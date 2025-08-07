Charlize Theron cumple 50: la actriz que se le planta a Hollywood, impone sus reglas y sigue deslumbrando con su belleza

Este jueves, la ganadora de un Oscar estrena nueva década. Sus inicios en un medio que siempre trató de encasillarla, su decisión de ser madre soltera y los hombres que no pudieron llevarla al altar

Para LA NACION Cynthia Caccia Escuchar Nota

Es una de las actrices más respetadas e influyentes de Hollywood. También, una de las mejor pagas de su generación. Su carrera abarca desde dramas hasta producciones de acción, demostrando su gran talento y versatilidad ante la cámara. Si se trata de desafiar estereotipos, ella es la indicada. No sólo como intérprete sino también como productora, empresaria y portavoz de diversas causas sociales.

Hace tiempo que Charlize Theron lidera la taquilla, impone temas de debate y pelea por una sociedad más justa y libre de prejuicios. Ya sea desde sus personajes o con sus decisiones de vida, deja en claro que lo convencional la aburre y que las reglas están para romperse.

A sus 50 años, Charlize Theron es una de las actrices mejor pagas de su generación Getty Images

Hoy, 7 de agosto, esta actriz y modelo sudafricana está soplando 50 velitas y seguramente tiene mucho para celebrar. Mientras disfruta del éxito de La Vieja Guardia 2 en Netflix, acaba de confirmarse que es uno de los últimos fichajes de Christopher Nolan para su próxima película basada en La Odisea de Homero. Aunque su mejor rol está fuera de la pantalla. “Amo más ser madre que ser actriz y productora. Si alguien viniese mañana y me dijera que no puedo ser ambas cosas, entonces no lo dudaría, dejo de actuar al minuto, ni siquiera tengo que pensarlo” , confesó la madre de Jackson y August.

Sin dudas, esta nueva década la encuentra más feliz y plena que nunca. “Al final del día, me meto en la cama y simplemente cierro los ojos pensando que no hay nada que me hiciera desear que este día fuera diferente”, aseguró en su paso por The Drew Barrymore Show.

De Sudáfrica al mundo

Theron tuvo una infancia difícil. Cuando tenía 15 años fue testigo de cómo su madre mató a su padre alcohólico ALBERTO PIZZOLI - AFP

Nacida en 1975, Charlize Theron creció en una granja en Benoni, una ciudad minera cercana a Johannesburgo, Sudáfrica. Su infancia no fue de las mejores. En la escuela le hacían bullying y tenía problemas para integrarse y en su casa padecía el maltrato de su padre alcohólico. “Solía usar gafas de nerd porque no podía ver y no le gustaba a los muchachos. No tenía novios, pero sí muchos enamoramientos. Tampoco estaba en el grupo de los populares. De hecho, recibí mucha antipatía de las chicas entre los 7 y 11 años”, recordó quien a los 13 años fue enviada a un internado.

A los 15, vivió un hecho traumático que marcó su vida para siempre: su madre mató a su padre en defensa propia. “Estaba tan borracho que no sé cómo se mantenía en pie. Entró a la casa con un arma. Mi mamá y yo estábamos en mi habitación, apoyadas contra la puerta, que él intentaba abrir o tirarla abajo. Al no poder entrar, dio tres pasos hacia atrás y disparó tres veces contra la puerta. Ninguna de las balas nos alcanzó, lo cual es simplemente un milagro. Nos decía que iba a entrar y que nos iba a matar a las dos. Mi madre logró recuperar el arma y le disparó”, reveló la actriz sobre lo que ocurrió ese 21 de junio de 1991. Su madre no fue condenada por tratarse de un acto de legítima defensa. “Simplemente terminó con la amenaza”, la justificó.

Charlize Theron arriba en Los Ángeles a la premiere de La vieja guardia 2, el pasado 25 de junio VALERIE MACON - AFP

Pasaron casi trece años para que Charlize pueda hablar de esto. “Al principio, solía ocultarlo todo y decir que había fallecido en un accidente de auto, pero con el tiempo lo he aceptado y he salido adelante”, le confesó a Howard Stern en 2017. Un año después de esa noche trágica, esta muchachita ganó un concurso de belleza que la llevó a Europa. Allí, en la ciudad de Milán, comenzaron sus primeros pasos como modelo.

