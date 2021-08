Día mundial de la cerveza. Cuáles son los estilos más vendidos y una guía para saber cuál es cuál

El 6 de agosto es el día mundial de la cerveza, una de las bebidas alcohólicas más elegidas del mundo que, con los años, se fue sofisticando y ampliando su oferta adaptándose a las exigencias de diferentes paladares. Todos los barrios están llenos de cervecerías, gracias a la gran demanda que hay de parte de los consumidores, y aunque la variedad de estilos es muy amplia, estos son los más vendidos:

Irish Red Ale: cerveza ligera

Es una cerveza roja, de color ambar medio rojizo-cobrizo, un estilo clásico, de origen irlandés, con un suave dulzor inicial a caramelo/toffee y un ligero sabor a grano y bizcocho. Es otro de los estilos elegidos por aquellos que buscan una cerveza ligera con tomabilidad, gracias al dulzor otorgado por las maltas caramelos.

IBUS: 17 (amargor medio-bajo)

AA%: 5,7 (graduación alcohólica media-baja)

Dónde se puede tomar:

El Galpón de Tacuara es una de las pocas cervecerías que produce sus propias cervezas. Comenzaron hace cinco años con un local en San Fernando y gracias a su éxito hoy tienen cervecerías en Escobar, Devoto, Rosario y Tucumán, también venden sus cervezas a varias cervecerías multimarca. Su oferta se caracteriza por contar con gran variedad de estilos, todos creados por el maestro Gabriel Furnari bajo completa dedicación artesanal que incluye nobles materias primas que, a lo largo de los años, los han hecho merecedores de importantes galardones nacionales e internacionales. Aquí ofrecen su versión en lata de 473cm o tirada de barril. Como productores ganaron la medalla de oro como mejor exponente de este estilo en la Copa América de cervezas en Chile en el año 2017. Se puede comprar directo de fábrica con entrega a domicilio @cerveceriatacuara

Una variedad oferta para celebrar el Día Mundial de la Cerveza

Blond Ale: fácil de tomar

Este estilo americano pertenece a una subcategoría de las APA y se caracteriza por ser una cerveza de fácil tomabilidad y muy refrescante. Su apariencia es limpia, dorada, clara y con espuma blanca. En boca aporta un suave dulzor maltoso, con toques de pan, bizcocho y trigo; y es de cuerpo medio ligero con carbonatación media a alta. En aroma domina la malta dulce con notas a caramelo y pan.

IBU: 15-28 (amargor bajo)

Alcohol: 3.8 a 5.5% (graduación alcohólica baja)

Dónde puede tomarse:

Growlers, el reconocido bar de espíritu urbano y artístico que fusiona una gran variedad de estilos de cerveza con una cocina casera en locales de estética callejera, ofrece este estilo de cerveza de las marcas Baba Cerveza y Chancha, en latas de 473cc o tirada desde las canillas de sus seis locales (Belgrano, Palermo, Recoleta, Palermo Hollywood, Caballito y Microcentro). Además, se puede adquirir en packs de latas de 473cc a través de su página web. Durante todos los días de la semana y en especial para el Día de la Cerveza ofrecerán happy hour de 17 a 19 horas en todos sus locales. Para el Día de la IPA, realizarán un evento en su local de Palermo donde presentarán seis IPAS exclusivas de diferentes marcas, además se ofrecerá una experiencia para dos personas con sándwich de bondiola más cuatro pintas por $2999. Instagram: @growlerscc

Lager: cuerpo liviano

Sus orígenes se encuentran en la región de Baviera, Alemania. La palabra Lager proviene del alemán “Lagern”, cuyo significado es “Almacenar”. Es una cerveza que se fermenta a baja temperatura, pero requiere de mayor tiempo de fermentación, en comparación con una ALE. Tiene cuerpo liviano, altísima tomabilidad y es muy refrescante. Existen distintos estilos dentro de esta variedad como: Pilsen, Vienna, Märzen, Munich Dunkel, American Light Lager, Schwarzbier, Bock, Munich Dunkel y Rauchbier.

