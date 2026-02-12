Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del jueves 12 de febrero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
California demanda a la administración Trump por la eliminación de finaciamiento a la salud
El fiscal general de California, Rob Bonta, junto con sus homólogos de Colorado, Illinois y Minnesota, presentó una demanda contra la administración Trump por recortar más de 600 millones de dólares en subvenciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con un comunicado, las subvenciones financian infraestructura esencial de salud pública, así como pruebas y tratamiento para enfermedades como el VIH. La demanda argumenta que los recortes de fondos perjudicarían irreparablemente a los estados.
Los fiscales generales también presentaron una moción de una orden de restricción temporal para impedir que la eliminación de financiación entre en vigor.
Clima en California: el pronóstico para este jueves 12 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indica que para el área de Los Ángeles/Oxnard, este jueves comenzarán las condiciones secas y se prevé una tendencia al calentamiento que alcanzará su punto máximo el viernes con un débil viento de Santa Ana.
En San Francisco, las condiciones secas y las temperaturas cercanas a lo normal regresan hoy. El NWS para el Área de la Bahía emitió una alerta para las playas de la costa del Pacífico, ya que experimentarán un mayor riesgo de olas fuertes desde la noche del jueves y hasta la madrugada del sábado.
En Sacramento, se espera una pausa en las precipitaciones entre hoy y el viernes, aunque es posible que algunas lluvias ligeras persistan en la Sierra. Para San Diego, se observará un aumento de la temperatura con una ligera probabilidad de lluvias, principalmente en las montañas.
Noticias en vivo de California
