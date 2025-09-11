Julieta Poggio y Guadalupe Devoto, las nuevas “divinas” y “populares” de Patito feo

Protagonizan Buscando a Patito feo en el Teatro Broadway y prometen un duelo musical para las fans

PARA LA NACION Liliana Podestá Escuchar Nota

Patito feo vuelve al Teatro Broadway, dieciséis años después. No es la exitosa novela juvenil que emitió Telefe en 2007 y 2008 sino Buscando a Patito feo, una apuesta musical y escenográfica que cuenta una nueva historia a partir de canciones como “Un rincón del corazón”, “Fiesta”, “Las divinas”, “¿Y ahora qué?”, “Quiero, quiero”, “Tango llorón”. Protagonizada por Julieta Poggio y Guadalupe Devoto, se presentará los días 25, 26 y 27 de septiembre, con dirección de Ana Sans y Julio Panno.

Durante la charla con LA NACION, se nota que entre Julieta y Guada hay mucha química y que se entienden sólo con mirarse, a pesar de que en la ficción son rivales. Las miradas cómplices hablan de amistad, pero se conocieron hace apenas tres semanas, y enseguida empezaron a ensayar y a grabar las clásicas canciones. Vienen de dos mundos distintos, como las divinas y las populares, aunque tienen mucho en común.

-Cuando se emitía Patito feo ustedes eran muy chiquitas, ¿vieron la serie?

Guadalupe Devoto: –Yo estaba en 1º o 2º grado en esa época y no me dejaban ver el programa, en realidad. Pero sí tengo el recuerdo de escaparme a la casa de mi vecina y poner la música y bailar y jugar los roles de las populares y las divinas.

Julieta Poggio: –Lo vi más de grande, creo. Pero sin dudas lo vi. Y lo lindo de este regreso, por todo lo que significó para las fans, es que no es un remake. No venimos a ocupar el lugar de nadie ni a contar la misma historia, sino que algo totalmente nuevo, con nuevos personajes, aunque con la misma esencia y el mismo espíritu.

La química está garantizada entre Julieta Poggio y Guadalupe Devoto Augusto Famulari

-Entonces no van a interpretar los roles que alguna vez hicieron Laura Esquivel y Brenda Asnicar...

Poggio: –Para nada, porque este show no sucede en el universo de Patito feo, sino en el mundo real. En esta nueva historia somos dos fans: mi personaje es fan de las divinas y el de Guada, de las populares. Somos dos fanáticas que éramos íntimas amigas y todas las tardes nos juntábamos a ver Patito feo. Y años después nos reencontramos ya siendo dos popstars que cumplen sus sueños, y hacemos una especie de duelo musical donde cantamos todas las canciones de Patito feo. Los personajes se llaman Ori y Emi, pero no puedo contar nada más.

Devoto: –Es lindo para nosotras porque nos permite encontrar una nueva historia y crear nuestro propio personaje. Es una historia que habla de amistad y también de la influencia de las redes sociales. Por ejemplo, las divinas de hoy son las que más seguidores tienen. Y te hacen creer que una persona que tiene muchos seguidores es más talentosa, quizás. Y no es así.

Julieta y Guadalupe eran muy chicas en los días de Patito feo Augusto Famulari

-¿Cómo fue el armado de este dúo?

Poggio: –Fue muy rápido todo, la verdad. Enseguida empezamos a ensayar y ya no falta nada para estrenar. Es muy intenso todo y estamos full. La propuesta es un sueño. Me encanta poder hacer este musical para que toda la gente pueda venir a cantar y bailar las canciones con nosotras. Amo el teatro, así que estoy muy feliz. Hasta hace muy poco hicimos Zoom con mi hermana Lola, y antes estuvimos en Carlos Paz. Y de chiquita hice El Principito, en el Teatro Coliseo. También hice Coqueluche en calle Corrientes, pero no era un musical, así que Buscando a Patito feo es de las producciones más grandes que hago.

Devoto: –A mí me llamó el director una semana antes de terminar con las funciones de Mamma mía. Me acuerdo que cuando recibí el llamado estaba en el intervalo de una función. Hablamos al día siguiente y me mandó tres canciones y dos escenas de Patito feo. Ver todo eso me llevó al pasado, a mi infancia, a mis amigos, a esas tiras musicales que consumíamos cuando éramos chicos y, de alguna manera, forjaron las ganas de dedicarme a esto. Me acordé de todas las personas que estuvieron en esas series y películas, y son referentes para toda nuestra generación de artistas que busca vivir del arte. Es un privilegio poder formar parte del proyecto.

