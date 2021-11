¡Fuera de mi piel! 10 famosos que se arrepintieron de sus tatuajes

¡Para toda la vida! Eso es lo que todos creemos a la hora de hacernos un tatuaje sin embargo, a veces, las circunstancias o el tiempo pueden cambiar nuestros planes. Los famosos, fanáticos de inmortalizar momentos, amores o logros laborales en su piel, no son la excepción. Separaciones, errores ortográficos o simplemente hartazgo son algunos de los motivos que los llevaron a borrar o cubrir ese diseño que, con el paso de los años, perdió su valor o significado original.

Marc Anthony y su “Jennifer”

Marc Anthony cuando recién se había hecho el tatuaje con el nombre de su entonces esposa Jennifer Lopez en la muñeca ET/The Grosby Group

Junto a Jennifer Lopez eran una de las parejas más atractivas de la escena. Al parecer, Marc Anthony también pensaba que lo suyo con la madre de sus hijos era para siempre y por eso, se tatuó en la muñeca derecha su nombre. Cuando se separaron en 2012, el cantante no dudo en cubrir el “Jennifer” con otro diseño: un símbolo que no dejó ningún rastro de su ex en la piel.

Jessica Alba, arrepentida

Otro tatuaje que Jessica Alba quiere olvidar Pacific Coast News WB/The Grosby

“Tengo unos cuantos tatuajes y me arrepiento de uno, puede que de dos”, confesó Jessica Alba en una entrevista con el portal Refinery 29 en 2019. La actriz se refería principalmente a un lazo que se dibujó en la parte baja de la espalda en una época en la que los pantalones de talle bajo eran furor. Ha intentado eliminarlo en más de una ocasión, pero sin demasiado éxito, ya que se encuentra en una zona complicada. “Me lo hice cuando tenía 17 años y me pongo furiosa de solo pensarlo. Me he sometido a muchas sesiones de láser, pero no hay manera de que se quite”, expresó algo molesta. El otro tattoo del que se arrepiente, aunque un poco menos, es el de una flor que tiene en la nuca, la cual ha logrado borrar aunque, si se mira con detalle, todavía se puede ver la marca. “Cuando te tatuás con 17 años al llegar a los 38 te empezás a replantear si realmente tiene un significado tan importante”, reflexionó intentando generar consciencia entre los más jóvenes.

A Jessica Alba su tatuaje en la espalda tampoco le gusta Pacific Coast News/The Grosby Gr

Denise Richards quiso a “Charlie” fuera de su piel

Denise Richards y un tatuaje que quiso olvidar Grosby Group

Mientras estaba embarazada de su primera hija, Denise Richards se grabó el nombre de su esposo Charlie Sheen. Sin imaginar todo lo que vendría después, la actriz -que contrajo matrimonio con el actor en 2002- quiso inmortalizar su amor en su tobillo izquierdo. Sin embargo, tras su escandalosa separación en 2005 (que incluyó demandas judiciales y un sinfín de conflictos mediáticos), la “chica Bond” decidió transformar ese “Charlie” en un hada. ¡Todo un mensaje!

Zoe Kravitz y un error impensado

Zoë Kravitz Grosby Group

Zoe Kravitz también se borró un tatuaje pero, en su caso, no fue por desamor sino por un error gramatical. La actriz quiso tatuarse la frase “deja que reine el amor” en árabe pero, al parecer, el corrector le jugó una mala pasada. Tras un tiempo de cargar con la leyenda mal escrita en su espalda, la actriz se sometió a un tratamiento con láser y logró borrarlo en 2018. Meses después, una libélula ocupó ese espacio. “Creo que los tatuajes son una hermosa forma de adorno, como el maquillaje o las joyas. Hay algunos que me gustan más que otros. Me han quitado algunos”, manifestó a la revista InStyle dando cuenta que un mal tatuaje indica cómo estabas en ese momento.

Justin Bieber, ¿con Selena en el brazo?

