Si bien no es visible desde afuera, la inmensa bóveda central de la principal sede de la entidad bancaria cuenta con detalles que la vuelven un verdadero prodigio de la arquitectura argentina

escuchar

La casa central del Banco Nación de la República Argentina es un monumental edificio ubicado en una manzana contigua a la Plaza de Mayo. En su fachada de estilo neoclásico que mira hacia la Casa Rosada, flanqueado por dos brutales columnas, se encuentra el acceso principal a esta construcción que, con 40 metros de altura y unos 100.000 metros cuadrados cubiertos es la sede bancaria más grande de todo el país.

El exterior de esta mole de hormigón revestida de granito y piedra puede contemplarse en toda su magnificencia al caminar por las calles que la rodean: Rivadavia, 25 de mayo, Bartolomé Mitre y Reconquista. Pero esta construcción incluye un tesoro que no es visible desde las adyacencias. Se trata de su cúpula central, que tiene la característica singular de estar rodeada por el resto del edificio. Lo curioso es que, pese a que desde afuera resulta invisible, esta estructura abovedada, que es un verdadero prodigio arquitectónico, es una de las más grandes del mundo.

El imponente acceso principal de la sede central del Banco Nación de la República Argentina Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Según la cuenta de X (exTwitter) del propio banco, en el momento de su construcción, la bóveda de la entidad era la tercera en tamaño del mundo, luego de la de la Basílica San Pedro en el Vaticano y la del Capitolio, en Washington D.C., Estados Unidos.

Prensa de Banco Nación asevera que la cúpula de la sede central fue, en su momento, la tercera más grande del mundo X / @prensabna

Pero personas relacionadas con la entidad incluso apuntan más alto en este sentido. “Como cúpula sólida, yo diría que si no es la más grande del mundo, pega en el palo. Hay algunas de materiales como de aluminio, con PVC, policarbonato, pero sólida como esta, difícil. Tiene 50 metros de diámetro. Si la querés comparar con algo similar, tenés la catedral de Florencia, con 47 metros de diámetro. O el Panteón de Agripa, en Roma, tiene 43,7 metros”, explica, en diálogo con LA NACION en la misma sede bancaria Saúl Palumbo, arquitecto que forma parte del área de Infraestructura edilicia del Banco Nación y que conoce el emblemático edificio como pocos.

Una de las cajas de atención al público que se ubican debajo de la cúpula central del Banco Nación Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Una cúpula única

A su lado, su colega y compañero en la misma oficina, Rafael Cayol, añade otra particularidad, más allá del tamaño: “El propio Alejandro Bustillo, el arquitecto a cargo de la obra, caracterizaba a la cúpula como única en su especie, porque es un octógono a nivel formal, no es circular, ni ovalada. Y también por esto de que no es visible desde el exterior, está inscripta en el propio edificio. No es como el 99 por ciento de las cúpulas, que se pueden ver desde una cuadra, o dos”.

Las ventanas rectangulares que dejan pasar la luz constituyen una de las características particulares de la bóveda central del Banco Nación, diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

La parte central bajo la cúpula del Banco Nación cuenta con pisos de granito y mostradores de mármol y bronce Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Cuando se ingresa al Banco Nación, por cualquiera de sus accesos, la presencia de la cúpula, que en su punto más alto alcanza los 36 metros, es imponente. Como se trata de un octógono, esta bóveda tiene cuatro caras más grandes y cuatro más pequeñas alternadas, y en todas ellas hay una serie de ventanas rectangulares de vidrio que permiten el paso de la luz solar. Cuatro pares de pilares de hormigón revestidos de mármol sostienen el enorme domo y la carga del edificio en ese sector, que alcanza, según datos oficiales del Banco, las 52.000 toneladas.

Secretos y características de la cúpula de la sede central del Banco Nación Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Debajo de la cúpula, un inmenso salón circular con pisos de granito y mostradores de mármol con ventanillas de bronce se utiliza para diversas operaciones relacionadas con la atención al público. Además, debajo del sólido anillo perimetral de la bóveda, hay una serie de balcones que corresponden a oficinas que se encuentran en un entrepiso de la entidad bancaria. El total de este escenario resalta el aspecto monumental de la construcción y los detalles demuestran que estuvo todo pensado. Por ejemplo, la disposición de los pilares y la ausencia de columnas en el salón central permiten que pueda haber una vista sin interrupciones entre sus principales accesos, de una punta a la otra de la manzana.

La cúpula del Banco Nación está sostenida por cuatro pares de pilares de hormigón revestidos en mármol Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

La parte superior de la bóveda central del Banco Nación complementa los ventanales con luces Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Es un edificio imponente, que además se hizo de una manera perfecta, perfecta. Tan es así que en 70 años muchos materiales nunca se cambiaron”, resume, en la misma charla con LA NACION, Fabiana Martínez, también integrante del área de Infraestructura edilicia. Es que es imposible separar la historia de la cúpula de la de la construcción en la que se encuentra que, obviamente, no siempre estuvo allí.