Su próxima escala fue Nueva York para estudiar danza clásica, pero una lesión de rodilla truncó todos sus planes de ser bailarina. Fue entonces que volvió a hacer las valijas pero, lejos de volver a su tierra natal, decidió instalarse en Los Ángeles. Y no se equivocó. Su golpe de suerte llegó cuando un agente la descubrió mientras discutía con un cajero de un banco que se negaba a cambiarle un cheque. De vivir en hoteles “de mala muerte” y “robar pan de los restaurantes”, Theron se convirtió en la nueva promesa de Hollywood.

La actriz en La vieja guardia 2 Prensa Netflix

El papel con el que se le plantó a Hollywood

Su primer papel importante en el cine fue en 1997 junto a Al Pacino y Keanu Reeves en El abogado del diablo. Rápidamente, su belleza y magnetismo la convirtieron en una estrella emergente, esa que todos los productores querían tener. Sin embargo, ella tenía otros planes para su carrera: desafiar las reglas impuestas por la industria y derribar los cánones estéticos que reinaron durante décadas en Hollywood.

“No tener ningún tipo de control sobre lo que voy a llevar puesto me ha molestado mucho a lo largo de los años”, advirtió en una entrevista con Harper’s Bazaar, dando cuenta que eran hombres quienes elegían su vestuario para generar el impacto deseado. “Que un tipo te haga probarte ropa casi enfrente de él... cosas así fueron denigrantes. Me menospreciaron”, reconoció.

Charlize Theron irreconocible en Monster. Este film de 2003 narra la historia real de Aileen Wuornos, una exprostituta ejecutada en 2002 por haber matado a siete hombres que, según ella, la habían violado entre 1989 y 1990

Su objetivo de romper con el estereotipo de la “rubia perfecta” quedó más que claro cuando en 2003 encarnó a la asesina serial Aileen Wuornos en Monster. Para ese papel, que le valió su primer Oscar y Globo de Oro, se transformó por completo: engordó 15 kilos, usó prótesis dentales y toda su belleza desapareció detrás de un personaje feroz y humano a la vez.

El reconocimiento de la crítica y su popularidad a nivel internacional no tardó en llegar. Cada vez que aparecía en pantalla, quedaba claro que Theron no era sólo una cara bonita. Detrás de esa belleza y perfección extrema había un talento descomunal que se animaba a todo: desde exponer temas como el acoso laboral en films como Tierra Fría y El Escándalo hasta hablar crudamente de maternidad en Tully. También, se convirtió en un símbolo feminista de acción en Mad Max: Furia en el camino, Rápidos y furiosos y Atómica.

Charlize Theron aeguró que su papel en Mad Max: Furia en el camino fue uno de los más importantes de su carrera Jasin Boland / Warner Bros /Gentileza Everett Collection

Una voz poderosa

A lo largo de su carrera, Charlize Theron se propuso romper el molde tanto delante como detrás de cámara. En 2003, fundó su propia productora llamada Denver and Delilah, con la que ha impulsado diferentes proyectos que claramente desafían las fórmulas tradicionales de Hollywood.

“Tengo un conflicto interior por el que quiero crear los ambientes que me hubiera gustado ver cuando empecé hace 30 años”, le confesó a Harper’s Bazaar quien bajo su ala produjo films como Atómica y La vieja guardia.

La vieja guardia es la historieta ilustrada por el argentino Leandro Fernández, en formato película, protagonizada y producida por Charlize Theron

Hacer frente al sexismo y la misoginia que vivió en los primeros años de su carrera, interpretando a mujeres fuertes y poderosas, hablar del abuso (en todas sus formas), luchar contra la desigualdad salarial y las diferentes condiciones laborales entre mujeres y hombres en una industria machista fue su gran objetivo. De hecho, la actriz de La estafa maestra fue una de las primeras voces en apoyar el movimiento #MeToo y ha trabajado arduamente por la inclusión de mujeres en puestos de liderazgo en los sets de filmación.

“Es muy injusto para las mujeres, porque si tenemos una película que no funciona bien, de repente nos encontramos con que hay que volver al casillero uno. A los hombres no necesariamente les pasa lo mismo, sucede todo el tiempo. Al hombre, al actor, no se lo responsabiliza por un fracaso, sino que se le echa la culpa a la película. Pero cuando pasa con nosotras, es la actriz la culpable, no la película”, declaró en una entrevista con Buster.

