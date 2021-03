Fotos: cuáles son las preferidas de los exploradores de National Geographic

La fotógrafa y narradora visual argentina Luján Agusti; el biólogo, fotógrafo y documentalista colombiano Federico Pardo; la fotógrafa documental y narradora visual chilena Tamara Merino; y el fotógrafo español residente en México Rubén Salgado Escudero, son exploradores de National Geographic que llevan adelante proyectos de fotografía y documentales en Latinoamérica con los que buscan marcar la diferencia y contar historias que inspiren a otros. Eligieron su foto preferida y la compartieron con LA NACION.

Luján Agusti

Por medio de su trabajo, explora los asuntos relacionados con la cultura y la identidad de Latinoamérica. Utiliza la fotografía como su idioma principal, y la mezcla con otras disciplinas para explorar las historias. Recientemente, participó de la exhibición de fotografía “Women: poder femenino en foco” de National Geographic, que se presentó por primera vez en Latinoamérica en la Usina del Arte, con el material de los archivos fotográficos de National Geographic para mostrar una crónica mundial de la vida de las mujeres a lo largo del último siglo.

SU CONSEJO: insistir en nuestras búsquedas y no darnos por vencidos cuando las cosas no salen como lo esperamos. Es necesario recorrer, observar y probar varias tomas hasta dar con la indicada.

SU FOTO PREFERIDA: amanecer de invierno en Almanza, un pequeño pueblo de pescadores y el punto más austral de Argentina antes de llegar a la Antártida Luján Agusti/ National Geographic

Federico Pardo

Estudió en la Universidad de los Andes de Bogotá y cuenta con un master en realización audiovisual de ciencias e historia natural de Montana State University. Como cineasta, se especializa en la narración de historias sobre la naturaleza, el medio ambiente y los seres humanos. Ha recibido dos premios Emmy, uno de ellos a la Mejor Dirección de Fotografía por la miniserie documental de National Geographic, América indomable. Es cocreador y codirector de “20 Fotógrafos”, un taller itinerante de fotografía en América Latina.

SU CONSEJO: escoge un tema, una historia o una idea que te llame mucho la atención y durante un mes esfuérzate por hacer al menos una foto al día relacionada con tu tema. Aprovecha para experimentar con diferentes técnicas y deja volar la creatividad. Al final del mes, escoge tus 10 fotos preferidas de la serie y compártelas en redes sociales o con amigos, amigas y colegas.

SU FOTO PREFERIDA: una de las serpientes más bonitas del trópico americano, la víbora de pestañas o bocaracá. Esta especie vive en los árboles y normalmente son de colores muy vistosos Federico Pardo/ National Geographic

Tamara Merino

Su trabajo se centra en los derechos humanos, el cambio social y la formación de la identidad. Su enfoque particular en la vida de las personas que viven bajo tierra la ha puesto en contacto con comunidades subterráneas lejanas, desde el interior de Australia hasta las cuevas en España. Una de sus fotografías se incluyó en la edición especial de la revista National Geographic de enero de 2021, “The Year in Pictures” (“El año en imágenes”). Su trabajo llega a todos los lugares del mundo a través de publicaciones tanto impresas como en línea, incluyendo The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, The New Yorker, 6 Mois, The Wall Street Journal y Bloomberg. Es miembro de Women Photograph y Ayün Fotógrafas.

SU CONSEJO: ponte en los zapatos del otro, acércate a las personas, escucha sus historias, solo así podrás conectar con ese otro ser humano. ¡Permítete asombrarte y abraza la “serendipia”!

SU FOTO PREFERIDA: Autorretrato junto a mi hijo Ikal, mientras jugábamos bajo las sábanas con una lámpara durante la cuarentena obligatoria Tamara Merino/ National Geographic

Rubén Salgado Escudero

En 2014, mientras estaba en Birmania, comenzó su proyecto “Solar Portraits” que ha sido publicado en la revista National Geographic y publicaciones como Time, GEO, El País y Spiegel. Sus obras se han exhibido en más de 20 ciudades de todo el mundo, incluidas Nueva York, Londres, Tokio y en el festival de fotografía Les Rencontres d’Arles en Francia. Es miembro de The Photo Society, una comunidad de fotógrafos de la revista National Geographic. Conferencista experimentado, ha participado de TedX en Beijing, National Geographic Learning e instituciones como el Museo Soumaya de México y la Galería Sony de Nueva York. Ha ganado varios premios internacionales, incluido el Sony World Photography Award dos años seguidos y el tercer lugar en POY Latam (Picture of the Year) en dos oportunidades.

SU CONSEJO: cualquier persona puede aprender a usar una cámara, el lado técnico no es donde se encuentra la magia de fotos que transmiten emociones. Cuando salgas a hacer fotos, observa el mundo con un ojo curioso y aún más importante, con el corazón abierto. Es ahí cuando empezamos a encontrar belleza en todo lo que nos rodea, en los detalles más pequeños. El mundo está lleno de luz, hasta en los rincones más oscuros.

SU FOTO PREFERIDA: una actriz espera durante el rodaje del video musical “Anormales” del músico puertorriqueño Residente Rubén Salgado Escudero/ National Geographic

Para conocer el detrás de escena del trabajo, vocación, consejos de fotografía, como así también el impacto positivo de sus contribuciones, National Geographic presentará “Detrás de escena: hablemos de fotografía”, una conversación en vivo con estos exploradores latinoamericanos en su canal de YouTube, hoy miércoles a las 20 hs.