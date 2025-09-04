En fotos. Las novias inolvidables de Giorgio Armani

Giorgio Armani también diseñó la galera que usó Alejandro Gravier para "empatar" la altura de la novia. Así lo contó Valeria: "Poco tiempo antes de nuestro casamiento, se casó la sobrina de Armani. Y, como contrajo enlace con un inglés, en todas las fotos estaban los hombres con galera. Ale las vio y le pidió a Giorgio que diseñase una galera para él. Armani le dijo que se la hacía si le prometía que no se la ponía. Hasta le enseñó como se usaba: le dijo que los guantes se llevaban en la mano y Gravier dijo todo que sí. Cuando salimos de la iglesia, apenas vio a los fotógrafos, se puso la galera”.