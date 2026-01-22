Noticias de Nueva York en vivo: código azul por bajas temperaturas y actualizaciones de hoy, jueves 22 de enero de 2026

Las autoridades de la ciudad de Nueva York activaron el “código azul” la noche del miércoles y permanecerá hasta las 8 hs (hora local) de este jueves 22 de enero. Este protocolo de emergencia se implementa cuando la sensación térmica desciende de 32ºF (0ºC) y tiene el foco principal en las personas en situación de calle.

“Si ves a alguien sin hogar afuera durante esta temperatura baja, por favor, llama al 311”, expresaron a través de una publicación en X, con el objetivo de poder brindarle asistencia.