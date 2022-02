Andrea Politti nos invita a jugar: en la tevé estrena Turno Tarde y en teatro se luce en la obra Dígalo con mímica

Detrás de una energía avasallante y unos días después de cumplir años, Andrea Politti, conversó con LA NACION sobre sus nuevos proyectos, dejando ver su lado más sensible. “Cuando era chica, mis amigos se iban todos por las Fiestas ¡No había nadie para mi cumpleaños! Pero el día que nació mi hijo eso cambió completamente para mí. ¡Cumplimos el mismo día! Desde que nació se transformó en una fecha muy especial”. Su hijo Galo, de 21 años, también es un artista apasionado por la fotografía, el teatro y la música. Al igual que su abuela Santina que era actriz y su padre Luis Politti, actor de grandes éxitos televisivos y cinematográficos como Rolando Rivas, taxista y Los gauchos judíos, el linaje artístico de la familia Politti parece perpetuarse. La actriz y conductora supo combinar proyectos televisivos con su pasión por las tablas. Tras su labor como presentadora de Corte y confección y El gran premio de la cocina, eltrece vuelve a apostar por ella como host de un nuevo programa. En este caso de Turno Tarde, ciclo que debuta este lunes a las 17.30 .

-¿Qué nos podés contar de Turno Tarde?

-Es un programa que me tiene muy entusiasmada porque es muy entretenido. Va a haber chicos de la primaria y la secundaria compitiendo contra famosos en distintos desafíos, que son sobre cosas que aprendimos en la escuela. Es genial, porque los adultos se la pasan tratando de recordar lo que aprendieron hace muchos años. Me encanta porque además de entretenerte, aprendés y es ideal para ver en familia.

-¿Cómo es trabajar con chicos y adolescentes?

-Es hermoso ver la frescura de los chicos en el programa. Ellos vienen con sus conocimientos recién aprendidos y los adultos con los nervios de no acordarse. Y de pronto, ¡la alegría cuando te acordás de algo! Es como volver a la escuela.

-Vos sos la directora...

-No, yo soy ¡la seño! Así me dicen ¡la seño!

-Con la pandemia muchos adultos “volvieron a la escuela” porque tuvieron que acompañar a sus hijos en el aprendizaje virtual desde casa ¿Replican un poco esa energía?

-La pandemia atravesó a todas las edades, no hizo distinción de nada. Ni de ciudad, ni de país, ni de edad. Es complicado lo que estamos viviendo. Jamás me imaginé algo así. Creo que a la mayoría de la gente le pasó lo mismo , excepto algunos especialistas que dicen que las cosas estaban dadas como para que la pandemia suceda.

-¿Cómo viviste hasta aquí la pandemia?

-A mí me encontró trabajando pero fue muy raro, sobre todo en los primeros días, de salir de la casa y no ver a nadie en la calle. Era una sensación muy particular, parecía de película.

-El año pasado, a pesar de todo, pudiste actuar en el teatro.

-Sí, la obra se llama Díganlo con mímica. La íbamos a estrenar en marzo, pero con los cierres terminamos estrenando en septiembre y mientras tanto seguimos ensayando. ¡Fue la obra más ensayada del mundo! El 12 de enero volvimos al Multiteatro.

-¿Qué expectativas te generó el reestreno?

-Es de Nelson Valente, un autor y director nacional, y la producción es excelente, es de Gustavo Yankelevich. Hacer comedia en estos tiempos es un acierto . Son todos personajes muy fuertes que a través del juego se conectan y empiezan a surgir situaciones muy graciosas.

-Estás muy conectada con el juego: en el programa que vas a conducir el foco es aprender jugando y en la obra, a través del juego del Díganlo con mímica se desatan los conflictos.

-La verdad que sí. El teatro se conecta mucho con lo lúdico . Hay gente que me dice: “hoy traje a mi mamá o a mi papá que hace un montón que no sale y lo disfrutó un montón”, y esas cosas son hermosas. En medio de una pandemia escuchar que la gente se ríe en un teatro, no tiene precio. El público está diferente, lo necesita.

-Tanto en la TV como en el teatro apuntás a que la gente se ría. ¿Cuál es el rol de la comedia para vos?

-Las máscaras del teatro tienen el drama y la comedia: son dos caras de la misma moneda. La gente necesita distraerse del drama de la pandemia con comedia. También te podés distraer con algo dramático, pero creo que con las comedias más. La gente quiere venir a reírse al teatro.

-¿Sos de tomarte con humor las situaciones díficiles?

-Siempre trato de mantenerme positiva. Obviamente si tengo que pasar de la risa al llanto, y transcurrir de un estado a otro está bien, porque todas las emociones son válidas y siempre es bueno sacarlas. Soy, ante todo, una persona que se ríe mucho de sí misma, y eso siempre suma. Lo recomiendo.

-Con la pandemia se viven emociones intensas

-Yo creo que todos sentimos un poco los mismo. Todos sentimos con dolor las pérdidas por esta enfermedad, sentimos la misma alegría de la gente que se recupera. Estamos muy sensibilizados con el presente, con todo lo que está sucediendo. Antes te cruzabas a alguien y era: “hola, cómo estás” y se hablaban temas más superficiales. A hora con la pandemia enseguida hablás con otros de cosas más personales y profundas. Hay otra cosa que nos conecta.

-Se te ve entusiasmada tanto actuando como conduciendo ¿Te gustaría explorar otros roles como la producción o la dirección?

-Me gusta mucho la producción, pero acá en Argentina tenemos buenos productores, así que yo creo que está bueno dejar que cada uno cumpla su rol. Se está tratando de incentivar que haya más mujeres directoras, ¿no? No hay muchas. Sería lindo si surge algún proyecto.

-¿Dirigir es una asignatura pendiente?

-Lo que pasa es que actuar para mí es algo muy fuerte. No sé cómo explicarte. E n el momento que estás actuando entrás en otra frecuencia que, a la vez, es la más tuya. Decís: “yo nací para esto”. Pero todo lo que tiene que ver con la dirección y la escritura también es muy interesante, todo lo que integra lo artístico me gusta. Creo que una no se tiene que cerrar, sobre todo siendo mujer. Tenemos que ir superando límites que a veces son culturales o autoimpuestos. Siempre tenés que ir un poquito más adelante.

-¿Cuando conducís te pasa lo mismo que cuando actúas?