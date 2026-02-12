Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del jueves 12 de febrero

El fiscal general de California, Rob Bonta, junto con sus homólogos de Colorado, Illinois y Minnesota, presentó una demanda contra la administración Trump por recortar más de 600 millones de dólares en subvenciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con un comunicado, las subvenciones financian infraestructura esencial de salud pública, así como pruebas y tratamiento para enfermedades como el VIH. La demanda argumenta que los recortes de fondos perjudicarían irreparablemente a los estados.