IBU: 8- 12

Alcohol: Suelen estar entre 2,8 – 4,5%

Las catas de cervezas permiten reconocer los gustos propios ante tanta variedad

Dónde puede tomarse:

Club de la Birra ofrece una refrescante versión: Animal Lager de Rio Beer Co. Una cerveza ligera y fresca, de suave aroma a malta, sutil sabor a lúpulo y altísima tomabilidad. Tiene un IBU de 10 y de alcohol 4.5%. La pinta tiene un valor de $250 y $190 en horario happy hour de 17 a 20h y se encuentra disponible en el local de Recoleta y de Caballito. Cabe destacar, que su pizarra cervecera ofrece 20 estilos bien diferentes y de los mejores productores del país y de variados estilos para satisfacer todos los gustos. Una particularidad que tiene este lugar es que sus espacios cuentan con una amplia capacidad al aire libre y mucho verde que rodea todo el local. Para acompañar las cervezas ofrecen una carta de donde se detaca su propuesta de hamburguesas que ya tiene varios grupos de fans. Instagram: @clubdelabirra

Honey: amargor medio

El estilo honey Ale es una cerveza con agregados sutiles de miel y final seco. Sus toques de miel variarán de acuerdo con la calidad de la miel que se use para su fabricación. A pesar de que esta cerveza tiende hacia el lado del dulzor, no es necesario que sea una cerveza dulce. Además, sus notas de miel deben ser delicadas, por lo que esta no debe ser una bebida empalagosa. Cada sorbo de esta bebida maltosa debe expresar el equilibrio entre la malta, el lúpulo y el fino toque de miel.

IBU: 29 (amargor medio)

AA%: 6,5 (graduación alcohólica media)

Dónde puede tomarse:

Desarmadero Bar ofrece una versión de este estilo de cerveza de la Cervecería Artesanal Kraken, en presentación enlatada de 473 ml y en formato de cerveza tirada, las cuales pueden adquirirse en el local de Desarmadero Bar (Gorriti 4295, esquina Lavalleja) y en Desarmadero Market & Beer Bar (Gorriti 4300, Palermo). Por el “IPA day” (el 5 de agosto), dispone 23 de sus 41 canillas para presentar las mejores variedades de este especial estilo y que estarán disponibles para los fanáticos de esta tradicional bebida en esta presentación, sólo para este festejo. Desde las 12 hasta las 24 hs, todos aquellos que festejan este día podrán escoger entre 23 de las mejores IPA de productores como: Juguetes Perdidos, Sir Hopper, Strange Brewing, Itzel Craft Beer, Astor, Cuatro Jockers, Santina, Jabalina, Gorilla, Suburbier Collab con Mystic Fog y Desarmadero. Esta selección especial permitirá que los clientes puedan degustar distintas opciones con varios niveles de graduación alcohólica, presencia cítrica, cuerpo y amargor. Redes: @desarmaderobar / @desarmadero_market

IPA (India Pale Ale): amargor amigable

A nivel mundial, salvo en Inglaterra, cuando se habla de IPA se hace referencia a la American IPA -la versión americana de la IPA inglesa tradicional-, una cerveza que tiene como protagonista absoluto el lúpulo, donde la malta cumple un rol de soporte, al igual que la levadura. El balance es claramente hacia el lúpulo, mayormente los llamados del Nuevo Mundo (Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Japón) con sabores frutados, cítricos, tropicales y resinosos. Cerveza dorada, que puede ser cristalina o ligeramente turbia, y con un perfil que cada vez más apunta a potenciar el aroma y el sabor del lúpulo en detrimento de la intensidad de amargor, buscando un amargor más amigable y de mayor balance.

IBU: 40-70 (amargor medio-alto)

Alcohol: 5,5% - 7,5% (graduación alcohólica moderada)

La gran variedad de cervecerías ha cambiado el perfil del consumidor

Dónde puede tomarse:

Peñón del Águila, la cervecería artesanal de origen cordobés con 19 bares a nivel nacional, ofrece a los amantes de las cervezas lupuladas las variedades SupermanDarina (una Session Ipa con mandarina, extremadamente refrescante, ligera y lupulada); Turbulencia Neipa (una New England IPA extremadamente frutada -durazno, mango, papaya, coco y ananá-, de cuerpo sedoso pero de un amargor muy restringido y delicado); Bazinga! Session IPA (una cerveza que concentra toda la explosividad de sabores y perfil de una American IPA, pero con menor cantidad de alcohol, menor amargor y cuerpo, y altísima tomabilidad); y la IPA Beta, su cerveza más pedida (una American IPA en permanente evolución, cada lote es distinto al anterior. Nuevas técnicas, nuevos lúpulos y procesos). Estas dos últimas opciones se podrán aprovechar en todos sus bares en un Bier Hour XXL con la pinta a precio promocional, como parte de la celebración del IPA Day. Instagram: @penoncerveza

