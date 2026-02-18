Noticias de California hoy, en vivo: Sanders impulsa el impuesto a los ricos contra la opinión de Newsom y otros reportes del 18 de febrero

El senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, estará este miércoles en Los Ángeles para mostrar su apoyo al impuesto único del 5% sobre los activos de los multimillonarios. Su visita no pone contento al gobernador de California, Gavin Newsom, quien intenta “sofocar la disputa electoral” por la iniciativa, según Politico.

En una publicación de redes sociales, Sanders señaló que, mientras que los multimillonarios en EE.UU. “se hicieron 1,5 billones de dólares más ricos el año pasado, el trabajador promedio tiene solo 955 dólares en ahorros para la jubilación”, una de las razones por las que está de acuerdo con el impuesto.