Historia de un edificio imponente y “el hueco de las ánimas”

La sede central del Banco Nación, que fue declarada monumento histórico nacional en 2002, se emplaza hoy en un predio que allá lejos y hace tiempo, en el siglo XVI, perteneció a Juan de Garay (1528-1583), el segundo fundador de Buenos Aires. Después, hubo ahí un cementerio, muy próximo a la Catedral y, quizás por ello, al predio se lo llamó años más tarde “el hueco de las ánimas”.

El teatro Colón estuvo en el lugar donde hoy está el Banco Nación entre 1857, cuando se inauguró, y 1888 José Díaz Diez

En 1855 se construye allí el primer edificio para el Teatro Colón y unos años más tarde, en ese mismo edificio se instala el Banco Nacional, convertido en Banco Nación en 1891 a instancias del presidente Carlos Pellegrini. Año tras año, la entidad bancaria necesitaba más espacio para su creciente clientela y fue ocupando distintos predios de la misma manzana. Hasta que a fines de la década del ‘30 se toma la decisión de hacer una nueva sede.

El edificio antiguo del Banco Nación, en la esquina de Rivadavia y Reconquista; sobre la derecha de la imagen se ve la construcción nueva de la entidad bancaria, la ochava que hoy está en Rivadavia y 25 de mayo AGN

“La oficina de arquitectura que tenía en su momento el banco plantea originalmente el proyecto de ir tomando la fachada del exteatro Colón, y armando de a partes para que sea toda la manzana. Ahí entra la figura de Bustillo, al principio como arquitecto consultor, que propone, con el aval del presidente del Banco, hacer una demolición y un edificio completamente nuevo”, cuenta Cayol.

Por muy poco tiempo fue posible ver desde el exterior la cúpula del Banco Central como en esta imagen del año 1944, cuando se había concluído la primera etapa de la construcción de la nueva sede del Banco Nación AGN

En aquel entonces, Bustillo ya era un arquitecto de gran reputación, con una trayectoria que incluía el Museo Nacional de Bellas Artes, el Hotel Llao Llao, en Bariloche, y la rambla de Mar del Plata, entre otras icónicas construcciones. El hombre se hizo cargo de la obra en 1939 y en 1940 comienza la construcción que se realizó en dos partes. “En la primera etapa, hasta 1944, se hacen las tres cuartas partes del banco, incluida la cúpula”, describe Palumbo.

La imagen de la actualidad donde se ve el Banco Nación desde la Plaza de Mayo y ya no es posible ver la cúpula central del edificio José Díaz Diez

En ese sentido, existe una foto del Archivo General de la Nación del año 1944, donde es posible ver, desde la Plaza de Mayo, esa primera etapa de la construcción de la sede bancaria. Allí se aprecia nítidamente la cúpula central desde el exterior. Un fenómeno visual que, unos años más tarde, en 1952, con la conclusión de la totalidad del edificio, sería imposible de repetir. Como mucho, en estos días, solo es posible observar, con una toma aérea, la parte superior de esa bóveda, con sus chapas de cobre y sus ventanales rectangulares, embutida entre los muros del resto de la edificación.

La única manera de ver la cúpula del Banco Nación desde el exterior es a través de una imagen aérea, como esta del Google Earth Google Earth

El arquitecto Alejandro Bustillo fue quien diseñó y dirigió las obras del edificio del Banco Nación

La Segunda Guerra Mundial y los materiales argentinos

La totalidad del edificio, uno de los primeros realizados en la Argentina con hormigón armado, tiene una característica distintiva respecto de otras edificaciones emblemáticas de Buenos Aires, y es el origen de los elementos que se utilizaron para su construcción. “El presidente del Banco Nación de entonces, José Santamaría quería hacer una obra monumental y que representara bien el carácter argentino. Y Bustillo se sintió bien satisfecho en esto último, ya que con el uso de los materiales se logró incentivar la industria nacional”, dice Cayol, que agrega: “Como Europa estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial, todos los materiales eran de origen nacional”.

“Ciento veinte empresas locales acrecientan su producción, crecen industrias de alfombras muy pequeñas, de metales también”, añade el arquitecto. Para más datos, la piedra que reviste las fachadas procede de canteras de Chapadmalal y Balcarce, el granito colorado que está en la mayoría de los pisos, es de San Luis y el mármol travertino, sanjuanino. Además, un detalle no menor, tal como lo especifica el libro Los primeros 125 años, editado por la entidad por dicho aniversario del Banco Nación, la mano de obra era “de excelente calidad, enteramente realizada por obreros argentinos”.

