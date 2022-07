Desfile de personajes. En fotos: la apertura del “concept store” de Javier Saiach

LA NACION

“Mi mundo en primera persona”. Bajo ese lema, Javier Saiach inauguró en Patio Bullrich un concept store de lujo donde promete desarrollar distintas líneas de diseño (alta costura, lingerie y home, entre otras). Además, tendrá una sección donde venderá los géneros con los que diseña sus vestidos. La apertura del local fue “por todo lo alto”, con un gran desfile y rodeado por sus amigos.

La nueva colección se llama CIRCO. “Me parece que después de la pandemia el mundo es un circo. Me pareció que era una propuesta divertida que hasta ahora nunca lo había abordado. Me da nostalgia, me hace recordar mi niñez en Corrientes, donde para mi esa salida era un gran programa , esa cosa de pueblo , del interior. El que llegue un gran circo era un gran momento para la ciudad, movía el show, movía trabajo, cantidad de gente nueva que uno veía caminando por las calles”, dijo el diseñador.

Desfile de Javier Saiach. Analía Maiorana

Desfile de Javier Saiach. Dante Ortega, Javier Saiach e India Ortega

Desfile de Javier Saiach. Julieta Kemble

Desfile de Javier Saiach. Tulia Snopek de Morales, primera dama de Jujuy

Desfile Javier Saiach. Charly Juni, Balthazar y Tiziano Gravier

Desfile Javier Saiach. India Ortega, Javier Saiach y Belen Ludueña

Desfile de Javier Saiach

Desfile de Javier Saiach. Milagros Blaquier y Maria Taquini de Blaquier

Desfile de Javier Saiach. El anfitrión junto a Gerard Confalonieri y Gloria Smith Estrada

Desfile de Javier Saiach. Marcelo Toledo, Felipe Duran , Nana Polesello y Karina El Azem

Desfile Javier Saiach. Lorena Ceriscioli

Desfile de Javier Saiach. Karina El Azem, Fabian Medina Flores, Flor de la V y Monica Labari

Desfile de Javier Saiach

Desfile de Javier Saiach

Desfile de Javier Saiach. Chino Moro y Milagros Resta

Desfile Javier Saiach. Barbie Simons, Fabiana Araujo y el arquitecto "Negro" Williams

Desfile Javier Saiach. Mora Furtado y Javier Iturrioz

Desfile de Javier Saiach. Victoria Almiroty y Camila Romano

Desfile de Javier Saiach. Violeta Juni

Desfile de Javier Saiach. Victoria Almiroty , Camila Romano, Viviana Saccone, Maximiliano Lumbia

Desfile Javier Saiach. India Ortega, Belen Ludueña, Javier Saiach, Flor de la V, Victoria Miranda y Fabian Medina Flores

Desfile Javier Saiach. Florencia Florio y Sandra Castellanos

Desfile de Javier Saiach

Desfile de Javier Saiach. Taina Laurino, Javier Saiach, Naná Polesello, Dominique Metzger

Desfile Javier Saiach. Barbie Simons

Desfile de Javier Saiach. Taina Laurino

Desfile de Javier Saiach. Anamá Ferreira

Desfile Javier Saiach.