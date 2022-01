TV: el accidente que casi le cuesta la vida a Diego Reinhold y el susto en vivo de Claudio Pérez

Accidentes del pasado y del presente fueron el denominador común de la semana. La ola de calor no solamente atraviesa puertas y ventanas, sino también la pantalla del televisor. Claudio Pérez en Telenueve tuvo la desagradable sorpresa de ver cómo su cronista se desplomaba durante un móvil, víctima de las altas temperaturas. En MasterChef Celebrity entró Malena Guinzburg por Mica Viciconte y aunque la comediante dio lo mejor de sí, no logró encontrar ni el camino ni la inspiración para deslumbrar en la cocina, como tampoco en su personaje. Diego Reinhold aprovechó su visita a No es tan tarde para contar un accidente de su infancia que casi le cuesta la vida.

Vendedora de humor

Malena Guinzbrug, en MasterChef Celebrity

Aunque su nombre estuvo en la lista del posible elenco estable de la tercera temporada de MasterChef Celebrity (especialmente luego de su participación como invitada en el ciclo anterior), Malena Guinzburg entró al reality por la puerta de atrás. Mica Viciconte decidió colgar el delantal y la actriz y comediante ocupó gustosa ese lugar. Decir que siempre es difícil incorporarse a un grupo ya armado es tan lugar común como cierto y en esta primera semana los esfuerzos de la participante por acomodarse fueron un poco mucho. En busca de un tono que todavía no encontró, Guinzburg habló mucho, pero mucho; insultó con humor a Damián Betular , y nuevamente apeló a su caballito de batalla: hacer humor negro sobre su padre. “Papá, me lo hacía siempre”, dijo el jueves frente al jurado mientras fuera de cámara reconocía: “Yo por las dudas hablo de papá, seguro que Donato me dice: ‘A mí me entrevistó’ y cosas así, por las dudas siempre es “el plato preferido de papá'”. Y no es que las réplicas no funcionen, sino que de tan vistas comienzan a volverse previsibles. A pesar del gran talento que ha demostrado y demuestra en cada una de sus incursiones en los medios, su personaje en MasterChef todavía está en la lista de los pendientes.

Entre la preocupación y la falta de límites

Claudio Pérez y un tenso momento en vivo

De la ola de contagios a la ola de calor, los noticieros esta semana se han vuelto bastante monotemáticos. Sin embargo, cada tanto la realidad te da un cachetazo y te obliga a reaccionar, o no. El jueves, Claudio Pérez en Telenueve hacía un editorial mientras un móvil transmitía en directo desde un centro de testeo ubicado en el Teatro Colón. A su tiempo, el cronista Carlos “Charly” Ferrara había explicado la situación de lo que sucedía en el lugar y, a pesar de estar parado, se le notaba la voz entrecortada, aunque apagada por el barbijo. En el instante en que la cámara lo dejó de tomar se escuchó un “perdón Claudio”, un golpe, y el movilero tirado en el piso.

Más tarde se supo que el periodista se había descompensado como explicó su compañero en estudios: “Afortunadamente estaba ahí nomás, a un minuto y medio, gente del SAME que ya lo está atendiendo y recuperando. Aclarado este tema que se vio en parte al aire”. Y ese fue el problema, que en lugar de evitar el morbo hubo tiempo para registrar la imagen del cronista desplomado antes de acercarse a ayudarlo. Una decisión innecesaria, que volvió aún más preocupante una situación desagradable.

Las siete vidas de Diego

Diego Reinhold

Entre lo mejor de No es tan tarde sobresale un afilado equipo de producción, que se preocupa por encontrar las anécdotas menos conocidas de las figuras del programa, que luego son presentadas y adornadas por Germán Paoloski, con su efectivo estilo para entrevistar. Con Diego Reinhold en el living, el conductor decidió recordar el momento en el que casi muere electrocutado. Se trató apenas de prender una mecha para que el actor pusiera play y diera inicio a su paranormal relato: “Tuve una experiencia cercana a la muerte tipo Víctor Sueiro. Tenía 11 años, era el día de mi cumpleaños y yo quería saber si había torta. Descalzo, con el piso mojado, abrí la heladera y ahí me quedé. La mano se me cerró y no la podía abrir. En el momento en que dije ‘me muero’ aparecí en un limbo donde vi en cinemascope todo lo que yo viví en un instante, no sé cómo explicarlo”. A lo que Paoloski remató: “Lo que viviste en esos 11 años, era poco”.

¿Al borde de la muerte? 😮 Diego Reinhold sorprendió con una historia del más allá 👉 Mirá #NoEsTanTarde por Telefe y https://t.co/NeLLkP0nNn pic.twitter.com/YUWHYkP0SQ — telefe (@telefe) January 12, 2022

Un momento que más allá de lo preocupante de la historia se completó a puro humor, gracias a un histriónico narrador y a un hábil periodista que puede jugar a tomarse las cosas en serio, hasta por ahí nomás.