Charlize Theron en Los Ángeles, el 28 de junio de este año UNIQUE NICOLE� - AFP�

Sin embargo, su activismo va m

ás allá de la industria y de Hollywood. Su pelea por una sociedad más inclusiva se evidenció en varios terrenos. En 2007, la actriz creó la Charlize Theron Africa Outreach Project, una organización dedicada a la educación, el apoyo y la prevención de enfermedades como el VIH en jóvenes africanos. También ha sido una férrea defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ+, de la igualdad racial y ha luchado contra la violencia de género, algo que la ha tocado de cerca en su infancia y adolescencia. “Creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en este tipo de situaciones. Esta historia siempre la he relacionado con lo que significa crecer con adictos y lo que eso le provoca a una persona”, reflexionó la actriz, quien en 2008 fue designada Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y en 2016 fue reconocida con el premio Crystal del Foro Económico Mundial por su liderazgo humanitario.

Madre soltera: una elección de vida

Si hay algo que Charlize siempre tuvo en claro es que no necesitaba un hombre a su lado para formar una familia. Así fue como la actriz se propuso ser madre soltera y en 2012 adoptó a Jackson. Tres años después, llegó August. “Mi corazón pertenece a estas dos hermosas y poderosas criaturas. Nunca volveré a ser la misma. Feliz Día Nacional de la Hija”, escribió Theron en 2020 en sus redes junto a una serie de imágenes de las dos pequeñas.

La actriz junto a sus dos hijas adoptivas: Jackson y August. Instagram

“Tenemos que trabajar mucho en los preconceptos que se tienen respecto a lo que constituye una familia, o una familia fuerte o correcta. Seguimos siendo muy tradicionales cuando pensamos que una sola persona no puede criar a sus hijos sin pareja, es muy desafortunado ”, declaró respecto a su decisión de tener una familia monoparental. Respecto a lo que significa este rol en su vida, confesó: “Amo más ser madre que ser actriz y productora, si alguien viniese mañana y me dijera que no puedo ser ambas cosas, entonces no lo dudaría, dejo de actuar al minuto, ni siquiera tengo que pensarlo”.

Charlize Theron aseguró que ser madre es su mejor rol Splash News/The Grosby Group

Su firme compromiso de criar a sus hijas en un entorno libre de prejuicios quedó evidenciado cuando en 2019 reveló que su hija mayor es transgénero. “Sí, yo también pensaba que era un niño. Hasta que con tres años me miró y me dijo: ‘¡No soy un niño!”, contó públicamente mientras le pidió a los medios que cada vez que escribieran sobre Jackson lo hicieran refiriéndose a ella como una niña. “A medida que Jackson crecía se hizo más difícil para nosotros que tanto la gente como la prensa se refiriera a ella con los pronombres y términos inadecuados. Eso hirió sus sentimientos”, explicó Theron en una entrevista con el sitio web LGBTQ de Estados Unidos Pride Source.

La mujer que no sueña con casarse

Mantener la vida de sus hijas alejada de los focos y tabloides no es la única batalla con la que la intérprete de éxitos como Dulce noviembre, Joe y El gran gorila lucha a diario. También lo hace por dejar a un lado el interés que suscita su situación sentimental, ya que los medios se empeñan siempre en buscarle pareja. “Estoy muy a gusto sola, conmigo misma y con mis hijas”, “Nunca sentí que el matrimonio fuera algo necesario para mí”, “No creo que una relación o un anillo definan quién soy”, son algunas de las declaraciones que repite casi en loop cuando le preguntan cómo está su corazón.

Charlize Theron, elegante y bellísima a los 50 Richard Shotwell - Invision

Lo cierto es que, a pesar de su reticencia a hablar de su intimidad, la estrella ha salido con varios nombres famosos que han despertado la atención del público y de la prensa. Una de sus primeras relaciones conocidas fue con el actor Craig Bierko. Estuvieron juntos de 1995 a 1997 y ella lo describió como alguien que la hacía sentir segura y profundamente amada. El cantante Stephan Jenkins, vocalista de la banda Third Eye Blind, fue quien estuvo a su lado cuando Charlize empezó a ganar cierta popularidad. Tras su ruptura en 2001, el músico le dedicó varias canciones del disco Out of the Vein.

Charlize estuvo en pareja con Stephan Jenkins, cantante de Third Eye Blind, de 1998 a 2001 GROSBY GROUP - LA NACION

Su relación más duradera fue con el actor irlandés Stuart Townsend, a quien conoció durante el rodaje de Trapped. Estuvieron juntos casi una década y convivieron en Los Ángeles y en Irlanda. Aunque nunca se casaron, ella lo llamaba “su esposo”. En 2010, los actores decidieron poner punto final aunque siguieron siendo amigos.

