En pleno Belgrano, encontró un departamento clásico que tildaba todos los casilleros y le dio un giro increíble

Una arquitecta que valora la amplitud de las construcciones de principios del siglo XX integró sus espacios con audacia y sensatez

La arquitecta Joaquina Echaide visitó 40 departamentos hasta dar con el que cumplía con sus requisitos: construcción antigua, ambientes amplios, techos altos y la seguridad de esta zona de Belgrano.

En Barrancas de Belgrano, visitamos este edificio de principios del siglo XX con protección patrimonial y guiños a la arquitectura francesa. Santiago Ciu

Hizo la reforma de su casa junto a Darío Graschinsky, su socio en el estudio Darío y Joaquina, con quien comparte también docencia en la Universidad Torcuato Di Tella y la dirección de proyectos para Clusellas + Ades. Con dos cabezas que se retroalimentan teorizando sobre arquitectura, la cosa no podía salir mal: los espacios son prácticos, la circulación fluida y buena parte del equipamiento lleva la firma de colegas nacionales y extranjeros obsesionados con el diseño.

Joaquina Echaide integró la planta, anteriormente muy compartimentada Santiago Ciu

Joaquina vive entre Buenos Aires y Berlín, donde reside su pareja, arquitecto como ella. “Pasamos algunas temporadas juntos y otras separados; en ese sentido, el departamento demostró ser muy cómodo: funciona bien para uno, para dos y también para recibir amigos”, dice, fascinada con las posibilidades de ocupación que le encontraron, junto a su socio, a esta planta anteriormente compartimentada, pero que cuenta con luz natural y ventilación en todos los ambientes.

Fabulosos detalles de época: pisos graníticos, peldaños de mármol y herrería artística. Santiago Ciu

Me interesa la actualización de ciertos departamentos. Comparadas con las unidades a estrenar, de distribución ajustada, las de principios del siglo XX permiten reflexionar sobre nuevas formas de ocupación.” — Arq. Joaquina Echaide, socia de Darío y Joaquina y dueña de casa

Mención especial a todas las plantas que acompañan las copas de los árboles que asoman por la ventana Santiago Ciu

Se removió cuidadosamente la pintura de las aberturas para descubrir y sacar a relucir su tono verdadero.

En línea con la idea de incorporar destellos de color, la tradicional silla ‘BKF’ se eligió en azul eléctrico. Sofá (Impronta Sillones) Santiago Ciu

Mesa ratona (La Base Studio). Lámpara de mesa roja (Ikea). Alfombra (Elementos Argentinos) Santiago Ciu

En su eje

“El departamento tenía un solo baño, grande, que reconfiguramos para sumar un toilette”, agrega, en referencia a esta operación que también eleva el valor de mercado de la propiedad. Además de los cambios en los baños, la propuesta se enfocó en integrar el living, la cocina y el comedor en un mismo eje lineal.

Banquetas ‘Trama’ (Caos). Colgante lineal (Flora Oficina). Lámpara amarilla (Ikea). Piso granítico (Moltrasio) Santiago Ciu

Con la reforma, lograron que un espacio antes destinado al servicio se apropiara del centro de la planta y quedara siempre a la vista.

Ventanas de madera y vidrio repartido con fallebas de bronce, otro de los lujos de la construcción Santiago Ciu

“La posición de la cocina se mantuvo respecto de la distribución original, pero abrimos y agrandamos el espacio para otorgarle una forma de uso más abierta y desprejuiciada”.

Tras la mesada de la cocina, el comedor, también usado como espacio de trabajo. Santiago Ciu

“La ochava fue una de las partes que más nos interesó del departamento. Armamos en ella un espacio versátil que oscila entre comedor y oficina, con una mesa triangular que se alinea con la geometría de la esquina y la realza”.

Mesa diseñada por el arquitecto Facundo Fernández (Flora Oficina). Sillas vintage ‘Serie 7’, de Arne Jacobsen; su terminación reitera casi con exactitud el tono del piso y de las aberturas. Taco ‘Álamo’ (La Base Studio). Santiago Ciu

Camino al cuarto

Sobre el final del pasillo, en el dormitorio, un sillón individual heredado que imita la famosa poltrona ‘Mole’, diseñada por el brasileño Sergio Rodrigues en 1957. Santiago Ciu

LIVING Depto Joaquina Echaide en Casa Bunge Santiago Ciu

“En el dormitorio no hicimos grandes cambios, pero el baño lo reformamos a nuevo. Ahí buscamos acercarnos a la paleta original del edificio, por eso los clásicos azulejos blancos y los pisos de mosaico calcáreo, un material que se lleva bien con el tiempo”.