Diego Maradona. Por qué fue enterrado sin corazón, dónde está su lápida y los cuatro proyectos para trasladarlo a un mausoleo

Diego Maradona junto a sus hijas Dalma y Gianina, emocionado en el homenaje que se le hizo en La Bombonera el 10 de noviembre de 2001. Fue esa la tarde en la que dijo la célebre frase: "Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".

ALI BURAFI - AFP