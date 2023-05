Entrenada para cazar, no ¨servía¨ porque tenía miedo y la encerraron hasta que ella pudo ayudarla: “Se asustaba con el mínimo ruido”

Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

“Adoptala, le vas a cambiar la vida”, le dijo su mamá mientras esa tarde conversaban sobre una perra cuya historia había llegado a los oídos de Silvina Paz y que, desde hacía varios días, no la dejaba dormir tranquila. La perra, una cachorra de raza Braco alemán de pelo corto, había nacido en la provincia de Santa Fe en un campo donde los entrenaban para cazar.

Pero Helena no era como el resto de los perros con los que convivían. Sumisa y extremadamente temerosa, pronto dejó en claro que su destino no iba a estar ligado a esa actividad que la atormentaba. Tenía terror a los sonidos de los disparos de las armas de fuego que se usan en la caza. Entonces, como no “servía” para lo que había sido entrenada, los dueños del lugar decidieron encerrarla para que pasara en un canil sus días. Sola y sin compañía de ningún tipo.

“Helena vivía en un canil. Uno de los cuidadores del lugar, preocupado por la perra, comenzó a buscarle una familia que la adoptara. Así fue que supe de su triste historia. Tenía pocos meses de vida y ya la habían condenado a una vida en soledad”, recuerda Silvina, que es docente en un jardín de infantes ubicado en el partido de Merlo de la provincia de Buenos Aires.

“Se sobresaltaba con el mínimo ruido”

Hizo los arreglos necesarios para poder ir a buscarla a Santa Fe. Un amigo que viajaba en auto a esa provincia se ofreció para hacer el traslado hasta Buenos Aires. “Helena llegó a casa un mes antes de la muerte de mi mamá. Ella fue quien me convenció para que la adoptara. Así que, en alguna medida, siento una gran conexión con mi mamá a través de esta perrita”.

Los primeros días no fueron fáciles. Helena bajó del auto en el que había viajado hacia su nueva vida con mucho miedo. Con paciencia y mucho cariño, Silvina le presentó a León y a Felipe, los dos perros que ya vivían con ella y que, también habían sido adoptados. “Se sobresaltaba con el mínimo ruido o con los movimientos bruscos de algunas personas. Por eso entendí que debía darle su espacio y generar los recursos para que ella pudiera sentirse, de a poco, cada vez más cómoda”. Así, con el pasar de los días la joven perra fue ganando confianza.

Por experiencia propia, Silvina sabía que el deporte podría ayudar a Helena a trabajar sus miedos y su malestar ante determinadas situaciones. De modo que se propuso comenzar a hacer salidas recreativas con Helena. Años atrás, había hecho un proceso similar junto a Felipe, el primero de los perros que rescató y con el que comenzó a armar su familia multiespecie. Era un día lluvioso de marzo, cuando pudo ver un cachorro de tamaño mediano rondando la cuadra del jardín donde trabaja. Estaba embarrado, lleno de pulgas y con la mirada triste y perdida. “Soy maestra y trabajo en un jardín ubicado en una zona alejada del centro, en el partid de Merlo. Ahí el maltrato y el abandono de los perros es moneda corriente, así que siempre me preocupé por ayudarlos, rescatarlos, recuperarlos y luego conseguirles una familia”.

Con Felipe había hecho un lazo especial. Además logró rehabilitarlo gracias al deporte. Como corredora experimentada (es ultramaratonista hace 18 años), sabía que era cuestión de tiempo para que los beneficios en el comportamiento y estado de salud de Felipe empezaran a notarse. La propuesta en ese momento consistía en salir a correr juntos, unidos por una correa extensible. Los beneficios no tardaron en aparecer. Entonces quiso probar el mismo camino con Helena.

“Nunca voy a olvidar ese momento”

“Las primeras semanas la prioridad fue salir a caminar. Los ruidos, los perros y la gente le daban miedo. Así que había que trabajar en eso. A veces salíamos nosotras dos solas y otras acompañadas por Felipe”. Pero el día que finalmente le puso el pretal sucedió la magia. “Fue como si hubiera conocido el deporte de otra vida. En el instante en que estuvo lista y atada a mi cintura a través de la correa, se concentró y dejó atrás todos sus miedos. Nunca voy a olvidar lo hermoso que fue ese momento: éramos Helena y yo con el viento en la cara, unidas por una sensación de felicidad única”.

Desde ese día, cada vez que Silvina dice las palabras “¡Go, go, go!”, Helena entra en una suerte de trance donde todo es disfrute y diversión. El objetivo de cruzar la meta y compartir un sendero con una conexión única y especial, las llevó a participar en diferentes competencias y a coronarse como Campeonas Sudamericanas en la categoría Master. Ese enorme logro les permitió clasificar para competir el Dryland World Championship and World Masters 2023, que será en noviembre en Europa.

“Es un orgullo verla fuerte y segura”

“Si bien es un sueño correr un mundial juntas representando Argentina, también sabemos lo difícil que es llegar a contar con ese dinero para cubrir el viaje para ambas”, asegura Silvina. Por eso buscan un sponsor que pueda ayudarlas a llevar la bandera del país a otras latitudes.

“De Helena aprendo todos los días. Me enseña que lo más importante es disfrutar, y compartir momentos juntas: en entrenamientos, en competencias, en viajes. Y aunque a veces las cosas no salen como las planificamos, lo único que importa es la conexión que logramos. El deporte ayudó a fortalecer nuestro vínculo. A ella le permitió superar inseguridades. Correr la empodera y para mí es un orgullo verla tan fuerte y segura.”

