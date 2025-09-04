CERRAR
CERRAR
SECCIONES
Inicio
Secciones
Foodit
Club LN
Mi cuenta
Buscá en LA NACION...
LN 104.9 + Música
NUEVO
Últimas noticias
Tránsito y transporte
Clima
LA NACION Data
Política
Economía
Futuria
Dólar Hoy
Campo
Propiedades
Comercio Exterior
Movilidad
Índices
El Mundo
Estados Unidos
Sociedad
Buenos Aires
Seguridad
Educación
Cultura
Comunidad
Bienestar
Ciencia
Hablemos de todo
Opinión
Editoriales
Columnistas
Cartas de Suscriptores
Deportes
Fútbol
Rugby
Tenis
Canchallena
Lifestyle
LN Juegos
Turismo
Tecnología
Horóscopo
Feriados
Loterías y quinielas
Podcasts
Moda y Belleza
Espectáculos
Qué sale?
Cartelera de cine
Cartelera de teatro
Edición Impresa
Acceso PDF
Editoriales
Conversaciones de domingo
Sábado
Ideas
Carta de lectores
Avisos fúnebres
Avisos sociales
Revistas
Revista OHLALÁ!
Revista ¡HOLA!
Revista Lugares
Revista Living
Revista Rolling Stone
Revista Jardín
LN Juegos
Suscriptores
Mis notas
Club LA NACION
canchallena
Foodit
Bonvivir
LN 104.9 + Música
NUEVO
LN+
Kiosco LA NACION
En fotos. Las novias inolvidables de Giorgio Armani
>
LA NACION
>
Lifestyle
De la realeza europea a Hollywood, varias celebridades eligieron al diseñador italiano para una de las decisiones más íntimas y memorables: cómo presentarse el día de su boda
4 de septiembre de 2025
15:52
1
minuto de lectura
'
LA NACION
Mariano Chaluleu
El 9 de mayo de 1998 en Buenos Aires. Valeria Mazza y Alejandro Gravier se retiran de la Basílica del Santísimo Sacramento, ubicada en el barrio porteño de Retiro, ya como "marido y mujer". Valeria impactó con un diseño de Giorgio Armani
Giorgio Armani también diseñó la galera que usó Alejandro Gravier para "empatar" la altura de la novia. Así lo contó Valeria: "Poco tiempo antes de nuestro casamiento, se casó la sobrina de Armani. Y, como contrajo enlace con un inglés, en todas las fotos estaban los hombres con galera. Ale las vio y le pidió a Giorgio que diseñase una galera para él. Armani le dijo que se la hacía si le prometía que no se la ponía. Hasta le enseñó como se usaba: le dijo que los guantes se llevaban en la mano y Gravier dijo todo que sí. Cuando salimos de la iglesia, apenas vio a los fotógrafos, se puso la galera”.
Valeria Mazza en tapa de la revista ¡HOLA! tras su boda con Alejandro Gravier. Lució un traje de novia que Giorgio Armani creó especialmente para ella: un diseño de doble capa con el cuerpo bordado en cristales, acompañado de una tiara y un velo de tul de diez metros
Para su segundo casamiento, tras su boda secreta con Nicole Kidman, Tom Cruise alquiló un castillo cerca de Roma y tuvo una ceremonia de película. Su novia, la actriz norteamericana Katie Holmes, sorprendió con un diseño de seda marfil, hombros descubiertos y detalles de cristales Swarovski firmado por Armani, que completó con un velo clásico de gran caída
Katie Holmes y Giorgio Armani juntos, tras la boda, retratados por la revista bretánica Hello!
La nadadora sudafricana Charlene Wittstock se casó con el príncipe Alberto II el 2 de julio de 2011 en Montecarlo. En la ceremonia religiosa lució un vestido de novia de Giorgio Armani, blanco, con escote barco, silueta entallada y 40 mil cristales Swarovski bordados, y un largo velo. La celebración, monumental, fue televisada para todo el mundo
Getty
El primer beso de los recién casados, Charlene Wittstock y Alberto de Mónaco, frente a las cámaras
Charlene Wittstock Charlene no renunció al complemento preferido de las novias más clásicas y atemporales, ese que marca la diferencia por completo: el velo. En su caso, llevó un diseño en tul de seda que cubría su rostro a su llegada al templo y caía por la espalda más allá de la larga cola del vestido. Pero no usó tiara.
