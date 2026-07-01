Javier Milei y sus medidas, en vivo: Santilli asumió como jefe de Gabinete y el Presidente se reúne con legisladores libertarios

Este martes a la tarde, la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se convirtió en el escenario del conflicto entre el plan de achicamiento del Estado y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Las protestas —que terminaron con la intervención de Gendarmería— arrancaron luego de que se conociera que no se renovó el contrato de 61 trabajadores, una noticia que desde el sindicato consideran como un “desmantelamiento” con miras a la privatización del organismo.

No hubo un comunicado especial, tampoco tenían conocimiento de la medida los jefes inmediatos ni los gerentes de mayor jerarquía, dijeron. Este martes se cumplía el vencimiento de los contratos que anteriormente se renovaban anualmente, pero que en el último tiempo se habían acortado a tres meses. Aunque desde el sindicato aseguran que se había prometido la continuidad de estos contratos, esta mañana los trabajadores se enteraron de que habían sido desvinculados a través del sistema de información electrónica, según explicaron.