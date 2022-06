AltoSur de Finca Sophenia gana la máxima distinción en el concurso de vinos más prestigioso del mundo

El Malbec argentino continúa cobrando cada vez mayor importancia en los certámenes internacionales y ya no es novedad que el mundo esté observando a nuestros vinos con mayor detenimiento y consideración. Este año Argentina consolidó su posicionamiento y obtuvo un rotundo éxito en Decanter World Wine Awards, el concurso de vinos internacional más prestigioso del sector.

En esta oportunidad se destaca ALTOSUR Malbec de Finca Sophenia, un vino joven de breve contacto con madera y con una excelente relación calidad y precio. Este vino es cosechado y elaborado en la finca de Gualtallary - Valle de Uco, Mendoza -, una de las zonas más prestigiosas para la elaboración de vinos de alta calidad.

Entre más de 18 mil vinos juzgados a ciegas, Altosur Malbec fue seleccionado como el mejor vino en su categoría, obtuvo 97 puntos y se llevó la medalla de Platinum y el preciado “Best in Show” en Decanter World Wine Awards 2022

Los jurados de los DWWA describieron a ALTOSUR Malbec 2021 así:

“Es justo decir que ningún otro país entregó valor en el DWWA de este año para igualar el enviado desde Argentina, y este Malbec oscuro, saturado y denso, de las preciadas tierras altas de Gualtallary lo demuestra admirablemente. Inicialmente tiene un aroma carnoso y decidido, las frutas de ciruela y endrino emergen en una forma más pura con el tiempo en la copa. Hay un peso, un lirismo y una elevación admirables en esos frutos: Gualtallary nunca es tosco. Mejor aún, en lugar de los taninos evidentes y la acidez intrusiva, hay una especie de frescura jugosa y de tallo que combina la función de la textura y la acidez, y eso, de hecho, es el origen de la notable energía y encanto de la fruta. Los vinos Value Best In Show rara vez superan el atractivo que encontrará aquí.”

ALTOSUR Malbec se cosecha durante marzo y abril. Cuenta con una fermentación en tanques de acero inoxidable con levaduras seleccionadas a temperatura controlada entre 24 y 16°C.

Altosur Malbec 2021, cuenta con una adecuada vinculación entre precio y calidad que puede instalarse en el imaginario colectivo, permitiéndole a este vino un posicionamiento y una enorme oportunidad de crecimiento.

Pero no es la primera vez que vinos de la bodega Finca Sophenia recibe este tipo de galardones. El año pasado la obtuvo con su vino de corte ícono Sophenia Synthesis The Blend 2018, 97 puntos Platinum, y con Sophenia Estate Reserva Malbec 2019 obtuvo 95 puntos Gold Medal.

"Estamos felices de confirmar que nuestra búsqueda incesante por la calidad se refleja en nuestros vinos, sobre todo en este segmento de precio tan importante y competitivo" indicó Roberto Luka, fundador y Presidente de Finca SOPHENIA.

Finca sophenia

Para que todo esto esté ocurriendo, es menester resaltar el trabajo que la actividad vitivinícola está haciendo. Cada galardón que obtiene un Malbec de nuestras tierras habla del profesionalismo y el trabajo humano detrás de cada detalle. Finca SOPHENIA es una bodega familiar definida como Estate Winery porque sus vinos se elaboran con uvas orgánicas de su propia finca, se vinifican y embotellan en Gualtallary. Esta región de Tupungato en el Valle de Uco, es considerada por expertos internacionales como una exclusiva y pequeña zona entre los mejores territorios vitivinícolas del mundo por su aptitudes para la producción de vinos de excelente calidad.

"Convencidos de que la calidad nace en origen, trabajamos con prácticas sustentables y tratamiento orgánico en viñedo y bodega. Es un reconocimiento importantísimo no solo para nuestra bodega, sino también para Argentina como país productor y para Gualtallary como microrregión. Estamos demostrando al mundo que los vinos Entry level de nuestro país tienen todo lo necesario para triunfar en el exterior" Eugenia Luka, segunda generación familia Sophenia, Directora de Comunicación, Sustentabilidad & Bio.

Sobre los Decanter World Wine Awards

Se trata del concurso de vinos más grande y prestigioso del mundo que se lleva a cabo en Londres. Este año fue la decimonovena edición del certamen y fue récord de vinos catados, con un total de 18.244 vinos de 54 países. A lo largo de dos semanas, 250 expertos internacionales, entre ellos 41 Masters of Wine y 13 Masters Sommeliers, cataron a ciegas vinos de todo el mundo con varias rondas de degustación divididas en distintas categorías.

Luego de la selección preliminar, donde se definen las categorías Bronze, Silver y Gold, se realizó una segunda degustación de los mejores puntuados para definir la categoría Platinum y el mayor galardón del año, el Best in Show. Este año se entregaron 50 medallas de Best in Show, de las cuales 4 fueron para vinos argentinos.

"DWWA es una de las pocas competiciones donde se vuelven a probar todas las medallas de oro, y es ese rigor de re-degustación lo que le permite asegurarse de que todo lo que tiene un oro es totalmente merecedor de ese oro" describió el copresidente de los DWWA, Michael Hill Smith MW.

Con una suma total de 41 medallas otorgadas de Gold, Platinum y Best in Show (los mejores del certamen), los resultados de la competencia reforzaron el valor excepcional de nuestros vinos argentinos y demostraron que el país cuenta con las mejores condiciones para ser competitivo a nivel internacional.

