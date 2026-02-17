Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 17 de febrero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima, tormentas y todo lo que hay que saber
Cómo estará el clima en California este martes 17 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronostica para Sacramento niveles de nieve más bajos durante el martes, pero la precipitación más fuerte del sistema continuará. En el Valle y el norte de San Joaquín, se prevén lluvias moderadas y la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas.
Additional rounds of precipitation will impact NorCal over the next few days with heavy mountain/foothill snow, Valley rain and isolated thunderstorms. Here is a look at potential timing! #CAwx pic.twitter.com/XDpJUvrh2G— NWS Sacramento (@NWSSacramento) February 16, 2026
En Los Ángeles, hay posibilidad de lluvia por la mañana que se volverá más factible por la tarde en la Costa Central. Durante la noche del martes, un frente frío atravesará el estado, lo que extenderá las precipitaciones de norte a sur. Se espera que la nieve afecte los principales pasos de montaña.
Para el Área de la Bahía de San Francisco, la agencia prevé que las lluvias continúen durante el martes, impulsadas por una advección de aire frío con vientos del noroeste. Existe la probabilidad de que se produzcan tormentas eléctricas aisladas.
En San Diego, una segunda ronda de precipitaciones más generalizadas comenzará a afectar la región el martes por la noche, para extenderse hasta la mañana del miércoles.
Noticias en vivo de California
