De Argentina a Sevilla. A orillas del río, el lugar que cautiva para probar platos de 25 a 50 euros

Alguna vez, Marcelo se preguntó si Sevilla podría llegar a convertirse en su lugar en el mundo. Argentina había quedado atrás y, junto a su mujer, se había propuesto volver a empezar después de los 50 en el viejo continente. Los años pasaron y hoy, con una nueva vida formada, su respuesta coincide con su espíritu aventurero: “Al final del camino, cualquier rincón del mundo puede ser tu hogar; el planeta es nuestro, hay que salir a descubrirlo”.

Marcelo, junto a su mujer, Sandy, en Plaza España, Sevilla. -@marcemazzina

Y fue aquella inquebrantable alma exploradora la que lo llevó a investigar cada rincón de la ciudad española desde los primeros días. Por las tardes, junto a su esposa, Sandy, Marcelo solía emprender una caminata sin rumbo a fin de develar la magia de su nuevo hogar: “Sigue siendo nuestro pasatiempo hoy”, asegura.

“Así llegamos a MaríaTrifulca, un espacio maravilloso. Pero es importante aclarar que, para poder comer ahí, hay que reservar con unos veinte días de anticipación”, revela Marcelo. “Sevilla, por donde camines, te va a sorprender con esquinas hermosas, pero hoy quiero compartir este descubrimiento, uno que se convirtió en favorito”.

En un atardecer, los argentinos descubrieron MaríaTrifulca, en Sevilla. @ mariatrifulca

MaríaTrifulca: un lugar para compartir sobre el río, con vistas a Sevilla

En sus paseos por Sevilla, Marcelo y Sandy nunca dejan de sorprenderse por la cantidad de cafecitos, bares de tapas y callecitas pintorescas que conforman su ciudad. Sin embargo, y como amantes de la buena cocina, uno de los aspectos que más les impactó fue hallar un número llamativo de restaurantes con una elaboración de platos sorprendente, y que se caracterizan por ofrecer una cocina de autor de vanguardia, propia de la alta escuela, pero con raíces claramente identificables.

“Hay más de veinte restos con estrellas Michelin en todo Andalucía: en Cádiz, Marbella, Málaga y, lógicamente, en Sevilla. La gran diferencia de estos lugares, además de su precio, es su creatividad y su evolución, según el paso de las estaciones o épocas del año. Se nota que persiguen siempre la novedad y que anhelan sorprender al comensal con la continua búsqueda de ingredientes y el perfeccionamiento de técnicas y elaboraciones. Además, descubrimos ambientes altamente logrados en cada local que hemos visitado, entre ellos, el maravilloso restaurante MaríaTrifulca, un espacio para eventos especiales, ¡si no, no hay billetera que aguante!”.

Sandy, en una noche especial en MaríaTrifulca. -@marcemazzina @ mariatrifulca

“MaríaTrifulca queda a orillas del río Guadalquivir, sobre el puente de Isabel ll, conocido como el puente de Triana, que une la ciudad de Sevilla con el barrio de Triana, una zona parecida a Palermo Hollywood, en Buenos Aires”, describe Marcelo. “Alrededor del año 1100, los árabes optaron por unir las dos orillas sobre barcazas flotantes, para luego, hacia el año 1852, terminar de construir sobre estructuras de hierro”.

“El restaurante, al estar construido sobre el borde del puente de Triana, cuenta con grandes ventanales y dos terrazas abiertas donde se puede gozar de los atardeceres y noches de verano en Sevilla. A pesar del calor intenso, te permite compartir una rica cena sobre el río, contemplando toda la ciudad”.

Marcelo, en el puente de Triana, Sevilla. -@marcemazzina

Un sinfín de lugares, un restaurante especial y una frase desafiante

Con el paso de los años, el matrimonio argentino tuvo la oportunidad de explorar un sinfín de rincones en la magnífica Andalucía. Gracias a su propio emprendimiento en el rubro de la hospitalidad, Marcelo conoce bien el espíritu de su comunidad, la magia de su gente y su esfuerzo por complacer a los viajeros: “Sevilla es una ciudad que vive del turismo, entonces, a medida que caminás y avanzás por la ciudad, te sorprende la variedad de ofertas. Creo que hemos ido a más de treinta lugares distintos, solo en el casco antiguo de Sevilla”.

“Pero MaríaTrifulca se ha convertido en uno de nuestros lugares predilectos por su ubicación geográfica, por su atmósfera y su paisaje”, cuenta con una sonrisa. “Los platos de pescado son mis favoritos, y está abierto todo el año. Los precios rondan de 25 a 50 euros por persona. Pero recuerden, ¡siempre con reserva!, ya que todos los restaurantes están llenos, vayas a donde vayas”.

MaríaTrifulca y una de sus vistas espectaculares a la ciudad de Sevilla. @mariatrifulca

“Hay tantos rincones especiales para disfrutar en estas tierras... Todo queda muy cerca y España te invita cada fin de semana a recorrerla. A medida que voy explorando, mi frase de cabecera -que se ha transformado en un desafío para avanzar y conocer nuevos lugares fuera de la ruta- es: The end of the trail is the beginning of my history: `El fin del camino es el comienzo de mi historia´”.