Dominic Lipinski - PA Images - PA Images
Tina Turner celebró su boda con Erwin Bach en julio de 2013 en su residencia junto al lago de Zúrich, Suiza. Lució un vestido de novia de Giorgio Armani en tafetán verde esmeralda y tul negro, con incrustaciones de cristales Swarovski
La periodista italiana Beatrice Borromeo se casó con Pierre Casiraghi, hijo de Carolina de Mónaco en agosto de 2015, en una ceremonia religiosa en el lago Maggiore, Italia, que hizo suspirar al mundo. La novia llevó un delicado vestido de Armani Privé marfil, con encaje Chantilly, manga larga y silueta clásica, acompañado de un velo de seda
Por la noche, tras la ceremonia, Beatrice Borromeo eligió otro vestido de novia firmado por Giorgio Armani. Su marido, Pierre Casiraghi, usó un frack.
En total, para su boda con Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo deslumbró con tres vestidos distintos firmados por Armani Privé: el diseño marfil de encaje Chantilly que usó en la ceremonia religiosa, otro de tul rosa pálido en la recepción y un tercero más ligero para la fiesta en el Lago Maggiore
Jessica Chastain contrajo matrimonio con Gian Luca Passi de Preposulo el 10 de junio de 2017 en Treviso, Italia. Lució un elegante vestido de novia de Giorgio Armani, con escote corazón, ajustado a la cintura y lleno de bordados, acompañado de un velo tradicional
En 2017, la actriz norteamericana Jessica Chastain se casó con el aristócrata italiano Gian Luca Passi tras cinco años de noviazgo. La boda se celebró en la casa familiar de Passi. A la celebración asistieron famosos como Anne Hathaway y Emily Blunt,
Chris Pratt y Katherine Schwartzenegger; La hija de Arnold Schwartzenegger se casó con Chris Pratt el 8 de junio de 2019 en Montecito, California. Llevó un vestido de novia blanco hecho a medida por Giorgio Armani: un diseño sin tirantes de corte clásico, combinado con un largo velo de tul
Una de las fotos que los novios compartieron en sus redes sociales, donde se puede ver la larguísima cola que diseñó Giorgio Armani para Katherine Schwarzenegger en su boda con Chris Pratt
En septiembre de 2020 trascendieron las fotos de la boda secreta de Megan Fox y el actor Brian Austin Green. El diseño que usó la novia en la playa de Hawai, descalza, es de Armani Privé
La relación más duradera de Megan Fox fue Brian Austin Green, actor de Beverly Hills, 90210. Se conocieron en 2004 en el set de Hope & Faith, y su romance fue intenso desde el principio, con varias idas y venidas. Se comprometieron en 2006 pero decidieron anularlo tres años después. Sin embargo, en 2010, el amor resurgió y se casaron en una ceremonia privada en Hawái. Su relación fue "inestable", con varias rupturas y reconciliaciones. Tuvieron tres hijos: Noah, Bodhi y Journey. En 2015, Megan Fox le solicitó el divorcio. Se reconciliaron en 2019 y rompieron definitivamente en 2020.
Una imagen de la boda secreta de Megan Fox y Brian Austin Green, en Hawai, en 2020
Por
Mariano Chaluleu
Historias LN
Conforme a
Más notas de
Historias LN
“Fue muy importante para mí”.
El dolor de Valeria Mazza por la muerte de Giorgio Armani
10 cines que cerraron.
Salas imponentes de Buenos Aires que vieron la gloria y ya no existen
“Tuve que decir hasta acá llegué”.
Vivió en la calle, lo dieron por muerto y estuvo en un psiquiátrico hasta que comenzó su recuperación
Más leídas de Lifestyle
1
¿Qué significa que una persona transmita corriente a otra? Esto dice la ciencia
2
Un yate de lujo se hundió durante su viaje inaugural
3
Para qué sirve mezclar detergente y agua oxigenada
4
El fruto seco que ayuda a dormir mejor y a potenciar el día
Últimas Noticias
Sin nombres ni números.
Las misteriosas direcciones de Costa Rica que desconciertan a los turistas
“Mi cabeza estaba en su boca”.
Fue de safari a Sudáfrica, lo atacaron hienas y revela el horror
"Tremendamente sencillo".
Adiós cucarachas: el remedio casero y barato que las elimina para siempre, según un veterinario
Cargando banners ...