Poggio: –Es muy lindo pensar que van a venir a vernos varias generaciones, gente que vio Patito feo y ama las canciones, y también gente más chiquita, porque la obra es para toda la familia. Van a ir madres, hijas, abuelas, tías. Es súper lindo.

Devoto: –Es como reactivar el grupo de amigas con las que veías el programa en la secundaria. Creo que es un planazo.

-Guada, a tu personaje lo iba a hacer otra actriz, Albana Fuentes...

Poggio: – [Responde ella] En realidad fue un nombre que se filtró pero no había nada todavía...

Brenda Asnicar y Laura Esquivel

-Aunque no son los mismos personajes, ¿hablaron con Laura Esquivel y Brenda Asnicar?

Poggio: –Ellas se expresaron públicamente en varios programas, tirando buena onda. Y obvio que las queremos recibir en público. Sería un honor para las dos. Sería increíble tenerlas en la platea.

-Julieta, te conocimos en Gran Hermano pero hace muchos años que actuás, cantás y bailás...

Poggio: -Sí. La primera película que hice fue Papá por un día, a los 8 años. Y en televisión, Consentidos. Nunca imaginé hacer otra cosa. Me acuerdo de mirar la tele y querer estar ahí. Iba a los castings y me daba cuenta que había otros nenes que no querían estar ahí y que iban porque los papás los llevaban, haciendo berrinche. Y yo amaba eso, me ponían delante de la cámara y era muy desenvuelta. No me imagino haciendo otra cosa en mi vida. Siempre tuve muy en claro que quería poder utilizar esa exposición de Gran Hermano para hacer lo que me gusta.

-¿Cómo te cambió la vida a partir del reality?

Poggio: –Mi vida cambió cien por ciento. Por suerte siempre tuve trabajo, pero a partir de ese momento los proyectos llegaron más fácilmente, quizá sin casting. Estoy muy agradecida a Gran Hermano. Obviamente tiene su lado malo, y son los haters, las fake news, que todos puedan opinar de tu vida. Pero ya aprendí a llevarme con todo eso. No voy a decir que no me duele, porque a veces hay cosas que te afectan mucho, especialmente cuando se meten con tu familia, tu pareja. Pero ya entendí que es parte de este mundo. No fue fácil, aunque bastante bien lo llevo.

Julieta Poggio luego de salir de la casa de Gran Hermano Telefe

-Y en tu caso, Guada, ¿cuándo descubriste que querías ser actriz?

Devoto: -De siempre. De chiquita era muy fan de Violeta, Soy Luna y también Floricienta, Hanna Montana y películas como High School Musical. Siempre me encantó cantar y siempre soñé con poder vivir arriba de un escenario. De más grande, conocí el género musical y esta oportunidad tan increíble de poder ser otra persona y contar historias con una verdad propia. Realmente es un superpoder. Y es un privilegio. Un verano me enteré que había un concurso para ser parte de algunas funciones de Querido Evan, mi musical favorito. Eran audiciones para hacer lo que se llama el rol de alternante, que es salir en dos funciones.

–¿Y qué hiciste?

Devoto: –Suspendí mis vacaciones a la playa y me anoté, y pasé por todas las etapas y procesos. El final de la audición fue en el teatro y con público, así que pude compartir ese hermoso momento con mi familia y todos los que quiero. Fue un flash. Hice mi primera obra y me anunciaron arriba de un escenario con toda mi gente ahí. Lo cuento y me emociono. Desde entonces mi vida cambió. Después hice Casi normales, donde conocí a Julio Panno, que es el director de Buscando a Patito feo.

-¿Alguna vez tuvieron que trabajar de otra cosa?

Poggio: –Soy profesora de danza y di clases. Y también soy modelo.

Devoto: –Yo también di clases de canto y de teatro musical, a niños.

Guadalupe Devoto ya atesora buena experiencia en musicales Augusto Famulari

-¿Y cómo se llevan ustedes?

Poggio: –Re bien. Hay muy buena onda. De hecho, cuando hicimos el casting quería que quedaras vos Guada.

Devoto: –¡Ay!, gracias. Siento que hubo re linda química en nuestro casting. Me sentí muy bien. Pusieron play a una canción y fluyó todo. Somos muy compañeras y hacemos casi toda la obra las dos al mismo tiempo. Hay un grupo de bailarines, una banda en vivo de mujeres y un personaje masculino.

-¿Cómo se cuidan para darlo todo en el escenario?

Poggio: –Hay que descansar para tener bien la voz. No podés irte de joda. Tenés que quedarte en casa, hacer silencio, tomar agua, descansar, dormir ocho horas. Comer sano. Con el tiempo aprendés qué necesita tu cuerpo.

Devoto: –Y también hay unos truquitos de magia. Un tecito de no sé qué, uno de no sé cuánto, que ayudan.