¿Justin Bieber tenía un tatuaje relacionado con Selena Gomez? x17/The Grosby Group

Su historia de amor con Selena Gómez fue y será una de las más recordadas dentro de la industria musical. Súper enamorado, Justin Bieber se dibujó en su antebrazo un ángel que, según los fanáticos, tenía un gran parecido con la exchica Disney. Cuando la relación llegó a su fin (después de varios años de idas y vueltas), el cantante pensó en borrárselo, pero finalmente terminó aclarándolo unos cuantos tonos para que ya no se parezca a ella.

Ariana Grande: un tatuaje y un error

Ariana Grande y un tatuaje que le trajo muchos dolores de cabeza Dave Meyers

Ariana Grande también fue víctima de los errores gramaticales cuando se quiso tatuar el título de su single “7 Rings” en japonés. La cantante recurrió al sistema de kanjis (las grafías chinas que se utilizan para escribir en esta lengua) y el resultado no tuvo nada que ver con lo esperado. Si bien la artista se hizo los símbolos correctos, desconocía que cuando estos se ponen juntos forman una palabra completamente distinta, en este caso un tipo de parrilla típica de Japón. Los que inmediatamente advirtieron este error fueron sus fans a través de las redes sociales. Si bien la celebrity aclaró que era consciente de que faltaban algunos sinogramas en la palma de su mano, explicó que al tratarse de una zona tan delicada no pudo aguantar el dolor como para seguir tatuándose el resto.

Pete Davidson: Ariana no va más

Cuando Pete Davidson salía con Ariana Grande se hizo un tatuaje en su honor, después corrió a borrárselo Splash News/The Grosby Group

El cómico de Saturday Night Live es un gran fanático de los tatuajes. Sin embargo, cada tanto suele borrar o modificar aquellos que ya no significan nada en su vida presente. A una frase en su pecho (“Swag is forever”) que transformó en un tiburón, se sumó la reconversión del tattoo que se hizo en honor a Ariana Grande, con la que vivió un breve, pero intenso romance. Así fue como el logo del álbum “Dangerous Woman” (unas orejas de conejo) se convirtieron en un corazón de tinta tras romper con la artista pop. Como él mismo ha declarado en varias oportunidades, la mayoría de sus tatuajes son el fruto de largas tardes de excesos con sus amigos, algo de lo que se arrepiente en la actualidad y ha intentado reparar con láser.

Heidi Klum: ¡chau Seal!

¡No va más! Heidi Klum se borró a Seal de la piel GROSBY GROUP

Heidi Klum es otra de las famosas que decidió no dejar rastros de su matrimonio con el cantante Seal. En 2008, la modelo alemana se había tatuado el antebrazo por el cuarto aniversario de bodas. “Ese fue nuestro cuarto año y queríamos tener nuestros nombres tatuados juntos”, explicó la jurado de America’s Got Talent sobre este diseño que no solo incluía los nombres de ambos sino tres estrellas con las iniciales de sus hijos. Sin embargo, al pedir el divorcio, la rubia inició un tratamiento con láser para borrar toda huella de esa relación, menos las estrellas que representan a sus tres pequeños, por supuesto.

Victoria Beckham y un borrón llamativo

En mi piel no. Victoria Beckham se borró un tatuaje que se había hecho en honor a su marido REUTERS/Alex Gallardo/Files - Archivo

Victoria Beckham también se ha sometido a unas cuantas sesiones para borrar un sugerente tatuaje que se hizo en homenaje a su marido David Beckham. “Yo soy de mi amado y mi amado es mío”, decía la frase en hebreo que recorría la mitad de su espalda. Si bien en este caso no hay separación a la vista, la diseñadora tampoco explicó los motivos de esta decisión que llamó la atención de todos sus seguidores.

Kelly Osbourne y el dolor

Kelly Osbourne y sus tatuajes sin sentido REX Features/Shutterstock /The G