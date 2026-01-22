Noticias de Nueva York en vivo: código azul por bajas temperaturas y actualizaciones de hoy, jueves 22 de enero de 2026
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Qué significa el código azul que rige en Nueva York hasta esta mañana
Las autoridades de la ciudad de Nueva York activaron el “código azul” la noche del miércoles y permanecerá hasta las 8 hs (hora local) de este jueves 22 de enero. Este protocolo de emergencia se implementa cuando la sensación térmica desciende de 32ºF (0ºC) y tiene el foco principal en las personas en situación de calle.
“Si ves a alguien sin hogar afuera durante esta temperatura baja, por favor, llama al 311”, expresaron a través de una publicación en X, con el objetivo de poder brindarle asistencia.
¿Fin a la huelga de enfermeras en Nueva York? Afirman que podría llegarse a un acuerdo este jueves
La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (Nysna, por sus siglas en inglés) lidera una huelga principalmente en tres hospitales desde el 12 de enero. Este jueves 22, las participantes anticiparon que vuelven a las mesas de negociación con los representantes de los centros médicos.
Tras encuentros previos sin éxito para alcanzar un acuerdo sobre las condiciones laborales del personal, la entidad señaló que se reunirá con miembros del Montefiore, NewYork-Presbyterian y Mount Sinai. Además, destacó la intervención de la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani.
Cómo estará el clima en Nueva York este jueves 22 de enero de 2026
El clima del jueves 22 de enero en Nueva York se espera mayormente soleado, con máximas de 43ºF (6,1ºC) durante el día y vientos del oeste de 14 a 16 millas por hora (22 a 25 kilómetros por hora).
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que la ciudad registrará temperaturas mínimas de 28ºF (-2,2ºC), principalmente cuando llegue la noche.
En tanto, la sensación térmica por la noche rondará los 20 y 25ºF (-6 y -3,8ºC), con la presencia de vientos del oeste de 10 a 14 mph (16 a 22 km/h).
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York
