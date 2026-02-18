LA NACION
Noticias de California hoy, en vivo: Sanders impulsa el impuesto a los ricos contra la opinión de Newsom y otros reportes del 18 de febrero

El senador se presenta en Los Ángeles para respaldar la iniciativa a la que el gobernador se resiste; además, nuestra cobertura en tiempo real sobre lo que pasa en el Estado Dorado

Bernie Sanders llega a Los Ángeles para apoyar el impuesto a los millonarios

El senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, estará este miércoles en Los Ángeles para mostrar su apoyo al impuesto único del 5% sobre los activos de los multimillonarios. Su visita no pone contento al gobernador de California, Gavin Newsom, quien intenta “sofocar la disputa electoral” por la iniciativa, según Politico.

En una publicación de redes sociales, Sanders señaló que, mientras que los multimillonarios en EE.UU. “se hicieron 1,5 billones de dólares más ricos el año pasado, el trabajador promedio tiene solo 955 dólares en ahorros para la jubilación”, una de las razones por las que está de acuerdo con el impuesto.

En Los Ángeles: extienden advertencia de evacuación para zonas de riesgo

Debido a las lluvias pronosticadas por un nuevo sistema de tormentas, la advertencia de evacuación en Los Ángeles permanecerá vigente hasta nuevo aviso para las zonas afectadas por los incendios de Palisades, Sunset y Hurst debido a la posibilidad de flujos de lodo y escombros.

Las autoridades hicieron un llamado a los residentes de las zonas afectadas a revisar sus planes, reunir lo esencial y estar preparados para evacuar si es necesario. La alcaldesa, Karen Bass, señaló que los angelinos deben permanecer cautelosos, reportar cualquier bache o árbol caído al 311 y registrarse para recibir alertas de emergencia en notifyla.org.

Clima en California: el pronóstico para este miércoles 18 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que la mayor parte del sistema de tormenta fría impacte la zona de Sacramento con más lluvias y nevadas leves entre el miércoles y el jueves. Indica que continúan las repercusiones en los viajes a las montañas y las laderas, por posibles acumulaciones de nieve.

La agencia señala que en San Diego, se pronostica que será el día más fresco de la semana en la región, con condiciones meteorológicas que incluyen lluvias intensas, nieve y fuertes vientos.

Noticias en vivo de California

