Cuando se escapa un “te amo” en la primera cita secreta: “Me pasó por estar de novia y repetirlo por costumbre”

La realidad era que ambos estaban en pareja y su relación era imposible y, sin embargo, ella no pudo dejar de notar su presencia el primer día de trabajo. Era la nueva, todos la miraban, pero cuando Nicolás lo hacía, la energía se transformaba y, naturalmente, comenzaban a charlar.

Él ya hacía diez años que estaba de novio y ella hacía tres, no convivían, pero tenían importantes planes con sus respectivas parejas: “No me enorgullece la condición en la que todo comenzó, pero fue así”, dice Mariana mientras repasa su historia.

Mariana y Nicolás se conocieron en el trabajo. pixabay

Ella jamás le había sido infiel a su novio ni analizaba la posibilidad, lo consideraba una falta absoluta a la confianza. Pero la atracción pudo más que sus razones y, un primero de enero, lograron escaparse de sus compromisos y, de pronto, se encontraron brindando con un frizee y dos vasitos de plástico.

Un “te amo” sin querer

Antes de aquel año nuevo del 2012, nada había pasado. Simplemente la pasaban muy bien juntos y se reían a carcajadas. Jugaban horas enteras al tetris online y se hacían bromas sin cesar. Sin dudas, podría haber quedado ahí, eran los amigos ideales, nadie lo podía negar. Sí, tal vez, se dijo Mariana, ese podría ser el comienzo de una hermosa amistad: “Pero en medio de eso hubo una propuesta de salir que yo inmediatamente y muy segura acepté”, confiesa Mariana.

Y ahí estaban, para su sorpresa, un primero de enero recibiendo el año juntos. Se besaron con los ojos cerrados, hubo cálidas caricias y entonces ella, en un acto reflejo, lanzó: “Te amo”. Se miraron asustados, se alejaron y Mariana comenzó a disculparse, una y otra vez: “Le dije la verdad, me pasó por estar de novia y repetirlo por costumbre, se me escapó”.

Mariana y Nicolás se "escaparon" para pasar el Año Nuevo juntos.

Perdón, le dijo ella una vez más, y entonces llegaron las carcajadas.

Una vida construida, organizada, pero ficticia: “Nadie merecía salir más herido”

Después vinieron días raros pero de extrañarse mucho, querían compartir momentos, pero cuando lo lograban, se recordaban que no debían enamorarse, que había un contrato que vencía y que esa linda loca historia un día llegaría a su fin: “Claro, era el mandato. Cada uno tenía su vida armada y organizada”.

Pero para Mariana, aquella puesta en escena se transformó en un pequeño infierno insostenible. Tomó coraje, dejó a su novio, aun sabiendo que probablemente eso la llevaría a una nueva vida que tampoco incluiría a Nicolás.

“Nadie merecía salir más herido y, aunque haya sonado egoísta ese primer te amo no sentido, ese traspié me demostró en qué se había convertido mi relación formal: en un estar por costumbre, en una rutina vacía, donde los te amo me salían automáticos; los decía pero no los estaba sintiendo”.

“Uno nunca sabe, el amor es un poco loco”

Pasaron algunos meses hasta que un día la relación de Nicolás también llegó a su fin. En su caso, había sido decisión de ambos, esa pareja hacía mucho que no tenía buenos días. Pero Mariana no se hizo ilusiones: “Cuando me lo contó le dije: te doy un par de días y vuelven”.

Pero Nicolás no volvió con su expareja. Y no solo no volvió, sino que comenzó a hacer algo nuevo con Mariana, que nunca antes habían hecho: soñar un futuro juntos. “Tanto, que decidimos ser papás y en agosto de 2012 ya estaba embarazada. A ocho meses de conocernos estábamos esperando nuestro primer hijo, a los nueve nos casamos”.

A menos de un año de conocerse, Mariana y Nicolás buscaron un hijo y se casaron.

“Nuestras relaciones pasadas nos ayudaron a comprender los sí y los no en la nuestra. Lo que aceptamos y lo que nunca permitiríamos. A no barrer los problemas bajo la alfombra”.

“Todavía nos elegimos y, cada tanto, nos ponemos reflexivos y nos preguntamos si somos felices, pero realmente felices, para indagar y ver si queremos seguir estando acá, al lado del otro”, dice Mariana con una gran sonrisa. “Hoy deseo envejecer junto a él. Pero uno nunca sabe, el amor es un poco loco, pero pase lo que pase, para mí, esta es una gran historia de amor...”

