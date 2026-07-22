Javier Milei y sus medidas, en vivo: movimientos en el oficialismo y reactivación de la agenda parlamentaria
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (6)
Lo que dejó un domingo de vértigo
La Argentina viene de líderes disruptivos, confrontativos y, a veces, irrespetuosos. Así fueron durante sus tres mandatos presidenciales Néstor y Cristina Kirchner y así es, aun con ideas muy diferentes de aquellos dos, Javier Milei. El actual presidente no acepta la necesaria presencia de disidentes, ni siquiera de los que piensan como él en sus rasgos ideológicos, pero no coinciden con sus formas. Prefiere el grito a la conversación, y le gusta el maltrato en lugar de los buenos modales. Se dice liberal (y hasta libertario, que es la expresión última y más extremista del liberalismo), pero solo aplica esas ideas en el plano de la economía; rechaza, por el contrario, el respeto a las libertades de los otros, a la autonomía de las instituciones (como la de la prensa, por ejemplo) y al elemental principio de la división de los poderes constitucionales.
Néstor y Cristina Kirchner creían menos todavía en el valor de las instituciones; el autoritarismo fue su forma de gobernar; aspiraban a tomar el control absoluto del periodismo -crearon de hecho uno alternativo-, y sus proyecto político consistía en la perpetuación de una dinastía en el poder y en el famoso “vamos por todo”, que felizmente nunca lograron alcanzar. Persiguieron obscenamente con los servicios de inteligencia a políticos opositores, a empresarios y a periodistas. Paréntesis: el exjuez fallecido Claudio Bonadio encontró en una residencia de Cristina, cuando ya era expresidenta, carpetas cargadas con informes del espionaje sobre sus adversarios y críticos. Bonadio mandó a sorteo ese hallazgo (porque no era el motivo de su allanamiento) y resultó sorteado el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien jamás hizo ni el intento de investigar por qué una expresidenta acumulaba tanta información reservada sobre ciudadanos y dirigentes que no simpatizaban con ella. Martínez de Giorgi es el mismo juez que acaba de apartar a los querellantes de la causa $LIBRA y le quitó impulso, por lo tanto, a esa investigación sobre el poder que manda ahora. Por algo en los tribunales lo llaman a Martínez de Giorgi el “nuevo Oyarbide”.
Javier Lanari, el tercer “leal” que logró reubicarse en la administración libertaria, con un pase al Banco Nación
La designación del exsecretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Javier Lanari como director en el Banco Nación sorprendió cuando se publicó en el Boletín Oficial. Periodista de profesión y exsegundo de Manuel Adorni, con quien llegó a la función pública en diciembre de 2023, había dejado el Gobierno casi un mes atrás, en medio de la crisis que detonó la salida del exjefe de Gabinete.
De excelente relación con el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, Lanari obtuvo la invitación para seguir en la administración libertaria de parte de esta última, en lo que se considera un aval decisivo en el universo libertario.
Tras las críticas a la selección, referentes bonaerenses de LLA reclaman aranceles en salud y educación para extranjeros
Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial y los festejos de algunos extranjeros que residen en el país, tuiteros libertarios lanzaron mensajes xenófobos, reclamaron deportaciones y reactivaron pedidos para arancelar la universidad y la salud pública para los residentes no permanentes.
La reacción llegó a punto tal que el diputado bonaerense Agustín Romo (La Libertad Avanza), cercano al estratega oficialista Santiago Caputo, anunció la presentación de un proyecto de ley en este sentido. “¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires", informó en sus redes.
Piden el juicio político para la vicegobernadora de Mendoza por sus dichos sobre la selección de Francia
MENDOZA.- No cesa la controversia por los dichos de la vicegobernadora Hebe Casado contra la Selección de Francia al calificarla de “equipo africano de flojos modales”. Después de la carta enviada por el gobernador Alfredo Cornejo al embajador galo en Argentina para bajar la tensión, no sólo hubo una denuncia penal en contra de la funcionaria, sino que ahora se presentó un pedido de juicio político para sacarla del cargo.
La solicitud fue realizada por un grupo de dirigentes radicales, distantes del oficialismo provincial, liderado por el abogado mendocino y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela, que considera que la número dos del gobierno local tuvo “conducta impropia” e incurrió en “mal desempeño de sus funciones”, causales que contempla la Constitución de Mendoza para el proceso de enjuiciamiento.
Tras la mesa política, el Gobierno confirmó que Milei presentará la reforma del BCRA: se haría por cadena nacional
Tras la reunión de la mesa política en la Casa Rosada, el Gobierno informó que el presidente Javier Milei se encargará de hacer en persona la presentación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. En ese proyecto trabajó junto a sus ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Caputo (Economía), y también con el actual titular de la entidad, Santiago Bausili.
Según le contaron a LA NACION fuentes de Balcarce 50, hay altas chances de que el anuncio se haga por cadena nacional. Está previsto para la próxima semana.
Tensión en el Senado: “Cumbre” Villarruel-Bullrich para limar asperezas tras la discusión por la extranjerización de tierras
Veinte minutos de reunión privada para limar asperezas. Así definieron fuentes legislativas la “cumbre” que esta tarde mantuvieron la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), en una Cámara alta casi vacía de legisladores por las vacaciones de invierno.
Según pudo saber LA NACION, la conversación tuvo momentos de tensión y concluyó con el acuerdo en torno a una nueva tregua en la que ambas partes se comprometieron a mantener sus posturas, pero sin afectar el funcionamiento de la Cámara alta.
Más desregulación: el Gobierno prepara un nuevo paquete de reformas en áreas sensibles de la economía
El Gobierno ya tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que evalúa enviar al Congreso y que apunta a modificar reglas históricas en sectores sensibles de la economía.
Contempla cambios en el sistema de venta de medicamentos, la navegación fluvial y el mercado inmobiliario. También prevé ajustes en los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado del libro, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas.
- 1
El Gobierno llamó a concursar la vacante del camarista Irurzun y busca completar un tribunal clave
- 2
Escala la pelea entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich en el Senado con una denuncia por amenazas a un asesor
- 3
Misiones: Passalacqua le quitó a Rovira el control de las dos principales cajas del Estado
- 4
La marcha de los jubilados contará con la adhesión del sindicalismo y piqueteros