Netflix: los estrenos de películas en abril de 2022

El gran regreso de Richard Linklater, dos películas juveniles que cautivarán a los fanáticos de A todos los chicos de los que me enamoré, un impactante thriller que tiene a un peligroso videojuego como protagonista... este mes desembarcan en Netflix largometrajes con propuestas bien diversas y para todas las audiencias.

Aquí, una mirada a las principales películas que llegan en abril:

*APOLO 10 1/2: UNA INFANCIA ESPACIAL (Ya disponible)

Apolo 10 ½: Una infancia espacial Netflix

Una producción de Richard Linklater para Netflix es, sin dudas, una muy buena noticia. El realizador oriundo de Houston, Texas, regresa a la animación, mundo en el que se sintió más que cómodo cuando realizó la brillante Despertando a la vida. En este caso, el cineasta entrega una obra, a diferencia de aquella, profundamente autorreferencial, que sirve como perfecta compañera de Boyhood, una de sus películas más extraordinarias. Apolo 10½: Una infancia espacial muestra cómo “un hombre comparte su vida a los 10 años en el Houston de 1969 y entrelaza historias de nostalgia con un relato fantástico de un viaje a la Luna”, revela el adelanto de Netflix.

Sin embargo, el largometraje es mucho más que eso, es un film en el que Linklater vuelve a trabajar sobre el poder de los recuerdos y el cambio que éstos sufren a lo largo del tiempo, tópico que invade la saga de Antes del amanecer.

*METAL LORDS (8 de abril)

Metal Lords Netflix

Una coming of age que celebra la música y cómo ésta se vincula con la amistad más genuina. Eso es Metal Lords. De acuerdo a lo comunicado por la plataforma de streaming, se trata de un film que pone el foco “en dos inadaptados adolescentes”, Hunter y Kevin, y en “el camino a la gloria” que empiezan a transitar cuando deciden que ya es hora de abocarse a la composición e interpretación de grandes canciones del heavy metal. Por lo tanto, los amigos se inscriben en una batalla de bandas que no estará exenta de obstáculos, y ansiarán ser idolatrados por su entorno y por esa base de fanáticos que tanto están buscando.

“El variopinto grupo debe lidiar con la escuela, los padres, las hormonas y la angustia adolescente mientras intenta llevarse bien el tiempo suficiente para que Skullf*cker gane la Batalla de las Bandas”, agrega el servicio de streaming sobre el film de Peter Sollett, escrito por el cocreador de Game of Thrones, D.B. Weiss, y protagonizado por Jaeden Martell, Isis Hainsworth, Adrian Greensmith, Noah Urrea, Analesa Fisher, Michelle Fang, Sufe Bradshaw y Joe Manganiello.

*ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE (8 de abril)

Entre la vida y la muerte Netflix

Este mes, Netflix ofrece varias propuestas destinadas al público juvenil, particularmente historias de amor con aristas trágicas. Entre la vida y la muerte es uno de los largometrajes que circula por ese terreno. El relato se centra en Tessa (Joey King, quien trabajó con la plataforma en la exitosa saga El stand de los besos), una adolescente que vive con mucha efervescencia su relación con Skylar (Kyle Allen, quien brilló en el film El mapa de los instantes perfectos), hasta que un accidente cambia radicalmente su vida.

La muerte de su novio la deja completamente devastada, hasta que luego el desconcierto empieza a asaltarla cuando cree que Skylar le está enviando señales desde el más allá. El largometraje fue dirigido por Arie Posin con guion de Marc Klein, y su elenco se completa con John Ortiz, Kim Dickens, Donna Biscoe y April Parker Jones.

*YAKSHA: OPERACIONES DESPIADADAS (8 de abril)

Yaksha: Operaciones despiadadas Netflix

Yaksha: Operaciones despiadadas promete altas dosis de acción. Los problemas comienzan cuando “un respetable fiscal que visita una ciudad peligrosa examina a un equipo encubierto y a su notorio líder”. La investigación lo conduce, de manera inesperada, a una guerra mortal entre espías en la que todos tienen mucho para esconder.

El film escrito y dirigido por Na Hyeon nunca aparta su mirada del protagonista Kang-inn (interpretado por Sol Kyung-gu), quien de manera inconsciente se adentra en un mundo en el que él mismo deberá utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para poder salir con vida y proteger a los indefensos. Park Hae-soo, Hiroyuki Ikeuchi y Yang Dong-geun también son de la partida en este thriller de espías de muchos giros argumentales e incesante adrenalina.

*ELIGE O MUERE (15 de abril)

Elige o muere Netflix

El actor de Sex Education, Asa Butterfield, comanda este thriller junto a Iola Evans, dirigido por Toby Meakins y escrito por Simon Allen. Evans interpreta a Kayla, una estudiante que tiene problemas de dinero. Para poder salir de esa situación apremiante lo más rápido posible, decide aceptar la propuesta de sumarse a un videojuego de los 80 en el que competirá por 100.000 dólares. Sin embargo, hay un gran riesgo: se trata de un juego muy famoso por presentar desafíos de supervivencia que traspasan la pantalla.

La joven es acompañada por su amigo Isaac (Butterfield, un hábil codificador) en esa misión de la que no podrán huir rápidamente y en la que terminarán luchando por mantenerse con vida en medio de episodios de horror que nunca hubiesen imaginado atestiguar. ¿La única solución posible? No morir en el juego les garantizará no morir en el plano real.

*DÉJATE LLEVAR (22 de abril)

Déjate llevar Netflix

Con guion y dirección de Sofia Álvarez, quien escribió las populares películas para Netflix A todos los chicos de los que me enamoré y su secuela, A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero , este mes llega la esperada adaptación de Déjate llevar, la popular novela young adult de Sarah Dessen. El verano antes de partir para la universidad, la aplicada estudiante Auden (Emma Pasarow) conoce al ominoso Eli (Belmont Cameli), un joven que le propone algo inaudito para ella: soltarse un poco de las ataduras y los mandatos para vivir con la menor cantidad de preocupaciones posible.