Todos los materiales con los que se construyó el Banco Nación son de origen argentino Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Una vista del salón principal de la sede central del Banco Nación, en el año 1960 Archivo Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina

La disposición de la bóveda central del Banco Nación, sostenida por cuatro pares de pilares, permiten que haya visibilidad directa entre los principales accesos de la entidad Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Detalles de la cúpula: la bóveda central

Para el propio Bustillo, que en los tiempos de la construcción se instaló en el banco con su equipo de trabajo y que se encargó de diseñar también los muebles de la entidad, la cúpula del banco era “el mayor alarde técnico del edificio”. En un texto que aparece en el mencionado libro por los 125 años de la entidad, el notable hacedor, que además era pintor y escultor, escribió que la bóveda central está “inspirada en la arquitectura del Palacio de El Escorial, proyecto de (Juan de) Herrera”, en referencia a la magnífica obra del Real Monasterio construída en el siglo XVI en la comunidad de Madrid, en España.

En el tema de materiales, el arquitecto Palumbo describe con meticuloso detalle cómo está conformada la parte de superior de la cúpula, que aclara que “no es una semiesfera”, ya que el radio horizontal es mucho más largo que el vertical: “De arriba hacia abajo tenés la chapa de cobre, luego una estructura de madera donde están agarradas las chapas, un corcho aislante de cinco centímetros de espesor, luego la loza de hormigón (de 8 centímetros en lo más alto y 14 centímetros hacia el perímetro) y debajo, separado por unos 50 o 60 centímetros, un armado de yeso que es lo que vos ves desde abajo”.

Un diagrama del Banco Nación del año 1944, cuando la bóveda central ya se había construído, pero faltaba aún todo el sector de la calle Reconquista y la esquina de Rivadavia Banco de la Nación Argentina; inauguración del nuevo edificio, 1944

La bóveda del Banco Nación se encuentra rodeada por el resto del imponente edificio Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Un sencillo esquema con un corte de la estructura de la sede central del Banco Nación Banco de la Nación Argentina; Inauguriación de su nuevo edificio, 1944

Los ventanales de la bóveda y la adaptación a las estaciones

El especialista en los secretos del icónico edificio bancario explica también la conformación de los característicos ventanales de la bóveda creada por Bustillo: “Están todas hechas de bronce con vidrio repartido. La loza no está abierta donde están las aberturas, sino que tiene ladrillos de vidrio redonditos, tipo fondo de botellas. Después vienen los 50 centímetros de espesor y, abajo, otra apertura de vidrios fijos”. El tamaño de estos rectángulos vidriados, además, no es idéntico en todos los casos. Va decreciendo cuanto más alto se encuentran.

Otra particularidad técnica de esta cúpula que no se ve, pero que es absolutamente necesaria desde el punto de vista de la ingeniería, es que las vigas principales de la bóveda que se apoyan sobre el anillo perimetral, en realidad descansan sobre gruesos cilindros de acero, que permiten, con su sistema de rodamiento, tolerar la contracción o dilatación de la bóveda, de acuerdo con la temperatura.

“En verano el hormigón se dilata y tiene movimiento, (por eso) está apoyado sobre ‘carritos’ de acero que le permiten expandirse y moverse bastante. Se expande hasta 15 centímetros”, explicaba el propio Bustillo en el mencionado texto, donde también afirmaba que la cúpula era “una bóveda” semejante a “la tapa de una pava o de una tetera”. El hacedor de la obra, añadía: “Es una bóveda de cáscara, inspirada en la cáscara de huevo. Un invento alemán. Una maravilla”.

Debajo del anillo perimetral de la bóveda central hay oficinas con balcones que dan hacia el salón central del Banco Nación Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

La arquitecta Fabiana Martínez retoma este último concepto de Bustillo, para dar su propia definición de la casa central del Banco Nación: “La cúpula es maravillosa, pero todo el edificio como concepto es así, más si lo ubicamos en el año en que fue proyectado. Pero creo que más allá de la época había un concepto, y era que tenía que perdurar. Se diseñó con la idea de hacer un edificio que sobrepasara las generaciones y quedara como un hito”.

Una toma desde el entrepiso del Banco Nación, donde se pueden observar las ventanas del domo central, del año 1944 Banco de la Nación Argentina, inauguración de su nuevo edificio, 19

“La premisa era esa: que sea durable. Y la idea era dar solidez, porque era la institución bancaria más grande del país. La idea a transmitir era: ‘Vamos a proteger lo que sea. Títulos, dinero, todo’”, aporta Cayol.

En ese contexto, pese a no verse desde afuera, la inmensa cúpula central puede considerarse como el corazón arquitectónico de esa obra monumental, sólida, pensada para perdurar por décadas que es la casa central del edificio Banco Nación de la República Argentina.