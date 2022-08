“Mi mensaje es para todos los políticos”: ¿quién es el joven que está cansado de una Argentina sin futuro y se lo dijo en la cara a Jorge Capitanich?

Lionel Schroder cursa el cuarto año del secundario en el colegio Virgen de Itatí, en Pampa del Infierno, Chaco. Tiene 16 años, es el mayor de tres hermanos y no tiene filiación política. Nunca votó. Su madre es directora de un jardín de infantes privado y su padre es pastor de una iglesia evangélica: “También tiene vacas y hace negocios con autos”, detalla Lionel. El lunes 22 participó en calidad de “invitado”, como otros tantos jóvenes chaqueños, de una reunión del Consejo Consultivo Adolescente en Resistencia. La idea de estos encuentros es que “chicas y chicos hagan oír su voz, opinen e incidan en las políticas públicas y los temas que les involucran”, como precisa el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social

Lionel, que nunca había participado de un acto político, se tomó muy en serio la consigna. Tenía mucho para decir. Tres días antes, el viernes 19, volcó sus ideas en un papel. “Nadie me ayudó ni metió mano ahí”, asegura. Estaba nervioso, por primera vez iba a hacer públicas sus ideas. “Generalmente, en privado discuto y hablo con mis amigos, digo lo que pienso, pero está fue la primera vez que lo hice ante tanta gente”, insiste. Lo que nunca imaginó es que iba a encabezar el encuentro Jorge Capitanich, gobernador de Chaco. Sin embargo, no le tembló la voz y el video de su presentación se hizo viral en las redes. De pronto, se convirtió en “el chico que incomodó a Capitanich”. Pero nunca se refirió puntualmente al gobernador.

El discurso del joven que incomodó a Capitanich

Los motivos de la disconformidad

“Lo que me molesta del señor Gobernador es la corrupción y las cosas que prometió y nunca cumplió, en especial en el sistema de salud. Pero yo no lo fui a atacar a él puntual- aclara Lionel a LA NACION- sino que mi mensaje es para todos los políticos”, agrega.

-¿Cuál es el tema más recurrente que discutís con tus amigos?

-Me preocupa cómo está la economía y la gente que nos gobierna. Pero, últimamente, somos más los que estamos en contra que los que están a favor. Cada vez encuentro más gente que tiene mi pensamiento, pero que no se anima a decir lo que piensan.

-¿Por qué creés que no se animan a decir lo que piensan?

-No lo tengo claro. Mis amigos ven las cosas igual que yo, pero no sé si se hubiesen animado a decirlo. Tal vez nunca tuvieron la oportunidad, yo si y por eso la quise aprovechar. Tuve suerte de que me elijan a mí. Creo que lo hicieron por la forma que tengo de expresarme, de hablar.

Lionel Schroder tiene 16 años Instagram

-¿Cuál fue la reacción del Gobernador después de escuchar tus palabras? ¿Respondió algo?

-No, no hizo ni dijo nada.

-¿Alguien planteó algo similar a lo tuyo durante el encuentro?

-No, nadie.

-En un momento de tu discurso reprochás a los gobernantes que nos desvían “de temas importantes” y ponés como ejemplo la incorporación de un baño trans en las escuelas.

-Me gustaría aclararlo, no es que yo no esté a favor de ese tema, sino que creo que el país tiene otras prioridades y usan estos asuntos, que se prestan a la controversia, para desviarnos del foco. Hoy en la Argentina hay otras necesidades para priorizar como la economía, la educación y la salud.

-Respecto de la economía, hablás en tu discurso sobre la inflación y ahorrar en moneda extranjera

-Nosotros normalizamos la crisis que hay y no debería ser así. Yo no puedo estar todos los días pensando que aquello para lo que estoy ahorrando va a subir de precio... es una locura.

-¿Qué pasó después de que dijiste tus palabras?

-La ministra empezó a hablar de otra cosa, de la libertad de expresión y de la noche de los lápices. Nadie me respondió el planteo.

-Aunque muchos te aplaudieron

-Sí. Mucha gente que estaba de acuerdo con mi mensaje me aplaudió y después varios se acercaron a saludarme y pedirme el número de teléfono.

-¿Te contactaron políticos?

-Sí... demasiados. Me sorprendió que personas que veo en un cartel en la ruta me escriban a mi por whatsapp.

-¿Por qué pensás que los políticos te buscan?

-Porque soy la voz joven, tengo a la juventud de mi lado.

“Nunca voté y me identifico con el mensaje de Milei”

-¿Qué dijeron tus padres cuando escucharon tu discurso?

-Me felicitaron y me pidieron que tenga cuidado porque la gente me podía llegar a usar.

-¿Te interesa la política?

-Lo estoy analizando. En este momento sí, me gusta. Pero no sé si es algo a lo que me podría dedicar.

-¿Votaste alguna vez?

-No, nunca. La primera vez va a ser el año que viene, para presidente.

-¿Y ya tenés definido tu voto?

-Mmm... Sí. A Javier Milei. No estoy militando para él, solo me identifico con su mensaje. Quiero crear conciencia.