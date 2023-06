Series de junio: cuáles son los estrenos más importantes en Star+, Apple TV+ y otras señales streaming

Durante este mes llegará a las plataformas una amplia variedad de series que vale la pena descubrir; Tom Holland, Idris Elba, Samuel L. Jackson, Emilia Clarke y Gustavo Garzón son algunos de los nombres que estarán al frente de distintas propuestas, que van del drama a la ciencia ficción

escuchar

Este año se acerca a su segundo semestre y aún quedan muchas series por descubrir. Y en junio la lista de títulos en materia de ficciones es de lo más ecléctica : una biografía producida y protagonizada por Tom Holland; una ambiciosa apuesta de Marvel en la que se encuentra la ex Game of thrones, Emilia Clarke, y un drama que reconstruye lo que sucedió tras bastidores durante la crisis argentina de 2001 son algunas de las propuestas que llegan a las señales streaming en este mes. A continuación, un repaso por estos y otros estrenos interesantes del mes.

Diciembre 2001

La crisis de 2001 es uno de los episodios más trágicos de la reciente historia de la Argentina y esta miniserie se dedica a correr la cortina detrás de ese momento. A través de un asesor político llamado Jacier Cach (Diego Cremonesi), que trabaja dentro del círculo íntimo de Fernando de la Rúa (Jean Pierre Noher), la serie hace foco en los últimos meses de esa presidencia. La trama muestra el rol que jugó en ese contexto Eduardo Duhalde (César Troncoso) y por qué la clase política argentina no supo estar a la altura de las circunstancias mediante una combinación de decisiones negligentes y mezquinas que dieron paso a un caos social que dejó un saldo de decenas de muertos. El título se basa en el libro El palacio y la calle, de Miguel Bonasso y junto a los mencionados actores también se encuentran Luis Luque, en la piel de Chrystian Colombo; Luis Machín como Domingo Cavallo; Fernán Mirás como Chacho Álvarez, y Manuel Callau encarnando a Raúl Alfonsín. Diciembre 2001 cuenta con seis episodios en total.

Cuándo y dónde verla: la miniserie ya se encuentra disponible en Star+.

The Crowded Room

Tom Holland y Amanda Seyfried unen fuerzas en esta producción centrada en la verdadera historia de Danny Sullivan , un hombre que fue arrestado luego de participar en un tiroteo en Nueva York, durante el año 1979. La ficción muestra cómo fueron los numerosos interrogatorios que tuvo Sullivan (Holland) con una hábil investigadora llamada Rya Goodwin (Seyfried). A lo largo de todos esos encuentros, el hombre comienza a dar detalles de su vida, cómo fue su pasado y el rol que jugó una relación que resultó determinante en su destino.

Componer a ese personaje le significó a Holland un enorme trabajo que lo llevó a extremos emocionales impensados, al punto de tomar la difícil decisión de darse un respiro de la actuación. “Me voy a tomar un año y ese es el resultado de lo difícil que fue hacer esta serie”, comentó el actor, quien además es productor y sobre eso agregó: “Producir me llevó a lidiar con problemas cotidianos, me generó mucha presión el tener que resolver los dilemas del día a día (…). La serie me sacó fuerzas, me quebró y llegó un momento en el que pensé que ya era hora de tomarme un descanso”.

Cuándo y dónde verla: The Crowded Room ya se encuentra disponible en Apple TV+.

Invasión secreta

Basada en una popular saga de Marvel que relata la llegada a la Tierra de los Skrull (una raza alienígena capaz de cambiar de aspecto), esta nueva miniserie se centra en la silenciosa invasión de estas criaturas que desde hace tiempo están infiltradas en las muchas capas de la sociedad humana. Pero cuando Nick Fury (Samuel L. Jackson ) descubre que está en marcha el último paso de esa invasión, comienza una batalla personal para salvar al planeta mientras que los alienígenas aprovecharán sus habilidades para mezclarse en las más altas esferas de poder con el objetivo de darle caza al exdirector de SHIELD. Decidido a no bajar los brazos, Fury buscará el apoyo de un muy pequeño grupo de aliados, que le permitirá ponerle un freno a los Skrull y al poderoso villano conocido como Gravik (Kingsley Ben- Adir). Entre los nombres que lo ayudarán se encuentran Maria Hill (Cobie Smulders), Sonya Falsworth (Olivia Colman), el villano reformado llamado Talos (Ben Mendelsohn), y la enigmática G´iah (Emilia Clarke).

Cuándo y dónde verla: Invasión secreta estrena el 21 de junio en Disney+.

Generación 2009

Ubicada en distintos períodos temporales, el pasado en 2009, el presente en 2023 y el futuro en 2034, este thriller hace foco en un grupo de agentes del FBI y cómo ellos deben adaptarse a los cambios que supone el avance de la inteligencia artificial dentro del sistema penal de los Estados Unidos. Esos tres momentos se mezclan y combinan de distintas maneras, a medida que los protagonistas llevan adelante distintas investigaciones y la muerte de un amigo en común los reúne por última vez. Kate Mara y Brian Tyree Henry están al frente de esta producción, en la piel de dos prestigiosos agentes del FBI.

Cuándo y dónde verla: Generación 2009 llega a Star+ el 21 de junio.

Barrabrava

El mundo de las hinchadas de fútbol es visitado de tanto en tanto por distintas producciones nacionales y Barrabrava es el título más reciente que se sumerge en ese ámbito. Aquí la historia gira alrededor del Polaco (Matías Mayer) y su hermano César (Gastón Pauls), dos importantes figuras de la hinchada del Club Atlético Libertad del Puerto. Pero el destino de ambos sufre un importante revés cuando luego de una salvaje pelea interna, los dos son expulsados de su hinchada, que es liderada con mano de hierro por El Tío (Gustavo Garzón). A partir de ese momento, y huérfanos de ese ambiente que siempre los acobijó, los hermanos pondrán en práctica todo tipo de violentas maniobras para volver a ese lugar de origen, en una guerra que podría amenazar con separarlos.

Barrabrava propone un retrato de la brutal idiosincrasia de las hinchadas, a través de un personaje que intenta ordenar su vida personal, a medida que lucha por ascender en el escalafón de ese mundo. El actor Matías Mayer pone su cuerpo al servicio de una actuación visceral, en un elenco en el que también se encuentra Gabriel Nicoli, Lucía Garibaldi y Felipe Gómez Aparicio entre otros.

Cuándo y dónde verla: Barrabrava estará disponible a partir del 23 de junio por Amazon Prime Video.

Hijack

Luego de su aplaudido paso por Luther (entre otras series en las que se destacó), Idris Elba regresa a la pantalla chica para protagonizar Hijack, una thriller de acción que transcurre íntegramente sobre un vuelo comercial. El actor interpreta a Sam Nelson, un hábil hombre de negocios que durante un viaje, se encuentra atrapado en una situación límite cuando un grupo de terroristas secuestra el avión y amenaza con matar a todos los pasajeros. De esta manera, Nelson pondrá en práctica su experiencia como mediador para intentar salvar todas las vidas inocentes que están a merced de los criminales. A lo largo de los siete episodios que la componen, la trama de Hijack avanza en tiempo real en el transcurso de un viaje que se prolonga durante siete horas.

Cuándo y dónde verla: Hijack llega el 28 de junio a Apple TV+.