Charlize conoció a su colega Stuart Townsend en el film Trapped y vivieron juntos tanto en Los Ángeles como en Irlanda, de donde es oriundo el actor GROSBY GROUP - LA NACION

Sin dudas, su romance más mediático fue con Sean Penn. Una fiesta de Halloween en 2013 fue el contexto perfecto para que den rienda suelta a la pasión. Luego, Navidad y Año Nuevo en Hawai y los días de playa haciendo surf terminaron por confirmar todas las sospechas. El romance entre ellos no fue producto de un flechazo, ya que el veterano y la rubia se conocían y mucho. Su relación de amistad había empezado hacía 18 años y sabían todo uno del otro. “Creo que nuestra relación nació del respeto mutuo. A Sean le gustaba tener conversaciones que no giraran solo en torno a hacer películas. Eso es algo difícil de encontrar entre tus amigos de aquí, y ahí fue donde nuestra amistad creció realmente”, explicó la sudafricana cuando le preguntaron por el comienzo de esta relación.

Sean Penn y Charlize Theron parecían destinados a estar juntos por largo tiempo, pero en 2015 se separaron de manera abrupta GROSBY GROUP - LA NACION

“Hay una base de 20 años compartidos con el otro. Es la base de algo que trajo hermosas cosas a mi vida”, admitía ella mientras el protagonista de Río Místico se mostraba sorprendido por estar nuevamente enamorado y reconocía que la actriz no era su novia, sino “el amor de su vida”.

El idílico romance duró dos años. Las cosas entre el actor y director y la modelo se enfriaron (vaya a saber uno por qué) y, en junio de 2015, rompieron su compromiso sin explicaciones. “Estábamos en una relación y no funcionó. Ambos decidimos separarnos. Eso es todo. No hubo ninguna historia ni drama loco”, confesó Theron un año después en una entrevista con The Wall Street Journal.

Un partido con Novak Djokovic: en Palm Springs, el 5 de marzo de 2024 The Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

Después de este significativo affaire en su vida, Theron estuvo varios años soltera aunque cada tanto la prensa se empeñaba en ponerle un hombre a su lado. De hecho, en este afán por verla enamorada se la ha relacionado con el actor sueco Alexander Skarsgard, con el modelo canadiense Gabriel Aubry y hasta con Brad Pitt. “Es posible que la gente no lo entienda, pero admito que, aunque he tenido alguna cita, no he salido con nadie durante más de cinco años”, reveló la artista en 2020 desde el living del ciclo de Drew Barrymore.

Charlize Theron empezó su carrera como modelo y en cada aparición hace gala de su buen gusto JON KOPALOFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Siento que estoy en un lugar en mi vida donde tenés que venir con mucho juego. No el tipo de juego en el que pensamos, sino el de que mi vida como soltera es realmente buena y más te vale ofrecer algo realmente bueno porque no voy a aceptar menos de lo que ya tengo. La realidad es que con la vida que llevo con mis hijos y con mi increíble familia adoptiva no anhelo tener mucho más alrededor”, expresó en ese momento.

Fue recién en 2023 que volvió a mostrarse públicamente con alguien. Esta vez, el candidato en cuestión era el modelo Alex Dimitrijevic. Aunque duraron pocos meses, el entorno de la pareja confirmó que hubo una fuerte atracción entre ellos y que “se gustaban mucho”.

Charlize Theron y Alex Dimitrijevic descubiertos infraganti después de almorzar en Los Ángeles. La pareja duró apenas unos meses Backgrid/The Grosby Group

Tras su última ruptura, la futura protagonista de La Odisea de Homero reconoció haber tenido algunas citas pero aseguró que no está buscando pareja. “Tengo una vida plena con mis hijas, mi trabajo y mis convicciones”, reveló.

Respecto a su decisión de nunca pasar por el altar, aclaró: “ Nunca me quise casar. No es algo que me resulte duro porque ese deseo nunca estuvo en mí. Esa es mi verdad. A veces noto que la gente queda perpleja cuando digo eso, pero es un peso que está colocado más sobre la mujer”.

Otra imagen de 2024, en la fiesta de Vanity Fair posterior a la entrega de los premios Oscar Evan Agostini - Invision

Hoy, a sus 50, Charlize Theron sigue demostrando por qué es una heroína tanto dentro como fuera de la pantalla. En un Hollywood que aún lucha por romper barreras de género y edad, ella sigue desafiando estereotipos, defendiendo sus convicciones y eligiendo papeles que la alejan de lo convencional.