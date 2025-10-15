Un piso 20 ambientado con obras de arte moderno que incorpora a los nietos como visitantes frecuentes

Para su mudanza de Tigre a Palermo, una pareja convocó a las arquitectas Lola Fernández y Clara Rasore, encargadas de la reforma y el diseño interior

Lucrecia Álvarez

Después de años viviendo en una casona de Tigre, una pareja decidió mudarse a Palermo. Pero nada de PH ni arquitectura vernácula, sino a un flamante piso 20 que se presentaba como un lienzo en blanco para su colección de arte moderno. El trabajo de reforma y diseño interior que les encomendaron a las arquitectas Lola Fernández y Clara Rasore tenía otro punto importantísimo: flexibilidad y capacidad en “el cuarto de los nietos”, que esconde cuatro camas siempre disponibles para recibirlos.

Una entrada que depara sorpresas desde el minuto cero Daniel Karp

Toda una sensación cuando se abren las puertas, el skyline porteño se convirtió en un elemento de alto impacto gracias al marco de madera minuciosamente diseñado y trabajado.

Rodeando las obras de Mariano Prestachi y Enrique Tommaseo, un enorme "marco" de varillas de kiri revela un montaje geométrico y un delicado lustrado a muñeca Daniel Karp

La iluminación se hizo con rieles y focos dirigibles para poder variar o cambiar la posición lde as obras colgadas cuantas veces se desee.

Cortinas ‘Silhouette’ motorizadas (Hunter Douglas). Alfombra (Rugit) Daniel Karp

“Teníamos la premisa de trasladar el aire hogareño de una casa a este departamento. Nos pidieron que primaran la luz, el diseño simple y moderno y los colores neutros", explicaron Losa y Rasore. De ahí que hayan retapizado en cuero color suela la icónica banqueta ‘Barcelona’, elegida para consolidar una disposición abierta, sin obstruir la vista del ventanal. Completaron con dos comodísimos sofás, uno existente y otro nuevo que se hizo a su imagen y semejanza (Crudo Home) con género antimanchas (Zanav).

Un lugar para encontrarse

El playroom era el punto de reunión por excelencia en la vivienda anterior, y acá quisieron repetir esa dinámica. Contiguo al living y bañado de luz natural, se adaptó para encarnar ese clima distendido y acogedor. Por ejemplo, para equiparlo se acondicionó una mesa ratona revistiéndola en madera y sumaron los sofás retapizados con telas antimanchas para que los chicos usen el espacio en libertad.

Biblioteca (Crudo Home). El sofá se hizo a medida y los banquitos y la mesa se reciclaron: los primeros, laqueados en un tono más claro que la biblioteca; la segunda, con un enchapado en roble (todo de Crudo Home). Lámparas suspendidas con contrapeso (Gris Dimensión) Daniel Karp

Puertas corredizas de hierro y vidrio repartido delimitan sutilmente el espacio sin perder la transparencia ni sacrificar las impresionantes vistas del living.

En el piso, escultura de Rocío Coppola y junto al cerramiento, obra de Gloria Stafforini. Sillón reclinable ‘Lucca’ con apoyapiés (Bo Concept) Daniel Karp

Arte a diario

“Tanto para los muebles del playroom como para los del living-comedor elegimos una gama neutra homogénea, de modo que fueran las obras de arte las aportaran el color”, explican las arquitectas.

Caminando desde el living ya se aprecian las tres dimensiones de la obra metálica, obra de la artista Libi Mehl Daniel Karp

Mesa de lapacho y sillas enteladas (todo de Crudo Home by Decocool Hunter) Daniel Karp

El uso repetido de unos pocos materiales nobles y una palet de tonos sobrios fueron la clave para lograr un interiorismo moderno y a la vez elegante.” — Arq. Lola Fernández

De inspiración vegetal, decenas de led componen la delicada lámpara ‘Heracleum II Suspended’, creada por Bertjan Pot para la firma holandesa Moooi. La vista hacia la entrada revela la cara más clásica de la ambientación, con muebles franceses heredados y un cuadro de Juan Ranieri Daniel Karp

Trama reiterada

Ubicado en el acceso, el toilette está en consonancia con la impronta del hall, pero en versión dark: madera más oscura, mármol gris con vetas gruesas y sugerentes luces rasantes.

Teñidas en un tono más oscuro que el de la entrada, las varillas de kiri combinan con el mármol ‘Antracita’ (Ragolia). Canillas bimando modelo ‘Zaha’ (Thol) Daniel Karp

Un gran cuarto para chicos

La biblioteca de petiribí aloja el televisor y algunos juguetes. Dúo de mesita y banquetas infantiles y sofá-cama XL. Como revestimiento, un empapelado con la ubicación geográfica de todos los animales (todo de Crudo Home Daniel Karp

De la parte inferior se extraen dos camas para alojar hasta a cuatro de los nietos de la pareja en simultáneo.

Leyenda del arte contemporáneo y parte del ‘Grupo de los 80’, el pintor Máximo ‘Majo’ Okner hizo este retrato familiar que la dueña guarda celosamente Daniel Karp

Suite principal

Si en el área social primaba el Travertino, para los dormitorios se eligieron pisos de roble de Eslavonia con terminación ‘Brushed matt’ (Patagonia Flooring).

Cuadro de Alico Roviralta. Juego de cama, mesas de luz colgantes y respado con artefactos de luz embutidos y amurados (Crudo Home by Decocool Hunter) Daniel Karp

La cama de petiribí forma un todo con las mesitas de luz y el nicho que hace de cabecera en el mismo material.