Los ítems que pisan fuerte esta temporada se definen en géneros naturales, tonos tierra y nude; se suma el boom de las rayas y el corset como la prenda más buscada para destacar la silueta femenina

escuchar

Se viene el calor y las tendencias de moda para esta temporada primavera verano anticipan colores neutros y tostados con pinceladas de neón. Ganan las texturas naturales y frescas, las prendas amplias desde pantalones, camisas o túnicas, ítems que se ganaron un lugar en el guardarropa de verano en las últimas temporadas y que se quedaron por ser tan versátiles como cómodos.

El lino es la textura protagonista de este verano, omnipresente en todas las tipologías posibles desde vestidos, faldas, camisas, chalecos, y los infaltables blazers y pantalones anchos. La fibra natural, fresca y liviana se adapta a looks elegantes, pero también a propuestas más cancheras y urbanas. Combina bien con prendas de algodón, rafia, seda y también en outfits más descontracturados con denim o cuero. Un mix infalible para lucirlo es un pantalón de corte ancho en tonos crudos o tostado con remera o camisa en blanco o negro.

El lino se impone en todas sus versiones esta temporada. VEC

Lino, rayas, broderie y crochet cuatro tendencias que protagonizan la moda para esta temporada primavera verano y son los aliados perfectos en cualquier placard.

Otra de las texturas predilectas para esta temporada es el broderie, femenino y delicado, no solo invadió los vestidos y blusas blancas sino que se lleva en las tonalidades más diversas. El llamado bordado inglés define un estilo romántico que lo vuelve un must de looks frescos y delicados. Suelen definirse en patrones asociados a la naturaleza como flores y también hojas. Es un elegido para total looks, por ejemplo, en vestidos o monos, mientras que en blusas o camisas se destacan los trabajos artesanales en mangas o cuellos, mientras que en los pantalones y faldas es la estrella de los ruedos. Por otra parte, no hay que olvidarse del tejido al crochet que inspira sensualidad y conquista en tops, abrigos livianos y vestidos.

El broderie es un clásico que vuelve todos los veranos.

Por último, las rayas también serán protagonistas de los meses de temperaturas altas. Sinónimo de verano y de playa, son un clásico. Este año se perfilan como las dueñas de los trajes de baño, pero también van a traspasar el código playero para invadir el street style. En camisas, túnicas, vestidos, monos, sweaters livianos, blazers, bermudas y faldas, en diseños verticales u horizontales se lucen sobre blancos en la paleta clásica de celestes, azules o negras. Pero la apuesta se completa con tonos subidos desde magenta, rojos, verdes, lima, amarillos o naranjas hasta los neutros como nude y tierras. Se combinan con prendas lisas o con otros estampados, también ganan en total looks.

El código playero para invadir el street style.

Tip

Conocé aquí los beneficios de ICBC en moda con descuentos de hasta un 40% todos los meses.

______________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.