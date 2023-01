La adoptaron y todo iba bien hasta que la perra empezó a actuar de forma extraña: “No había forma de que no nos hubieran avisado”

Quiso hacer un pozo en el armario, dormía largas siestas y una mañana se negó a salir de su escondite.

Finalmente había llegado el día en que se sintieron listos para dar lugar en su hogar a un nuevo miembro peludo. Después de que falleciera el perro que había convivido con ellos durante largos años, quisieron darse el tiempo y espacio para recordarlo con una sonrisa.

Esa tarde caminaron por el refugio local esperando la señal que les dijera que estaban frente al indicado. Hasta que se cruzaron con Demi. “Se la veía súper tranquila y con una gran sonrisa en su rostro. Aunque estaba rodeada de muchos otros perros que ladraban fuerte, ella no se sumó a ese comportamiento. La paseamos por los pasillos del refugio y ni una sola vez reaccionó a los ladridos de los otros perros. Incluso regresó caminando a su propio recinto. Se sentó y esperó una caricia. Decidimos entonces y allí mismo que no podríamos irnos sin ella”.

Demi se mostró dulce y tranquila en el refugio

“Al principio no notamos nada extraño”

Aunque la joven pareja había ido en busca de un perro pequeño, la realidad era que Demi era de raza husky y sabían que quizás seguiría creciendo en tamaño. Pero siguieron su corazonada, la llevaron a su casa, la acomodaron, y la adaptación a la nueva casa parecía ir muy bien. Hasta que un día, Demi comenzó a actuar de manera extraña.

“Al principio no notamos nada extraño en su comportamiento, excepto las largas siestas ocasionales que tomaba. Supusimos que era parte de su carácter tranquilo. Sus niveles de energía eran normales. Hasta que comenzó a intentar excavar en nuestro armario. Incluso rompió su cama favorita y alineó sus juguetes favoritos en una fila. Es más, una mañana se negó a moverse y a hacer su caminata matutina”.

Demi intentó hacer un pozo en uno de los armarios de la casa.

Rápidamente la llevaron al veterinario. No sabían ni entendían qué era lo que estaba pasando. Estaban sentados en la sala de espera, y fue entonces cuando sucedió lo inesperado… Demi comenzó a dar a luz a una camada de cachorros.

“No había forma de que no nos hubieran avisado”

“Para ser honesta, mi instinto me había advertido que estaba embarazada. Fue de dos a tres semanas después de haberla adoptado. Su panza había crecido muy rápido. Recuerdo que estaba en casa ese día acariciándola y cuando se recostó boca arriba realmente me impactó. Busqué en Google imágenes de perras preñadas y los síntomas asociados al embarazo. Y ella coincidía con cada uno de ellos. Sin embargo, después de hablar con mi novio, ¡pensamos que no había forma de que el veterinario y el refugio no nos lo hubieran dicho! Así que dejamos de lado esos pensamientos. Ahora sé que siempre debo confiar en tu instinto”.

Un final inesperado

Demi había venido de un refugio con exceso de trabajo, superpoblado y con fondos insuficientes, por lo que sus padres suponen que fue así como se perdió su embarazo. Demi estaba tan tranquila y dulce como siempre cuando trajo cinco cachorros al mundo y dejó a sus nuevos padres absolutamente anonadados. La pareja había llegado al veterinario con un perro y se fue poco después con seis.

Llamaron a los cachorros Bree, Bale, Jo, Gray y Ari. Demi se puso en modo madre de inmediato y comenzó a cuidar a los cachorros maravillosamente. “Ella nunca deja de sorprendernos con lo grandiosa que es su naturaleza maternal y cariñosa”. Los cachorros están todos bien y creciendo rápido. Una familia de perros definitivamente no es lo que la joven pareja esperaba cuando llegó al refugio ese día, pero están muy contentos de que las cosas hayan salido como lo hicieron.

