Noticias de Nueva York en vivo: código azul por bajas temperaturas y actualizaciones de hoy, jueves 22 de enero de 2026

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Este jueves 22 de enero la ciudad de Nueva York registrará temperaturas mínimas de 28ºF (-2,2ºC) y podrían bajar aún más cuando llegue la noche
Este jueves 22 de enero la ciudad de Nueva York registrará temperaturas mínimas de 28ºF (-2,2ºC) y podrían bajar aún más cuando llegue la noche

Qué significa el código azul que rige en Nueva York hasta esta mañana

Las autoridades de la ciudad de Nueva York activaron el “código azul” la noche del miércoles y permanecerá hasta las 8 hs (hora local) de este jueves 22 de enero. Este protocolo de emergencia se implementa cuando la sensación térmica desciende de 32ºF (0ºC) y tiene el foco principal en las personas en situación de calle.

Si ves a alguien sin hogar afuera durante esta temperatura baja, por favor, llama al 311”, expresaron a través de una publicación en X, con el objetivo de poder brindarle asistencia.

Las autoridades de Nueva York activaron el código azul en la ciudad
Las autoridades de Nueva York activaron el código azul en la ciudad

¿Fin a la huelga de enfermeras en Nueva York? Afirman que podría llegarse a un acuerdo este jueves

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (Nysna, por sus siglas en inglés) lidera una huelga principalmente en tres hospitales desde el 12 de enero. Este jueves 22, las participantes anticiparon que vuelven a las mesas de negociación con los representantes de los centros médicos.

Tras encuentros previos sin éxito para alcanzar un acuerdo sobre las condiciones laborales del personal, la entidad señaló que se reunirá con miembros del Montefiore, NewYork-Presbyterian y Mount Sinai. Además, destacó la intervención de la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani.

Tras más de una semana de huelga, las enfermeras de Nueva York podrían ver un acuerdo para sus condiciones laborales
Tras más de una semana de huelga, las enfermeras de Nueva York podrían ver un acuerdo para sus condiciones laborales

Cómo estará el clima en Nueva York este jueves 22 de enero de 2026

El clima del jueves 22 de enero en Nueva York se espera mayormente soleado, con máximas de 43ºF (6,1ºC) durante el día y vientos del oeste de 14 a 16 millas por hora (22 a 25 kilómetros por hora).

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que la ciudad registrará temperaturas mínimas de 28ºF (-2,2ºC), principalmente cuando llegue la noche.

En NYC, la sensación térmica por la noche rondará los 20 y 25ºF (-6 y -3,8ºC)
En NYC, la sensación térmica por la noche rondará los 20 y 25ºF (-6 y -3,8ºC)

Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York

