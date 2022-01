TV: del reto a Florencia Peña a la sorpresa para Nicolás Cabré, y la historia de amor frustrada de Viviana Saccone

Acorde con los valores térmicos a los que nos somete enero, esta semana la pantalla chica también levantó temperatura, en más de un sentido. Florencia Peña esperaba tener una charla tranquila con su colega y amigo Osvaldo Laport, pero por una pregunta inconveniente que leyó sin pensarla demasiado, recibió un reto en vivo del actor. La timidez de Nicolás Cabré a la hora de enfrentar a las cámaras sin escudarse tras un guion se transformó en genuina emoción cuando en No es tan tarde le trajeron a Carozo y Narizota, sus ídolos de la infancia . Y en Es por ahí-Verano, Viviana Saccone quedó descolocada al recibir piropos y pase de facturas de uno de los panelistas. Si esta fue la primera semana del 2022, cómo serán las que se vienen....

La metida de pata de Flor Peña

Flor Peña pasó un momento incómodo con Osvaldo Laport

Andar por la televisión siempre canchera, simpática, riéndose de todo y de todos puede ser un arma de doble filo y esta semana, Florencia Peña lo vivió en carne propia. Aunque es mejor cuando sucede, es cierto que una conductora no tiene por qué involucrarse en los cuestionarios de los invitados, para eso está el tan mentado equipo de producción que piensa, escribe e imprime justo a tiempo, pero no chequear antes del aire puede llevar a momentos incómodos como el que protagonizó Peña con Osvaldo Laport . Una vez pasado el consabido chivo para promocionar la obra del actor, y también luego del consabido comentario sobre el tema coronavirus, Flor agarró el ayudamemoria y todo se desbarrancó: “Besaste a decenas de mujeres en tus novelas, ¿cuál de todas te hizo sentir algo que excedía la ficción?”, leyó ella atrasando más o menos veinte años. Y Osvaldo se lo dijo sin anestesia: “Florcita, disculpáme, pero ¿qué año arrancamos, el 2022? ¿Esa pregunta no es medio paleolítica?” Ella apeló al humor para salir de un momento a todas luces incómodo y la embarró peor: “Tenés razón, lo que pasa es que yo leo lo que me escriben. Está echado el guionista”. Por una cuestión de afecto mutuo, el actor igualmente intentó contestar, pero la conductora, a pesar del disimulo, no se recuperó hasta un buen rato después.

Nicolás Cabré no es tan duro como parece

Nicolás Cabré y sus ídolos de la infancia

Los estrenos sacan lo mejor de Nicolás Cabré o mejor dicho: lo sacan de su casa y lo hacen aparecer en televisión. Cabré llegó a No es tan tarde con su mejor cara de actor para hablar de su nuevo protagónico teatral, pero sabiendo el buey con el que araba, Germán Paoloski lo esperó con una sorpresa: “Vos hacías una obra en Mar del Plata con Alfredo Alcón y te plantearon hacer muchas notas y vos no tenías ganas, pero a una le dijiste ‘sí’: a la de Carozo y Narizota” . Y era cierto nomás porque parece ser que esa imagen de duro a lo Bruce Willis de Mataderos se derrite cuando le hablan de sus ídolos de la infancia. Después de contar lo que le provocó -y provoca- estar cerca de los personajes, en una inspirada movida de producción el dúo apareció para llevar adelante la entrevista. Salvo la publicidad de whisky detrás de los muñecos, no muy acorde a su historia, el momento fue emotivo, divertido y permitió mostrar otro costado del actor.

Viviana Saccone y un pase de facturas del pasado

Viviana Saccone

Si su talento como actriz colocó a Viviana Saccone en el podio de las mejores de su generación, su paso por “La Academia” durante el año pasado potenció su costado más sensual, no siempre desarrollado en sus papeles televisivos. Inteligente, bella, seductora y buena bailarina, Saccone brilló en ShowMatch ofreciendo un combo tan fuerte, que le permitió saltar directamente de la pista al elenco de la nueva puesta de Sex.