacional, y el Pro en la Ciudad. Por eso en el Pro no se necesita una motosierra. Hace falta ver donde seguir mejorando”.

01.30 | Crece la presión sobre el oficialismo en el Senado para sancionar esta semana la ley de ficha limpia

Comisión en senado por ficha limpia. Nicolás Suárez

Por Gustavo Ybarra

Mientras el Gobierno se debate sobre la conveniencia de sancionar la ley, tomada como bandera por el macrismo en la campaña para la elección porteña del 18 de mayo, en el Senado crece la presión de las bancadas de la oposición dialoguista para tratar esta semana el proyecto de Ficha Limpia, que impide postularse a cargos electivos nacionales a quienes tengan condena judicial confirmada en segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción.

La discusión de la iniciativa en el Senado fue postergada en dos oportunidades por la resistencia del oficialismo, pero hace dos semanas una mayoría de jefes de bloque logró imponer un compromiso para convocar a una sesión para este miércoles 7 de mayo con la finalidad de discutir, entre otros temas, el proyecto que ya aprobó Diputados a mediados de febrero último, durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.

01.00 | Los intendentes arman un CFI propio y protestan contra el “manejo centralista” de los fondos que ejecuta Milei

Los intendentes reunidos este fin de semana en San Miguel de Tucumán

Por Gabriela Origlia

CÓRDOBA.- Los jefes políticos de distintas ciudades del país retomaron sus reclamos ante la Nación. En San Miguel de Tucumán, pusieron en marcha el Consejo Federal de Intendentes (Cofein) y denunciaron el “manejo centralista” de fondos que hace la Casa Rosada y “la asfixia financiera” que les genera el recorte de recursos. Hace unas semanas, varios gobernadores anticiparon que la situación era “complicada” para los municipios.

Del encuentro participaron representantes de 22 ciudades de 16 provincias, de diferentes partidos. Insistieron en que buscan un espacio “institucional de diálogo, cooperación y construcción colectiva”. El eslogan del acta federal es “la autonomía de los municipios no se negocia”; lo que piden es “equidad” en la distribución de recursos e “igualdad” de oportunidades con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

00.30 | Jorge Macri dijo que Horacio Rodriguez Larreta busca “dividir” a Pro en las elecciones legislativas: ”No hay que cambiar de camiseta"

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri acusó a Horacio Rodríguez Larreta de intentar “dividir” a Pro de cara a las elecciones legislativas porteñas del próximo 18 de mayo. El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires sostuvo que su antecesor “no procesó bien la derrota electoral” y que ahora “decide ponerse de la vereda de enfrente para ver si nos puede dividir”.

Entrevista el domingo a la noche en TN, Macri señaló que logró acceder a su cargo por decisión del electorado y no por un acuerdo político con Larreta. “Yo no estoy en este lugar porque él me trajo, estoy porque me votó la gente”, aseguró.

00.00 | Cavallo dijo que faltan eliminar restricciones para la competencia de monedas

Domingo CavalloDOMINGO CAVALLO ENTREVISTAS A EX MINISTROS DE ECONOMIA. FOTO DE ALEJANDRO GUYOTDOMINGO CAVALLO PARA SERIE ENTREVISTAS A EX MINISTROS DE ECONOMIA. FOTO DE ALEJANDRO GUYOT MARZO 2017 ALEJANDRO GUYOT

Domingo Cavallo se refirió a los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que se vienen medidas para fomentar el uso de los dólares y dijo que habría que eliminar una norma del Banco Central y permitir que las empresas también accedan libremente al mercado de cambios.

En un nuevo posteo en su blog personal, el exministro de Economía explicó que para que la competencia de monedas que quiere hacer el Gobierno funcione, “es necesario que los bancos puedan prestar los dólares que reciban en depósitos en las mismas condiciones que pueden prestar los depósitos en pesos (salvo diferencias que el Banco Central pueda disponer en materia de encajes obligatorios)”.