Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 17 de febrero

Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima, tormentas y todo lo que hay que saber

El reporte del clima y afectaciones de la tormenta para San Diego, Los Ángeles, Sacramento y el área de la Bahía
Cómo estará el clima en California este martes 17 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronostica para Sacramento niveles de nieve más bajos durante el martes, pero la precipitación más fuerte del sistema continuará. En el Valle y el norte de San Joaquín, se prevén lluvias moderadas y la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas.

En Los Ángeles, hay posibilidad de lluvia por la mañana que se volverá más factible por la tarde en la Costa Central. Durante la noche del martes, un frente frío atravesará el estado, lo que extenderá las precipitaciones de norte a sur. Se espera que la nieve afecte los principales pasos de montaña.

